İade Koşulları

İADE ETME KOŞULLARI:

1. Satın almış olduğunuz ürün/ürünler ile ilgili iade talebinizi, Tüketici Kanunu’nun Cayma Hakkı maddesi gereğince 14 gün içerisinde yapabilirsiniz. Satın almış olduğunuz ürün/ürünler de iade işlemini yapabilmeniz için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir.

2. İade talep ettiğiniz ürünleri, tarafınıza gönderilen faturanın alt kısmındaki alanı eksiksiz olarak doldurup, anlaşmalı olduğumuz Aras Kargo’yla ÜCRETSİZ İADE avantajıyla gönderebilirsiniz. Farklı bir kargo firması ile gönderilen ürünler ücretsiz iade uygulaması kapsamında değildir. İadenizi kargoya teslim ederken mutlaka aşağıdaki firma kodumuz, kargo görevlisine belirtilmelidir. Firma kodumuz sisteme girildiğinde, firma bilgilerimiz ve adresimiz sistemden otomatik olarak çıkacaktır.

İade Firma Kodumuz: 822607621725 - Samanlı Şube (Ürününüzü iade için gönderirken, Aras Kargo şubesine gittiğinizde, kargo görevlisine “İade Firma Kodumuzu” vermeniz yeterli olacaktır. ) (Adres: Barış Mh. Defne Sok. No:34 Nilüfer/BURSA)

3. İade yapılacak ürünlerin etiketleri ve de bilgilendirme yapışkanları çıkarılmamış olmalı ve ürüne zarar verilmeden denenmiş olmalıdır.

4. Ürünlerin, hiç bir açıdan zarar görmemiş, kullanılmamış ve de yeniden satışa çıkarılabilecek durumda olmaları gerekmektedir. Ürün, teslim alındığı zaman ki hali ile orijinal ambalajında ve de faturası ile birlikte gönderilmelidir. Ürün paketlerinin üzerinde, koli bandı veya herhangi bir yazı yazarak deforme olmamalıdır. Bu şekilde gönderilecek kargolar kabul edilmeyecektir

5. Hijyenik Nedenlerden Dolayı Mayo,Çorap,İç çamaşırı gibi ürünlerin iade işlemleri yapılamamaktadır.

6. İade etmek istediğiniz siparişinize ait ürünler Exxeselection.com tarafından iade koşullarına uygun olarak teslim alındığı günden itibaren 14 gün içerisinde ücret iadesi Kredi Kartınıza yapılacak olup, provizyon kodu tarafınıza mail yolu ile bildirilmektedir. Provizyon Kodu ile birlikte ücretin ekstrenize yansıması banka ile olan anlaşmanız çerçevesinde gerçekleşmektedir. Ekstrenize yansımayan ücretler konusunda provizyon kodunuz ile beraber bankanız ile iletişime geçebilirsiniz.

Ürün iade işlemleri hakkında daha detaylı bilgi için 444 30 79 nolu telefondan Exxeselection Müşteri Danışma Hattı'nı hafta içi her gün 08:30 - 18:30 saatleri arasında, Cumartesi günü 08:30-12:30 saatleri arasında arayabilirsiniz.