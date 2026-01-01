"Hesap -> Siparişlerim" menüsünden, sayfanın altında yer alan "Kargom Nerede"? alanına tıklayarak kargo takibinizi sağlayabilirsiniz. Ayrıca masaüstü internet sitemizin üst kısmında yer alan "Kargom Nerede?" veya mobilde menüde yer alan “Kargom Nerede" sekmesini kullanabilirsiniz.
Siparişleriniz standart olarak 2-5 iş günü içerisinde kargoya verilir. Bu süre kampanya dönemlerinde değişebileceğinden en doğru bilgiyi satın aldığınız ürünün ilan sayfasından, "Tahmini Teslimat Tarihi" alanından öğrenebilirsiniz. Kargolarınızın teslimat süresi ise bulunduğunuz ile ve ilçeye bağlı olarak 24-96 saat arasında değişmektedir.
"Hesap -> Siparişlerim" menüsü üzerinden "Kolay İade" butonu aracılığı ile formu gönderek iade sürecini başlatabilirsiniz. İade ekranında sizlere verdiğimiz iade kodu ile birlikte ürünleri en geç 7 gün içerisinde Aras kargo yetkilisine teslim edebilirisiniz. Fatura üzerindeki alanların doldurulmasını ve ürünlerin kargo esnasında zarar görmeyeceği şekilde paketlenmesini rica ederiz.
Firmamızın prosedürü gereği faturası kesilmiş ürünlerde değişim imkanı bulunmamaktadır. Dilerseniz ürününüzü ücretsiz bir şekilde iade edebilir, siparişinizi tekrar oluşturabilirsiniz. Siparişiniz henüz hazırlanma aşamasında ise yapmak istediğiniz işlemi çağrı merkezimiz aracılığı ile bizlere bildirebilirsiniz.
İade koşullarına uygun gönderilmiş ürünleriniz bize ulaştığı andan itibaren 1-14 iş günü içerisinde alışveriş tutarınız harcama yaptığınız kartınıza yatırılacaktır. Ürününüzün iade aşamasını internet adresimiz üzerinden "Hesap" -> "Siparişlerim" sayfasından kontrol edebilirsiniz. İadeniz sonuçlandığında sizleri sms ve e-mail aracılığı ile bilgilendireceğiz.
İadeniz onaylandığı andan itibaren, iade edilen ürününlerin fatura tutarlarını bankanıza iade ediyoruz. Taksitli olarak yaptığınız alışveriş ücretleriniz bankanıza bağlı olarak taksitli şekilde kartınıza yatırılabilmektedir. Konu hakkında bankanız ile iletişime geçebilirsiniz.
E-ticaret depomuz ve mağazalarımızda bulunan bütün stokları internet adresimizde sizlere sunmaktayız. İnternet adresinde stoğu bulunmayan bir ürün tüm depolarımızda fiziken bitmiş durumdadır. Stoğu bulunmayan ürünlerin stoklarımıza girme durumu belirsizdir. Dilerseniz "Stoğa Girince Haber Ver" butonuna tıklayarak stok durumundan haberdar olabilirsiniz.
Malesef sizlere sunduğumuz kuponlar tek kullanımlıktır, kullanılan kuponların iadesi mümkün değildir. Tarafımıza ait bir hatadan dolayı ürünü iade ettiyseniz çağrı merkezimizden bu konu hakkında yardım alabilirsiniz.
Malesef kampanyalar dönemseldir, geriye dönük olarak indirimden faydalanma imkanı bulunmamaktadır. Tarafımıza ait bir hatadan dolayı ürünü iade ettiyseniz çağrı merkezimizden bu konu hakkında yardım alabilirsiniz
Tarafımıza ait bir hatadan dolayı ürünü iade ettiyseniz çağrı merkezimizden bu konu hakkında yardım alabilirsiniz.
Ürün müşteriye teslim edilemez ise kargonuz şubenize geri dönebilir. Kargo şubesine dönen kargolar 3 iş günü içerisinde firmamıza geri gönderilebilir. En kısa sürede kargo şubeniz ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.
Sizlerin talebi olmadan kargo firmasının geri gönderdiği ürünler tarafımızca teslim alınır. Bu ürünler için müşteri temsilcilerimiz sizinle iletişime geçecek ve tekrar gönderimini sağlayacaktır.
Ürün özelliklerinde yer alan manken bilgilerinden veya beden tablomuzdan yararlanabilirsiniz. Açıklamada regular ifadesi var ise günlük bedeninizi, slim fit ibaresi var ise bir numara büyük bedeninizi, ekstra slim fit ibaresi var ise iki numara büyük bedeninizi tercih edebilirsiniz.
Tüm ürünlerimiz 6 ay garantilidir. Çağrı merkezimiz üzerinden bizlere ulaşmanız gerekmektedir. Müşteri temsilcimiz süreç hakkında sizleri bilgilendirecek ve kargo için iade kodu verecektir. Yaşadığınız sorunu belirterek faturadaki alanları doldurmanız ve ürünü, aldığınız iade kodu ile Aras kargoya teslim etmeniz süreci başlatacaktır. Ürün tarafımıza ulaştığı andan itibaren inceleme süresi 21 iş günüdür, süreç sonuçlandığında müşteri temsilcilerimiz sizler ile iletişime geçecektir. 6 aylık süreci geçmiş ürünlerin incelenmeye gönderilme imkanı bulunmadığından kabul edememekteyiz.
exxeselection.com 35 yılı aşkın perakende tecrübesine sahip Çetin Family firmasının e-ticaret departmanıdır. Çetin Family bünyesinde 23 adet fiziksel mağaza bulunmaktadır. Teknik olarak entegrasyonumuz olmadığından mağazadan teslim seçeneğimiz yoktur. Ürünlerimizin gönderimini anlaşmalı kargolarımız aracılığı ile sağlamaktayız.
Teknik olarak bu yönde bir entegrasyonumuz olmadığından üzülerek bu işlemi yapamayacağınızı belirtmek isteriz. Ürünleri yalnızca anlaşmalı kargolarımız aracılığı ve sizlere verdiğimiz iade kodu ile tarafımıza ücretsiz gönderebilirsiniz.
Alışveriş esnasında sisteme girmiş olduğunuz e-mail adresinizi "Giriş Yap" menüsündeki e-mail alanına giriniz. Sonrasında şifremi unuttum seçeneği ile yönlendirilen adımları izleyerek şifrenizi alabilirsiniz. E-mail adresiniz ve almış olduğunuz şifreniz ile giriş yaparak "Hesap -> Siparişlerim" menüsünden sipariş takibini yapabilir veya iade işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Diğer süreçler ile ilgili detaylı bilgi almak için diğer soru başlıklarını inceleyebilirsiniz.
Android Market ve Apple Store'da mobil uygulamalarımız mevcuttur. Hem mobil tarayıcınızdan hem de mobil uygulamalarımızı indirerek sitemize erişim sağlayabilirsiniz. Mobil uygulamalarımız ile kampanya ve indirimlerden anında haberdar olabilirsiniz.
Mobil uygulamalarımızı indirerek kampanyalarımızdan anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan, onay vermeniz halinde sms ve e-mail gönderilerimiz üzerinden de takip edebilirsiniz.
Malesef kredi kart bonuslarınızı internet sitemiz üzerinden kullanamamaktasınız.
Alışveriş sitemize üye olduktan sonra, satın almak istediğiniz ürünü ‘SEPETE EKLE’ butonundan ekleyip, ‘SEPETE GİT’ butonu ile satın alma bölümüne tıklayarak; devamında fatura, ödeme ve teslimat bilgilerinizi girerek siparişinizi oluşturabilirsiniz.
Üye olmadan sipariş verebilirsiniz. Bunun için ürün sayfalarından satın almak istediğiniz ürünleri sepete ekleyerek, ‘Sepeti onayla’ kısmında açılan ekrandan ‘Üye Olmadan Devam Et’ seçmeniz yeterli. Üye olmadan verdiğiniz siparişe ait bilgilendirmeleri, sipariş esnasında paylaştığınız e-posta adresinden takip edebilirsiniz. Siparişlerinize ait bilgilere dilediğiniz zaman ulaşmak için üye olarak sipariş vermenizi tavsiye ederiz.
Kişisel bilgilerinizin güvenliği için müşteri hizmetleri aracılığı ile sipariş oluşturulamamaktadır.
"Hesap -> Siparişlerim" menüsünden siparişinizin statüsünü, kargo takibi alanından ise kargo aşamalarını öğrenebilirsiniz.
Faturası kesilmemiş, toplama aşamasında bulunan siparişleriniz için çağrı merkezimizi arayarak renk veya beden değişimini sağlayabilirsiniz. Faturası kesilmiş ürünlerde malesef değişim/iptal işlemi sağlanamamaktadır. Dilerseniz ürün sizlere ulaştığında iade işlemlerini ücretsiz olarak başlatabilirsiniz.
"Hesap" -> "Siparişlerim" menüsünden tüm siparişlerinize ulaşabilirsiniz. Faturanızı ürün paketi içerisinde bulabilirsiniz. Faturanızı kaybetmeniz durumunda çağrı merkezimizden yardım alabilirsiniz.
Faturası kesilmemiş, toplama aşamasında bulunan siparişleriniz için çağrı merkezimizi arayarak iptalini sağlayabilirsiniz. Faturası kesilmiş ürünlerde malesef iptal işlemi sağlanamamaktadır. Dilerseniz ürün sizlere ulaştığında iade işlemlerini ücretsiz olarak başlatabilirsiniz.
Sipariş esnasında hediye paketi istiyorum seçeneği işaretlenmiş ürünlerin faturasında fiyat bilgisi yer almaz. Ürünleriniz hediye paketi ile paketlenerek gönderimi sağlanır.
İnternet sitemizde sunulan stok miktarları depolarımız, tüm mağazalarımız ve tüm satış kanallarıyla entegre çalışarak sonuçları sizleri sunmaktadır. Stoğu gözüken tüm ürünler fiziken depolarımızda mevcuttur. Stoğu bulunmayan ürünlerin temin edilme imkanı yoktur. Dilerseniz "Stoğa Girince Haber Ver" butonuna tıklayarak stok durumundan haberdar olabilirsiniz.
Müşterilerimize sunulan tüm ürünler orijinal olup, fatuaralı bir şekilde gönderilmektedir. Tüm ürünlerimiz 6 ay garantilidir. Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.
Ürün açıklamalarında yazılan tüm bilgiler doğrudur. Seçiminizde açıklamalarımızı referans alabilirsiniz
Ödemenizi internet kullanımına açık tüm kredi/banka kartlarınız ile taksitli veya peşin olarak gerçekleştirebilirsiniz.
Tüm banka kredi kartlarına vade farksız 2,3 ve 6 taksit imkanı bulunmaktadır.
Malesef kapıda ödeme seçeneğimiz mevcut değildir. Siparişleriniz kameralar altında paketlenerek tarafınıza gönderilmektedir. İnternet sitemiz kredi/banka kartları ile yapılacak ödemeler “İyzico güvenli ödeme sistemi” ile yapılmaktadır. Alışverişinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.
Malesef havale/EFT seçeneğimiz mevcut değildir.
Sipariş esnasında vergi dairesi ve vergi numarasını eksiksiz doldurduğunuz taktirde ve e-fatura mükellefi iseniz e-fatura kesimini gerçekleştirebilmekteyiz.
Siparişleriniz standart olarak 2-4 iş günü içerisinde kargoya verilir. Bu süre kampanya dönemlerinde değişebileceğinden en doğru bilgiyi satın aldığınız ürünün ilan sayfasından, "Tahmini Teslimat Tarihi" alanından öğrenebilirsiniz. Kargoların teslimat süresi ise bulunduğunuz ile ve ilçeye bağlı olarak 24-96 saat arasında değişmektedir.
Ürün ambalajının açılmamış olmasına, varsa ürün paketi üzerinde orijinal olarak bulunan bantların sökülmemiş olmasına, ürün ambalajında yırtık veya kesik olmamasına dikkat ediniz. Kargo ambalajında bu detayları bozuk ürünleri teslim almayınız veya kargo görevlisine hasar tutanağı tutturunuz.
Sipariş ekranında ödediğiniz ücretin dışında hiçbir ücret müşterilerimize yansıtılmaz.
Sipariş sonrasında hesap ayarlarınızdan adresinizi değiştirmeniz vermiş olduğunuz siparişin adres bilgilerini değiştirmez. Bu işlemi faturlanmamış siparişleriniz için çağrı merkezimi arayarak gerçekleştirebilirsiniz.
Çağrı Merkezimiz ile iletişime geçmelisiniz.
Malesef kargo firmasının değiştirilmesi mümkün değildir.
Satın almış olduğunuz ürünü; ürünün tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmemiş ve kullanılmamış olması koşuluyla iade edebilirsiniz. İade edilen ürünlerin etiketlerinin, logolarının ve diğer aksesuarlarının zarar görmemiş olması gerekiyor. Ürünler ekibimiz tarafından kontrol edildikten sonra zarar gördüğü tespit edilirse iadeniz kabul edilmeyebilir. Ürüne ait aksesuar(lar) varsa (kemer, toka gibi) iade edilmesi zorunludur. İade etmek istediğiniz ürün kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır. Size teslimat yapan kargo firması (Aras Kargo) aracılığı ile iade gönderimini yapmanız gerekir. Farklı kargo firmaları aracılığıyla gönderilen ürünler kabul edilmeyecektir. İade onaylandığında, yasal süre olan 15 iş günü içerisinde ürün bedeli kredi kartı ile ödeme yaptıysanız kredi kartınıza, havale ile yaptıysanız ilgili hesabınıza iade edilir. Bu süre Exxeselection iade ettiğiniz ürünü teslim almasıyla başlar
İadelerinizi "Hesap" -> "Siparişlerim" Sayfasından Kolay İade butonu ile yaptığınız işlemlerde sizlere bir iade kodu verilecektir. İade kodunu Aras kargo yetkilisine söylemeniz yeterlidir. Açık adrese gerek duyulmayacaktır. Açık adresimiz: Barış Mh. Defne sk. No:34 Nilüfer / Bursa
Kullanılmış/Yıkanmış/Dışarıda denenmiş ayakkabı ve giysiler/Etiket ve baskıları zarar görmüş, satılabilirliği bozulmuş, lekelenmiş, kirlenmiş ürünler/Hijyen poşeti açılmış çamaşır ve benzeri kişisel kullanım ürünleri iade edilemez.
İade talebinizin iptal işlemlerini çağrı merkezimiz aracılığı ile yapabilirsiniz
İade sürecini başlattığınız siparişinizde yapmak istediğiniz yeni iadeler veya değişiklikleri çağrı merkezimiz aracılığı ile yapabilirsiniz.
Mesafeli Satış Sözleşmesi gereği sizlere iletmiş olduğumuz gönderi kodu ve anlaşmalı kargomuz ile yaptığınız gönderimler tarafımızca karşılanmaktadır.
İade koşullarına uygun gönderilmiş ürününüz elimize ulaştıktan 1-3 iş günü içerisinde iadeniz onaylanacaktır.
Çağrı Merkezimiz ile iletişime geçerek talepte bulunmanız halinde kayıtlı mail adresiniz üzerinden faturanızın gönderimi sağlanacaktır.
"Hesap" -> "Siparişlerim" sayfasında "İade Talebini Kontrol Et" butonu ile iade konudunuza ulaşabilir veya e-mail hesabınıza göndermiş olduğumuz metnin içerisinde iade kodunuzu bulabilirsiniz. İade kodunuzu bulamamanız durumunda çağrı merkezimizden yardım alabilirsiniz.
Mesafeli Satış Sözleşmesi gereği iade süresi ürünü teslim aldığınız andan itibaren iade süresi 14 gündür. Bu süreç içerisinde iade talebi açmanız ve ürünü tarafımıza kargolamanız gerekmektedir.
Çağrı Merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.
Bu işlem sistemsel olarak karşılanamayacağı için yapılamamaktadır.
Alışveriş esnasında sisteme girmiş olduğunuz e-mail adresinizi "Giriş Yap" menüsündeki e-mail alanına giriniz. Sonrasında şifremi unuttum seçeneği ile yönlendirilen adımları izleyerek şifrenizi alabilirsiniz. E-mail adresiniz ve almış olduğunuz şifreniz ile giriş yaparak "Hesap" -> "Siparişlerim" menüsünden "Kolay İade" butonu ile iade işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu süreçler ile ilgili detaylı bilgi almak için uygun soru başlıklarını inceleyebilirsiniz.
Ürünlerinizi iade ederken kargo görevlisine aldığınız iade kodunuzu söyleyiniz. Kargo görevlisi çıkış fişini kestikten sonra, fiş üzerindeki takip numarası ile kargo hareketlerini izleyebilirsiniz. Bu fişi not almadıysanız dahi ürün bize ulaşacak ve sonuçlandığında sizleri bilgilendireceğiz.
"Hesap -> Kuponlarım" Sayfasından kuponlarınızı görüntüleyebilirsiniz.
Kaçırılan kampanyalar için geriye dönük işlem mümkün değildir. Yeni kampanyaları yakalamak için sitemizi takip edebilir, mobil uygulamamızı indirebilirsiniz
Kampanya günlerinin belirli bir tarihi veya saati yoktur. Sitemizi ve mağazalarımızı takip edebilir, beğendiğiniz ürünleri favorilerinize ekleyebilirsiniz
"Hesap -> Kuponlarım" Sekmesindeki kupon kodunuzu kopyalayarak sipariş aşamasında ilgili alana yapıştırabilirsiniz.
Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan değil, ilgili bankanız ile aranızda online “3D secure” olarak gerçekleşmektedir. Kredi kartı numarası, güvenlik kodu ve şifresi gibi bilgiler internet sitemiz tarafından kaydedilmez. Güvenli alışveriş ve kişisel bilgilerin gizliliği ilkesi doğrultusunda alt yapısı oluşturulan internet sitemiz, başta SSL teknolojisi ve 3D secure olmak üzere ileri düzey iletişim protokolleri ile çalışmaktadır.
Kameralar altında gerçekleştirdiğimiz paketler, markamızın yer aldığı kargo poşeti veya kutular ile anlaşmalı kargolarımız tarafından kapınıza gelmektedir. Ürünlerin gönderimi tamamen kapalı ve faturası içerisinde olacak şekilde yapılır.
Ürünler tamamen kapalı ve Exxe Selection logosunun bulunduğu paketler içerisinde gönderilir ve faturası kargo paketinin içerisindedir.
“İyzico güvenli ödeme sistemi" kullanıldığından kredi kartlarınız tarafımızca SAKLANMAMAKTADIR
Sitenin sağ üst bölümünde yer alan "Giriş Yap"-> "Üye Ol" kısmından aktif olarak kullandığınız email adresi ve şifrenizi girerek kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Ek olarak Facebook ve Google ile üye girişi opsiyonu da mevcuttur.
"Hesap" menüsü altında yer alan "Kişisel Bilgilerim" alanına girerek yapmak istediğiniz değişiklikleri uygun alanlara girdikten sonra güncelle butonu ile güncelleyebilirsiniz. Verilmiş bir siparişin bilgilerini yaptığınız değişiklikler etkilemez.
"Hesap" menüsü altında yer alan "Adres Bilgilerim" alanına girdikten sonra Değiştir seçeneği ile adres bilgilerinizi güncelleştirebilirsiniz. Verilmiş bir siparişin bilgilerini yaptığınız değişiklikler etkilemez.
"Favorilerim" menüsü üzerinden favorilerinize aldığınız ürünleri inceleyebilirsiniz
"Hesap" -> "Kuponlarım" Sekmesindeki kupon kodunuzu görebilir, kupon kopyalayarak sipariş aşamasında ilgili alana yapıştırabilirsiniz.
"Hesap -> Kişisel Bilgilerim" sekmesinden ilgili ayarları yapabilirsiniz
Şifrenizi unuttuysanız, şifre sıfırlama işlemi yaparak hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Bunun için: ‘Üye Girişi’ sayfasından ‘Şifremi unuttum’ yazısına tıklayın. Üyeliğinize ait e-posta adresinizi girerek ‘Gönder’ dediğinizde ilgili e-posta adresinize bir link gelecek. Gelen linke tıklayarak yeni şifre oluşturma işleminizi yapabilirsiniz. Eğer link size ulaşmadı ise spam klasörünüzü kontrol edin. Ayrıca dilediğiniz zaman ‘Hesabım > Şifre değiştir’ kısmından şifre değişiklik işleminizi yapabilirsiniz.
"Hesap" -> "Şifre Değiştir" sekmesinden gerçekleştirebilirsiniz
E-posta: [email protected]
Whatsapp Destek Hattı: +90 534 442 01 17
Çağrı Merkkezi Telefon Hattı: 444 30 79
Adres: Barış Mah. Defne Sk.No: 34 Nilüfer/BURSA