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Erkek Bere

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Fred Perry Logolu Yün ve Pamuk Karışımlı Unisex Bere C8161 843 Siyah - Fred Perry Fred Perry Logolu Yün ve Pamuk Karışımlı Unisex Bere C8161 843 Siyah - Fred Perry (1)
Renk
Beden
Fred Perry Logolu Yün ve Pamuk Karışımlı Unisex Bere
3.749,00 TL
Boss Logolu Yünlü Erkek Bere 50522426 404 Lacivert - Boss Boss Logolu Yünlü Erkek Bere 50522426 404 Lacivert - Boss (1)
Renk
Beden
Boss Logolu Yünlü Erkek Bere
4.195,00 TL
2.936,50 TL
-%30
Boss Logolu Yünlü Erkek Bere 50522426 041 Gri - Boss Boss Logolu Yünlü Erkek Bere 50522426 041 Gri - Boss (1)
Renk
Beden
Boss Logolu Yünlü Erkek Bere
4.195,00 TL
2.936,50 TL
-%30
Boss Logolu Pamuk ve Yün Karışımlı Erkek Bere 50499423 131 Bej - Boss Boss Logolu Pamuk ve Yün Karışımlı Erkek Bere 50499423 131 Bej - Boss (1)
Renk
Beden
Boss Logolu Pamuk ve Yün Karışımlı Erkek Bere
4.295,00 TL
Emporio Armani Yünlü Logolu Erkek Bere EM003750 AF19896 UC001 Siyah - Emporio Armani Emporio Armani Yünlü Logolu Erkek Bere EM003750 AF19896 UC001 Siyah - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Yünlü Logolu Erkek Bere
8.399,00 TL
Emporio Armani Yünlü Logolu Erkek Bere EM003750 AF19896 UB109 Lacivert - Emporio Armani Emporio Armani Yünlü Logolu Erkek Bere EM003750 AF19896 UB109 Lacivert - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Yünlü Logolu Erkek Bere
8.399,00 TL
Fred Perry Logolu Yün ve Pamuk Karışımlı Unisex Bere C8161 T05 Lacivert - Fred Perry Fred Perry Logolu Yün ve Pamuk Karışımlı Unisex Bere C8161 T05 Lacivert - Fred Perry (1)
Renk
Beden
Fred Perry Logolu Yün ve Pamuk Karışımlı Unisex Bere
3.749,00 TL
Hugo Yünlü Logolu Erkek Bere 50527250 034 Gri - Hugo Hugo Yünlü Logolu Erkek Bere 50527250 034 Gri - Hugo (1)
Renk
Beden
Hugo Yünlü Logolu Erkek Bere
4.595,00 TL
Emporio Armani Yünlü Logolu Erkek Bere EM003750 AF19896 U6279 Kahve - Emporio Armani Emporio Armani Yünlü Logolu Erkek Bere EM003750 AF19896 U6279 Kahve - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Yünlü Logolu Erkek Bere
8.399,00 TL
Armani Exchange Logo İşlemeli Erkek Bere XM001637 AF16950 UC001 Siyah - Armani Exchange Armani Exchange Logo İşlemeli Erkek Bere XM001637 AF16950 UC001 Siyah - Armani Exchange (1)
Renk
Beden
Armani Exchange Logo İşlemeli Erkek Bere
4.299,00 TL
Armani Exchange Logo İşlemeli Erkek Bere XM001637 AF16950 UB101 Lacivert - Armani Exchange Armani Exchange Logo İşlemeli Erkek Bere XM001637 AF16950 UB101 Lacivert - Armani Exchange (1)
Renk
Beden
Armani Exchange Logo İşlemeli Erkek Bere
4.299,00 TL
Boss Yünlü Logolu Erkek Bere 50522426 001 Siyah - Boss Boss Yünlü Logolu Erkek Bere 50522426 001 Siyah - Boss (1)
Renk
Beden
Boss Yünlü Logolu Erkek Bere
4.195,00 TL
3.146,25 TL
-%25
Hugo Yünlü Logolu Erkek Bere 50527250 001 Siyah - Hugo Hugo Yünlü Logolu Erkek Bere 50527250 001 Siyah - Hugo (1)
Renk
Beden
Hugo Yünlü Logolu Erkek Bere
4.595,00 TL
Emporio Armani Yünlü Nakışlı Logolu Erkek Bere 627406 3F570 00035 Lacivert - Emporio Armani Emporio Armani Yünlü Nakışlı Logolu Erkek Bere 627406 3F570 00035 Lacivert - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Yünlü Nakışlı Logolu Erkek Bere
10.399,00 TL
4.159,60 TL
-%60
Boss Logolu Pamuk ve Yün Karışımlı Erkek Bere 50499423 402 Lacivert - Boss Boss Logolu Pamuk ve Yün Karışımlı Erkek Bere 50499423 402 Lacivert - Boss (1)
Renk
Beden
Boss Logolu Pamuk ve Yün Karışımlı Erkek Bere
4.295,00 TL
Boss Logolu Pamuk ve Yün Karışımlı Erkek Bere 50499423 001 Siyah - Boss Boss Logolu Pamuk ve Yün Karışımlı Erkek Bere 50499423 001 Siyah - Boss (1)
Renk
Beden
Boss Logolu Pamuk ve Yün Karışımlı Erkek Bere
4.295,00 TL
Fred Perry Logolu Yün Karışımlı Unisex Bere C3317 U12 Siyah - Fred Perry Fred Perry Logolu Yün Karışımlı Unisex Bere C3317 U12 Siyah - Fred Perry (1) Yeni Sezon
Renk
Beden
Fred Perry Logolu Yün Karışımlı Unisex Bere
4.499,00 TL

Kaliteli bir cüzdan, erkeğin en iyi arkadaşıdır. Zor şartlar altında çalışarak kazandığınız tüm parayı elinde tutar.

Kaliteli bir cüzdan seçerken bakmanız gereken etmenler vardır. Erkek cüzdanları için önem gösterilmesi gereken özellikler: kesinlikle deri olması, kıvrımlı köşelere sahip olması ve esneyebilir olmasıdır.

Eğer cüzdan tercih ederken sizde kaliteyi ön planda tutanlardansanız kaliteli deriden üretilmiş bir cüzdan tercih etmek doğru olacaktır. Üretim süreçlerinde dikişle birleştirilen cüzdanlar bir kere alındığında uzun seneler boyunca kullanım imkanı sunar.

Erkek cüzdan modelleri arasında modayı temsil eden markalar ise Armani Collezioni, Armani Exchange, Armani Jeans ve Hugo Boss'tur. Siz de kaliteden ödün vermeyenlerdenseniz Exxeselection' da satışa sunulan cüzdan seçeneklerini inceleyebilirsiniz.

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