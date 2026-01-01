Teslimat Koşulları

Satın aldığınız ürünler, Türkiye genelinde ücretsiz kargo ile adresinize teslim edilir (Kıbrıs hariç). Exxeselection.com üzerinden verilen siparişler, sipariş aşamasında seçebileceğiniz anlaşmalı kargo firmalarımız aracılığıyla gönderilmektedir.

Siparişiniz onaylandıktan sonra 1–4 iş günü içerisinde kargoya teslim edilir. Kargoya verildiğinde tarafınıza e-posta ile kargo takip numarası iletilir. Siparişinizi, seçmiş olduğunuz kargo firmasının web sitesi üzerinden takip edebilirsiniz..

Kargonun tahmini teslim süresi 2–5 iş günü olup; resmi tatiller, olağanüstü durumlar ve alıcıdan kaynaklanan nedenlerle teslimat süresi değişiklik gösterebilir. Teslimatlar, kargo firması tarafından iş günlerinde 08.30–18.30 saatleri arasında yapılmaktadır.

Teslimat sırasında kolide hasar, ezilme veya deformasyon olması halinde, ürünü teslim almadan kargo görevlisi ile birlikte kontrol ederek tutanak tutturmanız gerekmektedir. Tutanak tutulan ürünler tarafımıza ulaştığında değişim işlemi sağlanır.

Teslimatla ilgili destek almak için 444 30 79 numaralı Müşteri Hizmetlerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.