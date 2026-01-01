Aksesuarlar stillerimizin tamamlayıcı parçalarıdır. Güneş gözlükleri de en sevdiğimiz aksesuarlardan birisi olmaktadır.

Tüm yıl boyunca modaya uygun yaz ve kış mevsimlerine özel güneş gözlüklerinin aksesuar dolaplarında yerini alması gerekmektedir.

Özellikle yaz aylarında kaliteli güneş gözlükleri yakıcı güneş ışınlarından gözleri korumaktadır.

Güneş gözlüğü seçilirken hem gözlük camının kalitesine hem de yüz şekline göre seçilmelidir. Her beğenilen güneş gözlüğü yüzünüzün şekline uygun olmayabilir.

Eğer alnınız genişse büyük çerçeveli gözlükler alnınız darsa kaşlarınızı kapatmayacak tarzda gözlükler seçmelisiniz.

Oval yüze sahip kişilerdenseniz gözlük seçimi konusunda şanslısınız demektir. Yumuşak köşeli gözlükler oval yüzler için çok uygundur.

Yuvarlak yüzlü iseniz yüzünüzün daha ince ve uzun görünmesini sağlamak için köşeli gözlük modellerinden beğendiğinizi seçebilirsiniz.

Eğer yüzünüz kare hatlara sahipse yuvarlak çerçeveli ince saplı gözlükler keskin yüz hatlarınızı yumuşatmaya yardımcı olmaktadır.

Her tarza uygun bir güneş gözlüğü her zaman vardır.

Kedi gözü güneş gözlükleri şık kıyafetlerinizi kusursuzca tamamlayacak ve gözleriniz üzerinizde olmasını sağlayacaktır.

İnce çerçeveli yada çerçevesiz gözlükler spor kıyafetlerinizle daha uyumlu olacaktır.

Her tarz için en uygun güneş gözlükleri Exxeselection'da. Yuvarlak, retro, kedi gözü kemik yada metal çerçeveli en son moda güneş gözlüklerini inceleyebilirsiniz.