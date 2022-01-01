1980’lerde Giorgio Armani tarafından oluşturulan Emporio Armani, sektörün tüm tasarım ihtiyacını karşılıyor. Giorgio Armani’nin moda ile tanışması da bir hayli örnek olacak cinsten. Önce tıp alanında eğitim alıyor fakat kendisini bu mesleğe ait hissetmediği için bırakıyor. Böylelikle geçinmek için vitrinci olarak başlamış. Tam 9 yılını ünlü moda markası Nino Cerruti’de geçiren Armani, artık kendi işini kurmanın zamanı geldiğini düşünerek kendi ismi ile Giorgio Armani markasını kurmuş.

Logosundaki kartal ikonuyla zirvenin sahibi olduğunu herkese tescilleyen Emporio Armani, lüks giyim sektöründe büyük bir paya sahip. Lüks giyim dendiğinde akla gelen üç markadan biridir diyebiliriz. Yıllardır sıra gelen bu başarısını tasarım gücü, kalite ve istikrara bağlayabiliriz. Giorgio Armani halen şirketin ve tasarımların başında durup markasının gereken ihtiyaçlarıyla kendisini çekmeden ilgilenmektedir.

Modaya uygun ürünlerin yanında sıra dışı ve dikkat çeken parçalarıyla mağazalarda yerini alıyor. Dünya genelinde 3000’den fazla mağazaya sahip olan Armani, tüm dünyada iyi giyinmeyi sevenlerin tercihi haline gelmiş durumda. Tamamen özgün olmaya dikkat çeken Emporio Armani tüm malzemeleri ve kumaşlarıyla diğerlerinden ayırt edilebiliyor. Rengarenk seçenekleriyle hazır giyim sektörünün bir numarası arasında adı anılan Emporio Armani her yeni sezon kreasyonuyla adından sıkça söz ettiriyor.

Emporio Armani’nin özellikle yeni sezon kreasyonları daima gündemde. Minimalist ürün gamı çıkartan markaların sürekli örnek aldığı marka özellikle bu alanda sektörün lideri denebilir. İmzalı, minik bir köşeye yerleştirilen logolu modelleriyle ciddi bir mesaj veriyor. “ Önemli olanın logonun boyutu değil, bilinirliği ve kalitesi.”



Emporio Armani; kazaklarıyla, pantolonlarıyla, t-shirtleriyle, trikolarıyla, gömlekleri ve sweatleriyle göz dolduran bir kaliteye sahip. Koleksiyonu sadece bunlarla da sınırlı değil. Ceketleri, montları, ayakkabıları, çanta ve saatleriyle kullanıcılarının tüm ihtiyacına cevap veriyor. Her birinin ayrı ayrı kalite standarttı çok yüksek. Hatta aksesuar deyip geçilen tüm takı, şal, cüzdan, gözlük, kemer gibi parçaları özenle ve titizlikle tasarlanıp üretim aşamasına geçiliyor.



Emporio Armani müşterinin memnuniyetine önem veren vizyonu ve misyonuyla kullanıcılarından tam puan alıyor. Tüm dünyada tercih edilmesinin bir nedeni olarak da bu söylenebilir. Birçok ünlünün de üzerinde gördüğümüz Emporio Armani parçalarını sayfamızdan ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.

Dünya çapında bir üne sahip olan Emporio Armani markası Giorgio Armani’nin vizyonu ve elverişiyle çok ciddi bir yere gelmiş durumda. Giyim alanında bile birçok farklı hedef kitleye ulaşan marka bunu tek bir noktadan yapmıyor. Hedef kitlesi ve müşterilerini ihtiyaçlara göre markalaşma çalışmaları yaparak gücüne güç katıyor. Örneğin kar tatiliniz ile ilgili bir alışveriş yapmak istiyorsanız sport alanında hizmet veren EA7 alt markasını tercih etmelisiniz. Bu sayede müşterilerinin ilgilendiği ürünü direkt onunla ilgilenen uzmanlarından almanızı sağlayan Armani giyim ve hizmet sektöründe adeta bir dev haline gelmiş durumda.

Giyim dünyasında en önemli markalardan olan Emporio Armani, yalnızca bu alanda hizmet vermiyor. Lüks segment konusunda kendini herkese kanıtlayan Giorgio Armani’nin Dubai’nin en büyük simgesi Burj Khalifa’da bir oteli bulunuyor. Armani Otel tamamen lüksü ve Armani’nin çizgisinde dizayn edilmiş. Kumaş seçimlerinden, iç mekan düzenlemelerine kadar Giorgio Armani kendi seçmiş. Ayrıca otelin terasında bulunan ünlü gece kulübü Armani Privé’ın tüm tasarımını kendisi yapmış. Ayrıca Armani Hotel, 2016 yılında World Luxury Hotel Awards tarafından dünyanın en lüks oteli ödülüne layık görülmüş. Giyimde yarattığı lüks algıyı başka sektörlerde de kanıtlayan Armani, dünyanın en lüks ve kapsamlı markalı arasında yer almayı sonuna kadar hak ediyor.

Emporio Armani Modelleri

Emporio Armani markası kapsam konusunda dünyanın en geniş ürün gamına sahip markalarından birisidir. İtalyan marka modanın kalbinden tüm dünyaya aynı anda kaliteli hizmet veriyor. Böylesine kapsamlı bir marka olunca haliyle ürün gamı da oldukça geniş oluyor. Emporio Armani modelleri sürekli yenilenen sezonlarıyla tüm dünyada sevenlerine hizmet veriyor.

Marka kapsamında Emporio Armani modelleri oldukça geniş. Emporio Armani modellerinde;

bluz,

boxer,

ceket,

cüzdan,

çanta,

çorap,

elbise,

eşofman,

ayakkabı,

gömlek,

havlu,

kartlık,

kazak,

kemer,

mayo & şort,

mont,

pantolon,

polo yaka,

sweatshirt,

şal,

şapka,

takım elbise,

trençkot,

tişört,

tulum,

yelek ve terlik bulunuyor.

Emporio Armani modellerinde sabit kaliteyi yakalamak oldukça kolay bir durum. İstediğiniz her mağaza ve bölgeden yaptığınız alışverişte İtalyan giyim kalitesini hissedebilirsiniz. Kurumsallık kavramını hem kendi bünyesinde hem de ürünlerine yansıtan marka giyim konusunda mükemmel bir deneyim sunuyor.

Renk tercihi her zaman o günkü plana ve psikolojiye göre değişkenlik gösterebilir. Ancak canlı tonlar her daim tercih edilmeyebilir. O nedenle pastel tonlar seçilirse beyazla kombinlenir, siyahla bütünleştirilir hatta herhangi başka bir renkle kombin yapılabilir. Canlı tonlara yakın hissettiğiniz günler eğer giymekten çekiniyorsanız ve kuşkuyla yaklaşıyorsanız Emporio Armani ürünlerine göz atmamışsınız demektir. Canlı olmasına rağmen sade ve asil şıklığı yansıtmasıyla sizi ikna edecek. Hatta sizi görenler havanızın değiştiğini ve bu tarzın size çok yakıştığını söyleyecek.



Meraklıları tarafından takip edilen tüm ürünlerinde optimist hava hakim. Erkek – kadın modasını etkisi altına alan ve çizgisiyle o dönemin trendini yansıtan yapısı tüketiciler tarafından övgüyle bahsedilmesini sağlıyor. Hem canlı hem pastel tonları tercih eden Emporio Armani sert ve yumuşak tarzını koruyor.

Modellerinde özellikle basic ve minimal çizgiler kullanan Emporio Armani sadelikten yana tasarımları daha özgün ve güzel kullanıyor. Minimal ve sade formundan ödün vermeden çalışan Emporio Armani spesifik olarak bu alanda bir numara denebilir.

Kariyer hayatına ilk olarak kadın koleksiyonu ekleyen Armani, zamanla erkek kategorisinde inanılmaz bir ivme yakaladı. Özellikle tişört, ayakkabı, gözlük, elbise, saat ve bluz modellerinde tüm dünyada ciddi nam salmış olan Emporio Armani, çizgisinden şaşmadan moda hayatına devam etmekte.

Ayakkabılarında deri ve kauçuğu en kaliteli ve uzun ömürlü hammadde ile üretiyor ve müşterilerine uzun ömürlü bir ürün skalası sunuyor. Özellikle el yazısı imzalı modelleri rağbet gören modelin siparişleri bazı müşterilerce aylar öncesinden veriliyor. Sade ve şık yapısıyla hem ayağınızı hem de tarzınızı koruyor diyebiliriz.

Kariyerine ilk kadın koleksiyonu ile başlayan Emporio Armani’nin elbise modelleri de yine çığır açar seviyede. Yazlık, kışlık, mini, midi, uzun, straplez, V yaka, askılı, saten gibi modelleri sık sık bulunduran Emporio Armani müşterinin ihtiyacı ve isteğine göre ürün üretiyor.

Son dönemlerde tekrardan kadın koleksiyonuna da ağırlık veren Emporio Armani, özellikle çanta, gözlük ve saat kısmına da ağırlık veriyor. Emporio Armani kadın çanta modellerinin uzun ömürlü ve tarz çeşitleri ile ister spor ister klasik olarak kullanabilirsiniz. Aksesuar alanında gerek çanta, gözlük, saat olsun; kombinlerinizi harika tamamlayacak özelliklere sahip.

Emporio Armani modelleri her sene yenileniyor. Her yeni sezonda farklı ve kreatif bir tasarımla mutlaka karşımıza çıkan Emporio Armani, Armani markaları içerisinde en çok ürün gamına sahip olup en çok tercih edilen markası diyebiliriz.

Hazır giyim olduğu kadar özel dikim ve gece elbiseleri içinde Armani bir alt markaya sahip. Armani Privé yalnızca özel gece elbiseleri ve dikim kıyafetleri burada bulunuyor.

Emporio Armani Gözlük

Gözlükler herkesin tamamlayıcı aksesuarları arasında ilk sıradadır. Doğru seçilmiş bir gözlük hem kombininizi hem de kişiyi olduğundan daha güzel sunar. Tercih edilen bir gözlük baştan aşağı sizi yansıtır ve titizlikle seçimi yapılmalıdır.



Hem şık hem doğru bir gözlük seçimi yapmak istiyorsanız Emporio Armani gözlük modellerine muhakkak göz atmalısınız. Gözlük seçimi de aynı kıyafet seçiminde olduğu gibi vücut ölçüsüne göre yapılmalıdır. Özellikle kafa tipinize göre seçilmesi gereken gözlükler yüz hatlarınızı daha detaylı gösterecektir. Eğer uzun boylu ve kalıplı bir yapınız varsa geniş ve çerçeveli hatlara sahip büyük gözlük kullanabilirsiniz. Daha minyon ve kısa boylu iseniz yuvarlak ve ufak gözlükler tam size göre. Tüm bu modelleri Emporio Armani gözlükler arasında bulabilirsiniz.

Emporio Armani Gözlük Modelleri

Emporio Armani gözlük modellerine bu sezon yumuşak ve modern çizgileri mevcut. Spor tarzda modellere ağırlık veren marka özellikle güneş gözlüklerinde ikon haline gelmiş durumda. Tüm modellerini detaylıca inceleyebilirsiniz.

Emporio Armani gözlük modelleri size fazlasıyla seçenek sunuyor. Numaralı, numarasız istediğiniz şekilde camını seçebileceğiniz ürünlere yer veren marka göz sağlığınızı da ihmal etmiyor. Göz numaranıza göre ayarlanabilen camları ile istediğiniz modelini kendi gözünüz için revize edebilirsiniz. Ayrıca göz sağlığı için UV ışınlarına tam korumalı modelleri de tercih edebilirsiniz. Özellikle güneşe tam bakmadan bile gözleri rahatsız olanlar için UV ışınlarına tam dayanıklı gözlük modelleri öncelik olmalıdır. UV ışınlarına tam korumalı, polarize ya da yarı polarize modellerden birini seçerk göz sağlığınıza önem verin.

Kulakçık kısımlarını değiştirebileceğiniz modellere de sahip olan Emporio Armani müşterilerine tam özgürlük hakkı sunuyor. Tasarım anlamında kısıtlı kalmamanız için oldukça geliştirme yapan gözlük devi Emporio Armani, aynalı ve aynasız modelleriyle de raflarda yerini alıyor.

Spor şık giyiminde kombinin tamamlayıcıları yine gözlükler oluyor. Emporio Armani erkek gözlük ve Emporio Armani kadın gözlük modelleri spor bir canvas üzerine veya kot pantolon üzerine rahatlıkla tercih edilebilir. Kesimi spor olan ve iyi bir tişört ile Emporio Armani gözlükler çok şık durur. Lüks giyimin adresi Exxeselection ile dilediğiniz yeni sezon Emporio Armani modelini sipariş vererek tarzı gözlerinle görebilirsin.

Emporio Armani Ayakkabı

Ayakkabılar kombinlerimizin en önemli parçalarıdır ve kurtarıcıdır. Fakat dikkat edilmesi gereken bir takım özellikleri barındırır. Bunların başında ayakkabının modeli, şekli, kesimi, dokusu, üretildiği madde, tabanı ve rengidir. Bir ayakkabı bazen her mevsim kullanabileceği gibi sadece belli dönemlerde de kullanılabilir. Bunu ayakkabının taşıdığı özellikler belirler.



Emporio Armani erkek ayakkabı ve Emporio Armani kadın ayakkabı modelleri farklı çeşitlerde ve renklerde satışa sunuluyor. Özellikle ayak numaranıza tam uyan ayakkabı formlarıyla gardırobunuzda yer alan parçalar arasında. Ayakkabıların numaraları tabanıyla belirlenir. O nedenle Emporio Armani ayakkabı üretirken taban kısmına özel önem verir. Seçerken taban genişliğine ve dikimine dikkat edilmeli.

Emporio Armani Ayakkabı Modelleri



Emporio Armani ayakkabı modelleri yalnızca bir iki çeşitten ibaret değildir. Ürün çeşitliliğinde spor ayakkabı, babet ayakkabı, old scool, Oxford gibi modeller barındırmaktadır. Ayakkabılar kendi içerisinde de kategorize edilmekte. Emporio Armani ayakkabı modelleri yüksek topuklu, logolu, bağcıklı, düğmeli, deri modellerde bulabilirsiniz.

Özellikle tabanında kaliteli kauçuk kullanımına önem veren Emporio Armani hızlı deformelere asla yer vermiyor. Dünya çapındaki satış ağıyla herkesin memnuniyetini kazanan Emporio Armani ayaklarınız için tam bir konfor ortamı sağlıyor. Ayrıca kumaşındaki nefes alan yapısıyla da ayakkabınızın koku ihtimalini ortadan kaldırıyor ve size ferah bir ayakkabı deneyimi sunuyor.

%100 deri bot modelleriyle de kışın ayağınızı hem soğuktan hem yağmurdan tam olarak koruyabiliyor. Kışın en zor şartlarında bile ayağınızın sağlığını düşünüyor. Ayrıca %100 deri olması sizi yanıltmasın. Genelde adım attıkça yaşanan kırılma sorununu Emporio Armani deri bot ve deri ayakkabılarında göremezsiniz.

Retro havayı yansıtan Emporio Armani “FLASBACK” ayakkabılar ise tüm çantalarla kombine uyum sağlayacak nitelikte. Özellikle sizi saran ve diğerlerinden ayırt edici özelliğe sahip olan tüm Emporio Armani ürünlerini sitemizden ayrıntılı inceleyebilirsiniz. Her sezon tüm parçalarıyla sektöre iddialı bir giriş yapan Emporio Armani etiketini taşıyan tüm koleksiyona exxeselection’dan sipariş verebilirsiniz.Ayrıca taban büyüklüğü yüksek bir tercih yapıldığında kişinin boyunu daha uzun gösterir. Birden çok renk seçeneği olan Emporio Armani’nin yeni sezon ayakkabı modellerinden hemen tarzına en uygununu seçebilirsiniz.

Emporio Armani Tişört

Yazın en çok tercih edilen ürünlerin başında tişörtler geliyor. Ancak her biri aynı kalitede ve kumaşta olmadığı için farklı görünüyor. Terletmemesi ve pratik giyimin bir parçası olduğundan dolayı sık sık tercih edilmesinin yanında hızlı kombin şansı verdiği için tişörtler uzun süre kullanıma cevap vermesi gerekiyor. Birkaç farklı tişört ile tüm yazı atlatmanız mümkün. Farklı farklı kot pantolonlarla, canvaslarla, eteklerle birlikte kullanımı oldukça rahat. Tam da bu noktada Emporio Armani tişörtler ön plana çıkıyor. İster gömlek üstüne ister şort üzerine giyebileceğiniz gibi tek başına da tercih edebilirsiniz. Hatta Emporio Armani erkek şal ürünleriyle birlikte kullanıldığında harika bir kombine sahip olup tarz görünüme kavuşabilirsiniz.

Emporio Armani Tişört Modelleri

Tişört modelleri arasında özellikle bu sene çok moda olan renklerin başında açık renkler geliyor. Basic, v yaka, bisiklet yaka, polo yaka ve birçok tişört modelini Emporio Armani de bulabilirsiniz. Emporio Armani tişört modelleri; bisiklet yakalar, v yakalar, desenli modeller, yuvarlak kesimler, baskılılar her biri ayrı ayrı seçeneğe sahip. %100 pamuklu tişörtlerle moda dünyasında bu sene sıkça karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Özellikle %100 pamuklu tişört modelleri sıcak yaz günlerinde terlememeniz için sizi ferah tutacak parçalar arasında.

Emporio Armani polo yaka tişörtler de spor şıklıktan vazgeçmeyenler için ideal bir seçim olacak. Zayıf ve fit bir kalıba sahipseniz eğer vücuda yapışan tişörtler tam size göre. “Biraz kilom var saklamak istiyorum” diyen tüketiciler içinde salaş ve oversize modeller üreten Emporio Armani tüm sorunlara çare oluyor.



Düğmeli ve düğmesiz Emporio Armani erkek tişört modelleriyle sokakta vitrin görüntüsünü yansıtmak mümkün. Özellikle üzerine ceketle kombinlendiğinde kataloglardan çıkmış bir görüntü elde edeceksiniz. En çok revaçta olan renkler ise bu sene Emporio Armani modellerinde de sıklıkla yer verilen lacivert, siyah ve yeşil tonları…

Emporio Armani tişört modelleri yalnızca erkekler için değil kadınlar için de tişört modelleri çıkartıyor. Logolu, baskılı, basic, yaka çeşitli birçok kadın tişört modeline sahip olan Emporio Armani, kitlesini asla tek bir noktada kısıtlamıyor.