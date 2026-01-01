Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www.exxeselection.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Barış Mh. Defne Sok. No:34 Nilüfer/BURSA adresinde mukim Çetin Family Tekstil Gıda Paz.San. ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle “Exxe Selection” olarak anılacaktır).

b) www.exxeselection.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır).