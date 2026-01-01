Gizlilik ve Güvenlik

1. Çetin Family Tekstil Ltd. Şti.’ye ait, exxeselection.com müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.





2. exxeselection.com sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında sadece exxeselection.com bünyesinde kullanılmaktadır.

exxeselection.com, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.





3. exxeselection.com, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.





4. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, exxeselection.com müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla exxeselection.com iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.





5. Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

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6. exxeselection.com’da ‘’Secure Sockets Layer’’ (SSL) teknolojisi kullanılmaktadır.128 bit SSL sertifikamız sayesinde kişisel bilgileriniz şifrelendiğinden 3.şahısların ellerine geçmesi tamamı ile engellenmiştir. Ödeme yaparken kredi kartınızla ilgili bilgiler 128bit SSL kullanılarak şifrelenip, otomatik olarak ödeme işlemlerinin yapıldığı bankaya ulaşmakta ve provizyon alınmaktadır. Bu işlem sırasında bilgileriniz sadece bankaya gönderilmekte olup, exxeselection.com tarafından tutulmamaktadır. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde exxeselection.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır.