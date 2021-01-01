Emporio Armani : Kaliteli ve Şık

1980’lerde Giorgio Armani tarafından oluşturulan Emporio Armani, sektörün tüm tasarım ihtiyacını karşılıyor. Modaya uygun ürünlerin yanında sıra dışı ve dikkat çeken parçalarıyla mağazalarda yerini alıyor. Tamamen özgün olmaya dikkat çeken Emporio Armani tüm malzemeleri ve kumaşlarıyla diğerlerinden ayırt edilebiliyor. Rengarenk seçenekleriyle hazır giyim sektörünün bir numarası arasında adı anılan Emporio Armani her yeni sezon kreasyonuyla adından sıkça söz ettiriyor.



Emporio Armani; kazaklarıyla, pantolonlarıyla, t-shirtleriyle, trikolarıyla, gömlekleri ve sweatleriyle göz dolduran bir kaliteye sahip. Koleksiyonu sadece bunlarla da sınırlı değil. Ceketleri, montları, ayakkabıları, çanta ve saatleriyle kullanıcılarının tüm ihtiyacına cevap veriyor. Her birinin ayrı ayrı kalite standarttı çok yüksek. Hatta aksesuar deyip geçilen tüm takı, şal, cüzdan, gözlük, kemer gibi parçaları özenle ve titizlikle tasarlanıp üretim aşamasına geçiliyor.



Emporio Armani müşterinin memnuniyetine önem veren vizyonu ve misyonuyla kullanıcılarından tam puan alıyor. Tüm dünyada tercih edilmesinin bir nedeni olarak da bu söylenebilir. Birçok ünlünün de üzerinde gördüğümüz Emporio Armani parçalarını sayfamızdan ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.

Renk tercihi her zaman o günkü plana ve psikolojiye göre değişkenlik gösterebilir. Ancak canlı tonlar her daim tercih edilmeyebilir. O nedenle pastel tonlar seçilirse beyazla kombinlenir, siyahla bütünleştirilir hatta herhangi başka bir renkle kombin yapılabilir. Canlı tonlara yakın hissettiğiniz günler eğer giymekten çekiniyorsanız ve kuşkuyla yaklaşıyorsanız Emporio Armani ürünlerine göz atmamışsınız demektir. Canlı olmasına rağmen sade ve asil şıklığı yansıtmasıyla sizi ikna edecek. Hatta sizi görenler havanızın değiştiğini ve bu tarzın size çok yakıştığını söyleyecek.



Meraklıları tarafından takip edilen tüm ürünlerinde optimist hava hakim. Erkek – kadın modasını etkisi altına alan ve çizgisiyle o dönemin trendini yansıtan yapısı tüketiciler tarafından övgüyle bahsedilmesini sağlıyor. Hem canlı hem pastel tonları tercih eden Emporio Armani sert ve yumuşak tarzını koruyor.

TRİKO VE KAZAK GİYİNİN!

Kışın en çok tercih edilen ürünlerin başında triko ve kazaklar geliyor. Ancak her biri aynı kalitede ve kumaşta olmadığı için farklı görünüyor. Sıcak tutması ve pratik giyimin bir parçası olduğundan dolayı sık sık tercih edilmesinin yanında hızlı kombin şansı verdiği için kazaklar ve trikolarda uzun süre kullanıma cevap vermesi gerekiyor. 4 – 5 farklı kazak ya da triko ile tüm kışı atlatmanız mümkün. Farklı farklı kot pantolonlarla, canvaslarla, eteklerle birlikte kullanımı oldukça rahat. Balıkçı yakalar, v yakalar, desenli modeller, yuvarlak kesimler her biri ayrı ayrı seçeneğe sahip. Tam da bu noktada Emporio Armani erkek kazak ve Emporio Armani kadın kazak modelleri ön plana çıkıyor. İster gömlek üzerine ister tişört üzerine giyebileceğiniz gibi tek başına da tercih edebilirsiniz. Hatta Emporio Armani erkek şal ürünleriyle birlikte kullanıldığında harika bir kombine sahip olup tarz görünüme kavuşabilirsiniz.



Özellikle bu sene çok moda olan renklerin başında bordo hatta kırmızının tonları geliyor. Baklava dilimli, çizgili, puantiyeli, desenli tüm kazakları Emporio Armani de bulabilirsiniz. Angora ve kaşmir kazaklarda moda dünyasında bu sene sıkça karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Yünlü trikolarsa soğuk kış günlerinde sizi sıcak tutacak parçalar arasında. Polo yakalar da spor şıklıktan vazgeçmeyenler için ideal bir seçim olacak. Zayıf ve fit bir kalıba sahipseniz eğer vücuda yapışan dar kazak ve trikolar tam size göre. “Biraz kilom var saklamak istiyorum” diyen tüketiciler içinde salaş modeller üreten Emporio Armani tüm sorunlara çare oluyor.



Düğmeli ve düğmesiz Emporio Armani erkek kazak ve Emporio Armani kadın kazak modelleriyle sokakta vitrin görüntüsünü yansıtmak mümkün. Özellikle balıkçı yaka kazalar üzerine ceketle kombinlendiğinde kataloglardan çıkmış bir görüntü elde edeceksiniz. En çok revaçta olan renkler ise bu sene Emporio Armani modellerinde de sıklıkla yer verilen lacivert, siyah ve yeşil tonları…

KURTARICI GÖMLEKLERDEN VAZGEÇMEYİN!

Gömlekler her zaman kombini tamamlayan kolay ve tercih edilebilir parçalardır ve kurtarıcıdır. Ancak dikkat edilmesi gereken bir takım özellikleri barındırır. Bunların başında gömleğin modeli, şekli, kesimi, kumaşın dokusu ve rengidir. Bir gömlek bazen her mevsim kullanabileceği gibi sadece belli dönemlerde de kullanılabilir. Bunu biraz önce bahsedilen özellikler belirler.



Emporio Armani erkek gömlek ve Emporio Armani kadın gömlek modelleri farklı çeşitlerde ve renklerde satışa sunuluyor. Özellikle beden ölçülerinize tam uyan gömlek formlarıyla gardırobunuzda yer alan parçalar arasında. Gömleklerin bedenleri yaka ölçümüyle belirlenir. Ama bu pek de tercih edilen bir varsayım değildir. O nedenle gömlek seçerken omuz genişliğine ve göğüs ölçüsüne dikkat edilmeli. Tabi ki bedenin uzunluğu da dikkat edilecek unsurlardan bir tanesi.



Eğer boynunuz kısa ve dar bir omuz yapısına sahipseniz İtalyan yaka Emporio Armani erkek gömlek ve Emporio Armani kadın gömlek modelleri tercih etmeniz doğru olacaktır. Eğer kravat ile birlikte kullanacağınız klasik bir gömlek giyiyorsanız da gömleğinizin yakası ceketinizin yakasıyla aynı orantıda olmalı. Bazen gözden kaçanlar oluyor, örneğin kravat ile tercih edilen gömleğin yakasını düğme ile tutturulanlardan olmamalı. Yani kravat takan kişi düğmeli yaka gömlekleri kullanmamalı.



Spor şık giyiminde yine ilk tercihleri ve kurtarıcıları gömlekler oluyor. Emporio Armani erkek gömlek ve Emporio Armani kadın gömlek modelleri spor bir canvas üzerine veya kot pantolon üzerine rahatlıkla tercih edilebilir. Pantolon üzerine çıkarılan spor gömlekler kişinin boyunu hem uzun gösterir hem de daha ince…

FONKSİYONEL ÇANTALAR KULLANIN!

Çantalar özellikle kadınların tamamlayıcı aksesuarları arasında ilk sıradadır. Doğru seçilmiş bir çanta hem kıyafeti hem de kişiyi olduğundan daha güzel sunar. İhtiyaçları doğrultusunda tercih edilen bir çanta baştan aşağı sizi yansıtır ve titizlikle seçimi yapılmalıdır.



Hem şık hem doğru bir çanta seçimi yapmak istiyorsanız Emporio Armani kadın çanta modellerine muhakkak göz atmalısınız. Çantalarda aynı kıyafet seçiminde olduğu gibi vücut ölçüsüne göre yapılmalıdır. Eğer uzun boylu ve kalıplı bir yapınız varsa yumuşak deriyle kaplanmış yuvarlak hatlara sahip büyük çantalar kullanabilirsiniz. Daha minyon ve kısa boylu iseniz dikdörtgen ya da kutu çantalar tam size göre… Basenlerde biten çantalar her zaman sizi olduğunuzdan daha kilolu gösterir, unutmayın. Emporio Armani kadın çanta modellerine bu sezon yumuşak ve kapitone çizgileri mevcut. Özellikle ikonik kirpi ceketlerinden esinlenerek tasarlanan puffer çantalar oldukça şık. Leopar ve yılan derisi görünümlü çantaları da ön plana çıkaran Emporio Armani orijinal olmak isteyen kadınlara sesleniyor.



Retro havayı yansıtan Emporio Armani “FLASBACK” ayakkabılar ise tüm çantalarla kombine uyum sağlayacak nitelikte. Özellikle sizi saran ve diğerlerinden ayırt edici özelliğe sahip olan tüm Emporio Armani ürünlerini sitemizden ayrıntılı inceleyebilirsiniz. Her sezon tüm parçalarıyla sektöre iddialı bir giriş yapan Emporio Armani etiketini taşıyan tüm koleksiyona exxeselection’dan sipariş verebilirsiniz.