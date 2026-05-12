Eau De Toilette (EDT) Vs Eau De Parfum (EDP) Farkı Nedir?

Gireceğiniz ortama kokunuzun sizden önce gitmesi ve güzel kokmak istemeniz olağan durumdur. Bunun için parfüm alışverişi yaparken koku içerikleri konusunda kararsız kalabilirsiniz. Bu kararsızlık parfüm çeşitlerini incelerken karşınıza çıkan EDT ve EDP gibi üç harfli kısaltmalarla daha karmaşık hale gelir.

Bunun için öncelikle bu kısaltmaların ne anlama geldiğini, neden kullanıldığını ve farklarını bilmeniz gerekir. Bu bilgiler doğrultusunda size uygun parfümü seçebilirsiniz. Ayrıca fiyat ve parfüm konsantrasyonu gibi bilgilerle seçiminizin doğru olduğunu anlayabilirsiniz. Tüm bu bilgilere rehberimiz sayesinde ulaşabilirsiniz.

EDT ve EDP Nedir? Parfümün Konsantrasyonu Ne Anlama Geliyor?

Mükemmel parfüm seçmek istediğinizde iki farklı kavramla karşı karşıya kalırsınız. Bu kavramların anlamlarını bilmemeniz seçim sürecinin uzamasına ve yanlış seçimle istenilen koku etkisini yansıtamamanıza neden olur. Bunun ilk olarak parfüm çeşitlerinde öne çıkan iki kavramı bilmeniz gerekir.

EDT: İçerisinde bulunan esans miktarı %4-15 arasında değişen parfümler edt parfüm nedir sorusunu cevaplandırır. Açılımı eau de toilette olan parfümler hafif kokulu olarak bilinirler. Bunun için gündüz kullanım için uygun olurlar.

Kullanıldığında çevreye hafif bir kokunun salınmasına yardımcı olurlar. Bunun dışında EDT ile ifade edilen parfümlerin 4 mevsim boyunca kullanılması mümkün olur. Taze, hafif ve ferah his verirler. Ayrıca yoğunluk bakımından diğer parfümlere oranla düşük görülürler.

EDP: İçerisinde bulunan esans miktarı %10-20 arasında değişen parfümler edp parfüm nedir sorusunu cevaplandırır. Açılımı eau de parfum olan ürünler yoğun kokulu olarak bilinirler. Özel günler ve akşam saatleri için kullanımları uygun olur.

Ayrıca kalıcı olmaları sayesinde uzun süre etkileyici kokunun alınmasına yardımcı olurlar. Bu parfümler ayrıca yüksek konsantrasyona sahip olarak bilinirler. Böylelikle çok az miktarda kullanıldıkları durumda daha istenilen yoğun kokunun alınmasını kolaylaştırırlar. Bu parfümler ayrıca kış aylarında ve serin havalarda kullanım için ideal olan ürünleri oluşturur.

EDP Daha Kalıcı Söylentisi Gerçek Mi?

Kullanacağınız parfümün saatler boyunca kalıcılık göstermesini isteyebilirsiniz. Bunun sebebi tekrar parfüm kullanma ihtiyacı duymamanız ve ter gibi anatomik durumların olumsuzluk oluşturmamasını istemeniz olur. Bu durum da edp mi kalıcı edt mi bilgisine ulaşmanız gerekir. Özellikle edp parfümlerin daha kalıcı olduğu söylentilerinin bulunması bu konuyu öğrenmeniz için sizleri teşvik eder.

EDP parfümlerin içerisinde bulunan esans konsantrasyon oranının %20’li seviyelere ulaşıyor olması daha kalıcı söylentisinin gerçek olmasına yardımcı olur. EDT ile karşılaştırıldığında daha uzun süre etkisini sürdürdüğü görülür. Ancak bu durum her EDP parfüm için aynı seviyede yaşanmaz çünkü esans yoğunluğunun dışında kalıcılık oranını artıran veya azaltan etkenler vardır.

EDP parfümlerin kalıcılık süresini artıran etkenlerden birisi koku notaları alarak bilinir. Koku notaları denildiğinde parfümde bulunan aromalara ve içeriğe bakmak gerekir. Bazı notalar hızlı şekilde uçtuğu için kalıcılık süresi azalır ancak bazı notalarda uçuculuk özelliği bulunmadığından vücuttaki koku daha uzun süre hissedilir.

Satın aldığınız parfüm içerisinde yeşillik ve narenciye türünde meyve aromaları bulunuyorsa EDP parfümün vücudunuzda daha kısa süre kalacağını bilmeniz gerekir. Çünkü bu notalarda uçuculuk özelliği bulunur ve hızlı şekilde koku ortadan kaybolur.

Satın aldığınız parfüm içerisinde odunsu aromalar ve amber detayları bulunuyorsa teninizdeki kokuyu daha uzun süre duyabilirsiniz. Bunun için kalıcılık konusuna önem veriyorsanız seçim aşamasında mutlaka parfüm notalarına dikkat etmeniz gerekir.

Kokunuzun uzun süre teninizde kalmasını istiyorsanız koku notalarının dışında kullanım şekline önem vermeniz gerekir. Teninize sürdüğünüz kokunun yok olmaması için nemlendirici kullanmayı deneyebilirsiniz.

İlk olarak vücudunuzun uygun bölümlerine nemlendiricinizi sürebilir ve sonrasında parfümünüzü sıkabilirsiniz. Özellikle dirsek, bilek ve boyun gibi bölgelerinize bu adımları uyguladığınızda kokunuzun bu alanlarda daha uzun kalacağını görmeniz mümkün olur.

Parfümün kalıcı olmasında ten tipinizin etkisi büyüktür. Bunun için seçim aşamasında ten tipinizi dikkate almanız önerilir. Kuru bir teniniz varsa yoğun esansa sahip olan EDP ürünlerini seçmeniz gerekir.

Böylelikle kullanıldığınız kokunun hızla dağılmasını engellemiş olursunuz. Yağlı bir teniniz varsa hafif esanslı parfümleri seçmeniz gerekir. Cildiniz kokuyu uzun süre tutacağı için yoğun konsantrasyona sahip olan kokular sizin için uygun olmaz.

Eau De Toilette (EDT) İle Eau De Parfum (EDP) Arasındaki Temel Farklar

Alışverişe çıkmadan önce edt edp farkı neler öğrenmeniz önemlidir. Böylece yanlış parfüm seçimiyle karşılaşmamış olursunuz.

EDT ile EDP parfüm arasındaki temel farklar;

Yoğunluk: EDT ürünlerinin esasları EDP ürünlerine göre daha az yoğundur.

Tazeleme hissi: EDT parfümlerinin sık sık tazelenmesi gerekirken EDP tazelenme ihtiyacı yaratmaz.

Fiyat: Esas oranının fazla olması sebebiyle EDP parfümler diğerine göre daha yüksek fiyatlı olarak görülür. Ayrıca marka yönünden de fiyat farkını görmek mümkün olur.

Kalıcılık süresi: EDP parfümleri ten üzerinde 8 saate kadar kalabilirken EDT parfümlerinin kalıcılık süresi ortalama 4 saat olarak görülür.

Kullanım alanı: Özel davet ve romantik yemekler için EDP uygun seçim olurken iş hayatı ve günlük kullanım için EDT daha uygun olur.

Sayılan farkları dikkatlice okuyarak kararınızı verebilirsiniz. Bu karar aşamasında parfümleri kullanmanız gereken durumlar, koku tercihleriniz ve cilt tipinizi de dikkate mutlaka almanız gerekir.

Hangi Parfüm Hangi Durumda Tercih Edilmeli?

Günümüzde yaygın olarak kullanılmakta olan EDP ve EDT parfümlerinin kullanılacağı durumları merak ediyor olabilirsiniz. Duruma uygun kullanımın yapılması kendinizi rahat ve güzel kokulu hissetmenize yardımcı olur.

Gün içerisinde oluşan durumlara bağlı olarak parfüm kullanım detaylarını şunlar oluşturur;

Yaz mevsiminde çevrenize ferah bir koku yaymayı istiyorsanız seçiminiz EDT ürünlerinden yana olmalıdır.

İş hayatınız varsa ve iş ortamında taze kokunuzun duyulmasını istiyorsanız EDT ürünü kullanmalısınız.

Özel bir gün için hazırlanıyorsanız etkileyici kokuya sahip olmanız önemlidir. Bu durumda seçiminiz EDP ürünlerinden yana olmalıdır.

Kış mevsiminde kalıcı kokuya sahip olmayı arzu ediyorsanız tercihiniz EDP çeşitlerinden yana olmalıdır.

Arkadaş ortamında bulunacaksanız EDT parfümü seçerek enerjik ve taze koku kullanabilirsiniz.

Bu durumlarda parfümünüzü belirlerken kişisel isteklerinizi göz önüne almaktan vazgeçmemeniz de gerekir. Karşınızdaki kişiyi hangi yönden etkilemek istediğiniz veya kokunuzu duyumsamanız gibi durumları dikkate almanız gerekir.

EDP Neden Daha Pahalı?

Parfüm alışverişine çıktığınızda EDP parfümlerin EDT parfümlere oranla pahalı olduğunu görmeniz mümkündür. Bunun temel nedeni EDP temalı parfümlerde daha fazla esansın kullanılıyor olmasıdır.

Buna bağlı olarak meyve, çiçek veya bitki aromaları daha fazla kullanılır. Ayrıca kokuların etkili olmasını kolaylaştıran yağ miktarı da daha fazla görülür. Bu iki etken parfümün kalıcı olmasına yardımcı olur. Kullanılan ürün miktarının artmasına bağlı olarak fiyatlar yükselir.

EDP parfümlerin fiyatlarının yüksek olmasının bir nedeni her mevsimde kullanıma uygun olmasıdır. Bunu sağlamak için üretilen parfümlerin içeriği daha çeşitli ve gelişmiş olarak görülür.

Hediye etmek ve kendiniz kullanmak için parfüm almaya karar verebilirsiniz. Bu durumda ilk olarak parfümünüzün kalıcı mı, hafif ve yoğun mu olduğu gibi konulara karar vermeniz gerekir.

Kullanacağınız parfümün kalıcılık sağlamasını tercih ediyorsanız seçiminizi EDP parfüm çeşitlerinden yana kullanabilirsiniz. Kalıcılık tercih etmiyor ve hafif kokuları seviyorsanız EDT parfüm çeşitlerinden seçim yapabilirsiniz.