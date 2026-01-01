Sıkça Sorulan Sorular

Ürün sayfalarından satın almak istediğiniz ürünleri 'Sepete Ekle' butonuna tıklayarak sepetinize ekleyip daha sonrasında sepetinizde 'Satın Al' butonuna tıklayınız. Ödeme ekranında adres, fatura ve ödeme bilgilerinizi girerek siparişinizi oluşturabilirsiniz.
Üye olmadan sipariş verebilirsiniz. Bunun için ürün sayfalarından satın almak istediğiniz ürünleri sepete ekleyerek, ‘Satın Al’ kısmında açılan ekrandan ‘Üye Olmadan Devam Et’ butonuna tıklayıp ödeme adımında istenilen bilgileri doldurmanız yeterli. Üye olmadan verdiğiniz siparişe ait bilgilendirmeleri, sipariş esnasında paylaştığınız e-posta adresinden takip edebilirsiniz. Siparişlerinize ait bilgilere dilediğiniz zaman ulaşmak için üye olarak sipariş vermenizi tavsiye ederiz.
Kişisel bilgilerinizin güvenliği için müşteri hizmetleri aracılığı ile sipariş oluşturulamamaktadır.
Faturası kesilmemiş, toplama aşamasında bulunan siparişleriniz için çağrı merkezimizi arayarak renk veya beden değişimini sağlayabilirsiniz. Faturası kesilmiş ürünlerde malesef değişim/iptal işlemi sağlanamamaktadır. Dilerseniz ürün sizlere ulaştığında iade işlemlerini ücretsiz olarak başlatabilirsiniz.
"Hesap → Siparişlerim" menüsünden tüm siparişlerinize ulaşabilirsiniz. Faturanızı ürün paketi içerisinde bulabilirsiniz. Faturanızı kaybetmeniz durumunda çağrı merkezimizden yardım alabilirsiniz.
Faturası kesilmemiş, toplama aşamasında bulunan siparişleriniz için çağrı merkezimizi arayarak iptalini sağlayabilirsiniz. Faturası kesilmiş ürünlerde malesef iptal işlemi sağlanamamaktadır. Dilerseniz ürün sizlere ulaştığında iade işlemlerini ücretsiz olarak başlatabilirsiniz.
Sipariş esnasında hediye paketi istiyorum seçeneği işaretlenmiş ürünlerin faturasında fiyat bilgisi yer almaz. Ürünleriniz hediye paketi ile paketlenerek gönderimi sağlanır.
Exxeselection.com 35 yılı aşkın perakende tecrübesine sahip Çetin Family firması bünyesinde hizmet etmektedir. Bursa, İstanbul, Antalya, Susurluk ve Afyon'da yer alan fiziksel mağazaları ile lüks giyim severlerle, %100 memnuniyet odaklı politikasıyla buluşmaktadır. Teknik olarak entegrasyonumuz olmadığından mağazadan teslim seçeneğimiz yoktur. Ürünlerimizin gönderimini anlaşmalı kargolarımız aracılığı ile sağlamaktayız.
Satın almış olduğunuz ürünü; ürünün tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmemiş ve kullanılmamış olması koşuluyla iade edebilirsiniz. İade edilen ürünlerin etiketlerinin, logolarının ve diğer aksesuarlarının zarar görmemiş olması gerekir. Ürünler ekibimiz tarafından kontrol edildikten sonra zarar gördüğü tespit edilirse iadeniz kabul edilmeyebilir. Ürüne ait aksesuar(lar) varsa (kemer, toka gibi) iade edilmesi zorunludur. İade etmek istediğiniz ürün kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır. Aras Kargo aracılığı ile iade gönderimini yapmanız gerekir. Farklı kargo firmaları aracılığıyla gönderilen ürünler kabul edilmeyecektir. İade onaylandığında, yasal süre olan 15 iş günü içerisinde ürün bedeli kredi kartı ile ödeme yaptıysanız kredi kartınıza, havale ile yaptıysanız ilgili hesabınıza iade edilir. Bu süre iade ettiğiniz ürünün tarafımıza ulaşması ile başlar.
"Hesabım → Siparişlerim" menüsü üzerinden ilgili siparişin detaylarına girerek "İade Talebi Oluştur" seçeneğini seçmeniz ve çıkan formu doldurmanız gerekmektedir. İade ekranında sizlere verdiğimiz iade kodu ile birlikte ürünleri en geç 7 gün içerisinde Aras kargo yetkilisine teslim edebilirisiniz. Fatura üzerindeki alanların doldurulmasını ve ürünlerin kargo esnasında zarar görmeyeceği şekilde paketlenmesini rica ederiz.
İade talebi oluşturduktan sonra tarafınıza verilen iade kodunu Aras kargo yetkilisine söylemeniz yeterlidir. Açık adrese gerek duyulmayacaktır.
Kullanılmış, yıkanmış veya dışarıda denenmiş ayakkabı ve giysiler; etiket ve baskıları zarar görmüş, satılabilirliği bozulmuş, lekelenmiş ya da kirlenmiş ürünler ile hijyen poşeti açılmış çamaşır ve benzeri kişisel kullanım ürünleri iade edilemez.
İade koşullarına uygun olarak gönderilen ürünleriniz tarafımıza ulaştığı andan itibaren 1–14 iş günü içerisinde, ödemenizi yaptığınız yönteme göre alışveriş tutarınız kredi/banka kartınıza ya da Havale/EFT ile ödeme yaptıysanız ilgili banka hesabınıza iade edilecektir. İadenizin durumunu internet sitemiz üzerinden “Hesabım → Siparişlerim” sayfasından takip edebilirsiniz. İade işleminiz tamamlandığında SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirileceksiniz.
Mesafeli Satış Sözleşmesi gereği sizlere iletmiş olduğumuz gönderi kodu ve anlaşmalı kargomuz ile yaptığınız gönderimler tarafımızca karşılanmaktadır.
Çağrı Merkezimiz ile iletişime geçerek talepte bulunmanız halinde kayıtlı mail adresiniz üzerinden faturanızın gönderimi sağlanacaktır.
"Hesabım → Siparişler" sayfasında iade talepleriniz içerisinden veya e-mail hesabınıza göndermiş olduğumuz metnin içerisinde iade kodunuzu bulabilirsiniz. İade kodunuzu bulamamanız durumunda çağrı merkezimizden yardım alabilirsiniz.
Mesafeli Satış Sözleşmesi gereği iade süresi ürünü teslim aldığınız andan itibaren iade süresi 14 gündür. Bu süreç içerisinde iade talebi açmanız ve ürünü tarafımıza kargolamanız gerekmektedir.
Teknik olarak bu yönde bir entegrasyonumuz olmadığından üzülerek bu işlemi yapamayacağınızı belirtmek isteriz. Ürünleri yalnızca anlaşmalı kargolarımız aracılığı ve sizlere verdiğimiz iade kodu ile tarafımıza ücretsiz gönderebilirsiniz.
Üye olmadan verdiğiniz siparişlerin iadesi için, sipariş sırasında kullandığınız e-posta adresi ve telefon bilgileri ile canlı destek veya müşteri ilişkileri birimimiz üzerinden bizimle iletişime geçmeniz gerekmektedir.
Firmamızın prosedürü gereği faturası kesilmiş ürünlerde değişim imkanı bulunmamaktadır. Dilerseniz ürününüzü ücretsiz bir şekilde iade edebilir, siparişinizi tekrar oluşturabilirsiniz. Siparişiniz henüz hazırlanma aşamasında ise yapmak istediğiniz işlemi çağrı merkezimiz aracılığı ile bizlere bildirebilirsiniz.
"Hesabım → Siparişlerim" menüsünden ilgili siparişin detaylarına girerek kargo takibinizi sağlayabilirsiniz. Ayrıca masaüstü internet sitemizin sağ üst kısmında yer alan "Kargo Durumu" sekmesini kullanabilirsiniz.
Siparişleriniz standart olarak 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir. Bu süre kampanya dönemlerinde değişebileceğinden en doğru bilgiyi satın aldığınız ürünün ilan sayfasından, "Tahmini Teslimat Tarihi" alanından öğrenebilirsiniz. Kargolarınızın teslimat süresi ise bulunduğunuz ile ve ilçeye bağlı olarak 24-96 saat arasında değişmektedir.
Ürün ambalajının açılmamış olmasına, varsa ürün paketi üzerinde orijinal olarak bulunan bantların sökülmemiş olmasına, ürün ambalajında yırtık veya kesik olmamasına dikkat ediniz. Kargo ambalajında bu detayları bozuk ürünleri teslim almayınız veya kargo görevlisine hasar tutanağı tutturunuz.
Sipariş ekranında ödediğiniz kargo ücreti dışında hiçbir ücret müşterilerimize yansıtılmaz.
Sipariş sonrasında hesap ayarlarınızdan adresinizi değiştirmeniz vermiş olduğunuz siparişin adres bilgilerini değiştirmez. Bu işlemi faturlanmamış siparişleriniz için çağrı merkezimi arayarak gerçekleştirebilirsiniz.
Ürün müşteriye teslim edilemez ise kargonuz şubenize geri dönebilir. Kargo şubesine dönen kargolar 3 iş günü içerisinde firmamıza geri gönderilebilir. En kısa sürede kargo şubeniz ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.
Sizlerin talebi olmadan kargo firmasının geri gönderdiği ürünler tarafımızca teslim alınır. Bu ürünler için müşteri temsilcilerimiz sizinle iletişime geçecek ve tekrar gönderimini sağlayacaktır.
Üye olmadan verdiğiniz siparişi, web sitemizde sağ üstte yer alan “Kargo Durumu” alanından e-posta adresiniz ve sipariş numaranız ile takip edebilirsiniz.
Sitenin sağ üst bölümünde yer alan "Hesabım → Kayıt Ol" kısmından aktif olarak kullandığınız email adresi ve şifrenizi girerek kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Ek olarak Facebook ve Google ile üye girişi opsiyonu da mevcuttur.
"Hesabım → Kişisel Bilgilerim '' sekmesinden şifrenizi güncelleyebilirsiniz.
Şifrenizi unuttuysanız, şifre sıfırlama işlemi yaparak hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Bunun için: "Üye Girişi" sayfasından "Şifremi unuttum" yazısına tıklayın. Üyeliğinize ait e-posta adresinizi girerek "Şifremi Hatırlat" dediğinizde ilgili e-posta adresinize bir link gelecek. Gelen linke tıklayarak yeni şifre oluşturma işleminizi yapabilirsiniz. Eğer link size ulaşmadı ise spam klasörünüzü kontrol edin. Ayrıca dilediğiniz zaman "Hesabım → Kişisel Bilgilerim" kısmından şifre değişiklik işleminizi yapabilirsiniz.
"Hesabım → Hediye Çeklerim" sekmesindeki kupon kodunuzu görebilir, kupon kopyalayarak sipariş aşamasında ilgili alana yapıştırabilirsiniz.
"Hesabım" menüsü altında yer alan "Kişisel Bilgilerim" alanına girerek yapmak istediğiniz değişiklikleri uygun alanlara girdikten sonra güncelle butonu ile güncelleyebilirsiniz. Verilmiş bir siparişin bilgilerini yaptığınız değişiklikler etkilemez.
"Hesabım → Kişisel Bilgilerim" sekmesinden ilgili ayarları yapabilirsiniz.
Ürün detay sayfasında beden seçenekleri arasında tükenen bedene tıkladıktan sonra Gelince Haber Ver butonuna tıklamanız yeterlidir, ürün tekrar stoğa geldiğinde sizlere e-posta gönderilir. Aynı zamanda "Hesabım → Stok Alarm Listem" kısmından da kontrol edebilirsiniz.
Favori ürünlerinize, web sitemizde sağ üstte "Hesabım → Favorilerim" sekmesinden; mobil uygulamamızda ise alt menüde bulunan kalp ikonundan ulaşabilirsiniz.
Kampanyalardan haberdar olmak için SMS ve e-posta izinlerinizi verebilir, mobil uygulamamızı indirerek bildirimleri açabilir ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
Maalesef, kampanya veya kupon kullanılarak verilen siparişlerin iadesi durumunda, kullanılan kupon veya kampanya tekrar aktif edilmez. İade tutarı, indirim uygulanmış bedel üzerinden yapılır.Tarafımıza ait bir hatadan dolayı ürünü iade ettiyseniz çağrı merkezimizden bu konu hakkında yardım alabilirsiniz.
Müşterilerimize sunulan tüm ürünler %100 orijinal olup, faturalı bir şekilde gönderilmektedir.
Teslimat tarihinden itibaren 3 ay içerisinde, üretim kaynaklı bir sorun yaşanması durumunda ürün incelemeye alınabilir. Bu durumda çağrı merkezimiz üzerinden bizlere ulaşmanız gerekmektedir. Müşteri temsilcimiz süreç hakkında sizleri bilgilendirecek ve kargo için iade kodu verecektir. Yaşadığınız sorunu belirterek faturadaki alanları doldurmanız ve ürünü, aldığınız iade kodu ile Aras kargoya teslim etmeniz süreci başlatacaktır. Ürün tarafımıza ulaştığı andan itibaren inceleme süresi 21 iş günüdür, süreç sonuçlandığında müşteri temsilcilerimiz sizler ile iletişime geçecektir. 6 aylık süreci geçmiş ürünlerin incelenmeye gönderilme imkanı bulunmadığından kabul edememekteyiz.
Tüm banka kredi kartları ile alışveriş yapabilirsiniz. Tüm bankalarda vade farksız 3 taksit, vade farkı uygulanarak ise 12 taksite kadar ödeme seçenekleri sunulmaktadır.
Malesef kapıda ödeme seçeneğimiz mevcut değildir. Siparişleriniz kameralar altında paketlenerek tarafınıza gönderilmektedir. İnternet sitemiz kredi/banka kartları ile yapılacak ödemeler “İyzico güvenli ödeme sistemi” ile yapılmaktadır. Alışverişinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.
Evet, Havale/EFT ile ödeme yapabilirsiniz. Siparişinizi oluşturduktan sonra size iletilen banka bilgileri üzerinden ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Havale/EFT işleminin, sipariş oluşturulduktan 24 saat içinde tamamlanması gerekmektedir.
Sipariş esnasında vergi dairesi ve vergi numarasını eksiksiz doldurduğunuz taktirde ve e-fatura mükellefi iseniz e-fatura kesimini gerçekleştirebilmekteyiz.
Malesef kredi kartı bonuslarınızı internet sitemiz üzerinden kullanamamaktasınız.
Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan değil, ilgili bankanız ile aranızda online olarak 3D Secure sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı numarası, güvenlik kodu ve şifre gibi bilgiler internet sitemiz tarafından kaydedilmez. Güvenli alışveriş ve kişisel bilgilerin gizliliği ilkesi doğrultusunda oluşturulan altyapımız, başta SSL teknolojisi ve 3D Secure olmak üzere ileri düzey güvenlik ve iletişim protokolleri ile korunmaktadır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metni’ne buradan ulaşabilirsiniz.
Hayır, kredi kartı bilgileriniz tarafımızdan saklanmaz. Kredi kartı işlemleri ve onayları, bankanız ile aranızda 3D Secure sistemi üzerinden gerçekleştirilir; kart numarası, güvenlik kodu ve şifre gibi bilgiler internet sitemiz tarafından kaydedilmez.
Siparişleriniz, paketleme süreci kamera kaydı altında gerçekleştirilerek özenle hazırlanır. Taşıma sırasında zarar görmemesi için güvenli şekilde paketlenen ürünler, dışarıdan içeriği görünmeyecek şekilde kapalı olarak kargo firmasına teslim edilir. Fatura paket içerisine yerleştirilir ve dışarıdan görünmez. Bu sayede ürün güvenliği ve gizliliğiniz sağlanır.
E-posta: [email protected]
Whatsapp: 0534 442 0117
Instagram: instagram/exxeselection
Çağrı Merkezi: 444 30 79
Adres: Barış Mah. Defne Sk. No: 34 Nilüfer / BURSA