Çoraplar her ne kadar giyimimizde küçük aksesuarlar olarak kalsa da günlük hayatta en vazgeçilmez giyim parçalarımızdandır. Evde, dışarıda, işyerinde, sporda ve hayatımızın her anında çoraplar her zaman ayaklarımızdaki yerlerini almıştır.

Çorap seçiminde ayakların terlememesi ve nemlenmemesi için kaliteli kumaşlardan yapılmış çoraplar seçilmelidir. Erkekler günlük çorap seçiminde daha çok giydikleri pantolonun veya ayakkabının rengine uygun çorap tercih etmelidirler.

Modanın sürekli değişmesi ile beraber erkek çoraplarında da çarpıcı renkte ve desende çoraplar günümüzde daha çok moda olmuştur. Boğaz boyu çoraplar genellikle takım elbiseler ve klasik giyimler için uygun olmaktadır.

Bu çoraplarda pantolonunuzun ya da ayakkabınızın rengine göre seçim yapabilirsiniz. Boğaz boyu çorapların seçiminde çorapların lastiklerine dikkat edilmeli ve bacağı sıkmayacak tercihler yapılmalıdır.

Bilekte biten çoraplar ise spor giyimde tercih edilmektedir. Kadınların kullandığı babet çoraplarına benzeyen erkek kısa çoraplar ise doğru ayakkabı ile giyildiği zaman size havalı bir görüntü verecektir.

Bu çoraplar süet veya mokasen ayakkabı ile rahatlıkla giyilebilmektedir. Exxeselection’da her renkte, her tarzda ve her boyda sizin için en uygun çorap modellerini uygun fiyata bulabilirsiniz.