Sıkça Sorulan Sorular

İade politikanız nedir?

Satın almış olduğunuz ürünü; ürünün tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmemiş ve kullanılmamış olması koşuluyla iade edebilirsiniz. İade edilen ürünlerin etiketlerinin, logolarının ve diğer aksesuarlarının zarar görmemiş olması gerekir. Ürünler ekibimiz tarafından kontrol edildikten sonra zarar gördüğü tespit edilirse iadeniz kabul edilmeyebilir. Ürüne ait aksesuar(lar) varsa (kemer, toka gibi) iade edilmesi zorunludur. İade etmek istediğiniz ürün kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır. Aras Kargo aracılığı ile iade gönderimini yapmanız gerekir. Farklı kargo firmaları aracılığıyla gönderilen ürünler kabul edilmeyecektir. İade onaylandığında, yasal süre olan 15 iş günü içerisinde ürün bedeli kredi kartı ile ödeme yaptıysanız kredi kartınıza, havale ile yaptıysanız ilgili hesabınıza iade edilir. Bu süre iade ettiğiniz ürünün tarafımıza ulaşması ile başlar.