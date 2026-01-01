Her dönem kadınların vazgeçilmez kıyafetlerinden biri olan etekler artık günümüzde moda ile birlikte anılmaktadır.

Seçenek olarak geniş bir yelpazeye sahiptir. Pileli, balon, mini, midi, kalem, evaze, mendil ve balık gibi onlarca farklı türde etek seçeneği bulunmaktadır.

Her vücut tipine uygun etek modelini keşfetmek en başta zor olsa da kendinizi tanıdıktan sonra size yakışacak olan eteği tek bakışta anlayabilir hale geleceksiniz.

Ayakkabı modeline göre uyum sağlayan etekler boy sorununuzu da ortadan kaldıracaktır. Eğer kısa boylu biri iseniz boyunuzla örtüşen bir etek modeli tercih ederek tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

Fazla kiloları ile başı dertte olan bayanlar için moda eleştirmenleri yüksek bel etek önermektedir.

