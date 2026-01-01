Kadın giyim dünyasının önemli markalarından birisi olan Pinko tüm ürün çeşitlerini, Exxeselection online sitesinde sunuyor. Cristina Rubini ve Pietro Negra tarafından İtalya, Fidenza merkezli olarak 1980’li yılların sonunda kurulmuş bir giyim markasıdır.

Pinko Türkiye distribütörlüğü, Arzu Sabancı tarafından yapılıyor. 2007 yılından bu yana yapılan distribütörlük sayesinde, markanın tanıtılması ve büyümesi sağlanmıştır. Pinko kadın giyim dünyasında en popüler markalardan birisi olarak sektörde yer alıyor. Tüm ürünlerinde kullanmış olduğu sıra dışı çizgilerle kadınların gözdesi olmaya devam ediyor.

Kadın giyim kategorisinde marka seçimini yapanlar, tüm ürün çeşitlerini, ürün özellikleri ve fiyat bilgileri ile birlikte görebilecektir. Marka, Türkiye satışlarında, müşterilerine her zaman tüm kategorilerde orijinal ürünler sunuyor. Kadın kategorisinde yer alan çanta, terlik, ayakkabı, t-shirt, elbise gibi tüm ürünler sezonun ürünü olarak sunuluyor.

Orijinal ürünler olduğu için satın alanlar, Exxeselection sitesinden ürün seçimlerini kolay yapabiliyor. Dünya moda dünyasında tanınmış bir marka olduğu için Türkiye piyasasında da en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Tüm ürün çeşitlerinde sunduğu yeni ve orijinal ürünler, kadınların her zaman daha şık kombin yapmalarını kolaylaştırıyor.

Ürün kategori sayfalarında gösterilen ürünleri seçenler, ürün sayfasında, marka tarafından sunulan tüm ürün özelliklerini Türkçe olarak görebiliyor. Online olarak sunulan hizmetlerden faydalananlar, İtalyan markasının ürünlerini hızlı sipariş verebiliyor, en kaliteli ürünler için uygun fiyat fırsatlarını takip edebiliyor.

Pinko Çanta Modelleri

İtalyan markası, çanta modelleri ile kadınların günlük yaşamlarındaki giyim ve aksesuar ürün ihtiyaçlarını karşılıyor. Pinko çanta ürünleri, farklı boyut, malzeme, renk ve kalite özelliklerine sahiptir. Aksesuar ürün seçimi ile kombin yapacak olanlar, markaya ait çantalarla işlerini kolaylaştırabiliyor.

Pinko çanta modelleri seçeneklerine ulaşabilmek için online sitede, kadın kategori sayfasında, çanta ve marka bölümlerini seçerek tüm ürünleri bir arada görüntüleyebilirsiniz. Pinko kadın çanta ürünleri %100 deri materyal kullanılarak faklı ölçülerde üretiliyor. Sitede sunulan çantaların büyük bölümü yeni sezon ürünüdür. Kadınlar bu kategoriden en şık çantaları seçebiliyor.

Pinko Ayakkabı Modelleri

Günlük giyim ürünleri için her zaman daha rahat ve şık ayakkabılar seçilmeye çalışılır. Pinko ayakkabı ürün seçeneklerini Exxeselection’da bulabiliyorsunuz. Kadın ayakkabı ürün çeşitlerini görüntülemek ve seçim yapmak isteyenler, kategori başlıklarından faydalanabiliyor.

Yeni sezon ürünü olarak pinko terlik çeşitleri de model ve renk seçenekleri ile sunuluyor. Doğal deriden üretilen ürünler, günlük kullanımlarda ayakların rahat etmesini sağlıyor. Pinko kemer ürünleri, birçok kombinde en tamamlayıcı üründür. Kadınları giydirmek için tüm giysi ve aksesuar ürün çeşitlerini üretiyor ve sunuyor.

Pinko Giyim Ürünleri

Pinko giyim markası, Türkiye piyasası için her zaman yeni sezon ürün seçeneklerini sunuyor. Orijinal ürün arayanlar, online sitede sunulan tüm giyim ürünlerini inceleyebiliyor. Pinko ceket ve diğer giyim ürünleri, manken üzerinde önerilen kombin seçenekleri ile sunuluyor. Satın alacağınız ürün üzerinde pinko logo baskısı varsa o ürünün orijinal olduğundan emin olabilirsiniz.

Kadın giyim ürünleri için sunduğu seçenekler şunlardır:

Tüm ürünler için model ve renk seçeneklerini birlikte gösteriliyor. Her yaş kadınlar için giyim ürünleri üreten marka, Türkiye piyasasının en önemli markalarından birisi olarak görülüyor.

Pinko Aksesuar Modelleri

Kadınların her zaman şık olması için yeni ürün tasarımları yapılıyor. İtalyan markası, dünya piyasası ve Türkiye için üretimlerini sürekli yapıyor ve ihtiyaçların kaliteli ürün seçenekleri ile karşılanmasını sağlıyor. Giyim ürünleri arasından şort türlerini incelemek isteyenler, birden fazla ürünün özelliklerini karşılaştırma yaparak seçebiliyor.

Günlük giyim kombinlerinde kullanılan aksesuar ürünleri içinde seçenekler sunuyor. Yaz günlerinde gözlük her zaman en iyi aksesuarlardan birisidir. Kıyafetinize uygun aksesuar ürünlerini seçerek şıklığınızı artırabilirsiniz. Şapka ürünleri için yeni çalışmalar yapıyor ve yeni sezon ürünlerini, Exxeselection’da tüm müşterilerine sunmaya hazırlanıyor. İhtiyacınız olan aksesuar ürünlerini kolaylıkla satın alabiliyorsunuz.

Pinko Ürünleri İle Kombin Önerileri

Pinko elbise ürün seçenekleri için müşterilerine çeşitli kombin önerilerinde bulunuyor. Ürün satış sitesinde gösterilen ürün görselleri, mankenler üzerinde yapılabilecek kombin seçenekleri ile sunuluyor.

Pinko tişört çeşitleri için önerilen kombinlerde, isteyenler için kot pantolon, isteyenler için şort ya da tayt gibi tüm seçenekler gösteriliyor. Pinko tayt kombini için tüm t-shirt ürünlerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Her insanın giyim zevki farklı olduğu için ürünlerini farklı tasarım çizgileri ve renk seçenekleri ile sunuyor. Bu kombinin kolay yapılmasını sağlıyor.

Pinko Markası Hangi Ülkeye Ait?

Kadınlar, günlük hayatlarında giyim kombini oluştururken mutlaka çantaya yer verirler. Kullanım alanlarına göre büyük boy çantalar tercih edilebiliyor. Pinko markası, İtalya’ya ait bir markadır ve bu ülkede bulunan merkezinde yapılan tüm çalışmalarını dünya giyim piyasasına sunuyor.

Özel günler için küçük boy çantalar üretiyor ve Türkiye piyasasında, en kaliteli çanta markası olarak tercih ediliyor. Gençlere omuz çantaları modellerini de sunan marka olduğu için çanta ürünlerinde vazgeçilmez oluyor.

Pinko Ayakkabı Numaraları Standart Mı?

Pinko markasına ait kadın ayakkabı modelleri, tüm numaralarda üretiliyor. Topuklu ayakkabılar ya da diğer modelleri seçenler, ürün sayfasındaki, “beden seçiniz” bölümünden kendi ayak numarasına göre seçim yapabiliyor.

Düz ayakkabılar için numara bilgilerini inceleyenler, ürünlerin 37 ile 40 numara arasında sunulduğunu görebiliyor. Sandaletler ve ayakkabılar için numaraları, cinsiyetlere göre belirliyor. Ayak numarasını bilenler, ürün sayfasında gösterilen standart numara bilgilerine göre seçimlerini yapabilecek ve ayağına en uygun ayakkabı çeşidini satın alabilecektir.

Pinko Elbiseler Hangi Bedenlere Kadar Mevcut?

Pinko marka elbiseler için beden seçenekleri, ürün sayfasında gösteriliyor. Elbise satın alacak olanlar, ürün kategori sayfasında gösterilen ürün görseli üzerine geldiğinde, görsel altında elbisenin hangi bedenlerinin mevcut olduğunu görebiliyor. Kadın elbise modelleri için S – M – L beden ölçüleri ya da 38 – 40 – 42 ölçü bilgileri kullanılıyor.

Bu beden ölçüleri, sunulan elbise modellerine göre değişiyor. Satın almak istediğiniz elbiselerin hangi bedenlerinin stokta bulunduğunu görebiliyor, seçiminizi ona göre yapabiliyorsunuz. Kadın elbise ürün seçeneklerinin tamamı, yeni sezon ürünüdür ve beden numaraları ile gösterilerek seçimin daha kolay yapılması, siparişlerin hemen oluşturulmasını sağlıyor.

Pinko Giyim Ürünleri Kaliteli mi?

İtalyan kadın giyim markasının tüm ürünleri kalitelidir. Dünya genelinde tanınmış bir markadır ve Türkiye hizmetleri güvenli bir şekilde sunuluyor. Türkiye’nin en önemli giyim markaları arasında yer alıyor, tüm kategorilerde en kaliteli ürünleri sunuyor. Sırt çantaları için çok farklı model seçeneğine yer verirken ürünlerde deri gibi kaliteli materyaller kullanıyor.

Şık tasarımlı deri cüzdanlar kaliteli olarak üretildiği için uzun süre kullanım imkanı sağlıyor. Tüm ürünleri kalitelidir. Exxeselection’da yeni sezon ve orijinal ürünler olarak sunuluyor. İş ve seyahat çantaları çeşitlerine ihtiyaç duyanlar, kullanım sorunu yaşamamak için her zaman kaliteli ürünleri seçmeye çalışıyor.

Markaya ait çantalar ve diğer ürünlerin tamamı, dünya piyasasında kalitesi bilinen ve güvenilen ürünler olarak seçiliyor. Türkiye’deki

kullanıcılarda, markanın tüm ürün çeşitlerini kalitesine güvenerek, gönül rahatlığı içerisinde seçebiliyor.