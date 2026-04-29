Kalıp Seçimi: Oversize Fit Nedir?

Vücut şekline göre doğru kıyafet seçimi, insanların her zaman daha şık giyinmesine yardımcı oluyor. Moda dünyasında, kıyafetlerin duruşuna ve rahatlığına göre kalıp ölçüleri belirleniyor. Türkçe bol kalıp anlamına gelen oversize son yıllarda moda sektöründe sıklıkla duyulan terimlerden birisi olmuştur.

Kadın ve erkek modasını takip etmek isteyenler için exxeselection online alışveriş sitesi tüm ürünlerde geniş seçenek sunuyor. Kıyafetin vücuda tam oturmadan salaş ve bol bir şekilde durması, son zamanlarda en çok tercih edilen giyim tarzlarından birisi olmuştur.

Bunun için oversize fit ne demek denildiğinde, bol ve salaş giyim tasarımı olarak açıklama yapılabiliyor. Bazı kıyafetlerin, standart beden ölçülerine göre daha geniş tasarlanması, moda dünyasında yeni akımların oluşmasını sağlayabiliyor.

Sezonun yeni ürünlerini inceleyecek olanlar, oversize ne demek ve hangi ürünler araştırmalarını yapabiliyor. Moda dünyasında farklı stillerin oluşturulması olarak tanımlanıyor ve kişilerin daha özgür giyinmesini sağlayabiliyor. Bol ve geniş kıyafetleri tercih edenler, oversize giyim tarzını benimsiyor.

1990 moda akımı ile farklı kıyafetlerde kullanılmaya başlamış ve genç giyiminin önemli sembollerinden birisi olmuştur. Diğer kalıp türleri ile arasında önemli farklılıklar vardır. Diğer kalıplar, vücut hatlarına göre tasarlanırken, bu tasarımlar, daha geniş ve bol oluyor. Salaş giyimin simgesi haline gelmiştir ve genç modasında, hem erkek hem de kadın giyiminde sıklıkla kullanılıyor.

Oversize Ne Demek?

İngilizce bir kelime olan oversize Türkçe, normalden büyük anlamına gelir. Moda dünyasında da büyük beden anlamındadır ve 1990 yılından sonra geniş kalıp kesimi olarak tüm kıyafet ürünlerinde kullanılmıştır.

En iyi markaların, yeni sezon ürün çeşitlerini incelemeye başlayanlar, oversize ne demek sorusunu sıklıkla sorarak, normal kalıp ile arasındaki farkı görmeye çalışıyor. Kadın ve erkek giyiminde oversize kalıp modası öne çıkmaya başlamıştır. Gençlerin tercih ettiği moda stillerinden birisidir ve salaş giyim ile daha şık olunmasını sağlıyor. Moda dünyasında rahat giyimin simgesi olarak tercih ediliyor.

Vücut hatlarının belli olmasını istemeyen ya da daha özgürlükçü ve rahat duruş sergilemek isteyenlerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Ürün seçimi yapacak olanlar, kendi bedenlerinden en az birkaç beden büyük ürünleri seçerek, salat ve rahat giyim tarzı oluşturabiliyor.

Kıyafetler vücuda tam oturmuyor ve bunun için büyük olarak tasarlanıyor. Rahat giyim sitili olarak gösterilen oversize giyim tarzının özellikleri şunlardır;

Kıyafet ürünleri, vücut ölçülerinden daha büyük tasarlanır,

Kıyafetin tüm bölümleri daha rahat ve serbesttir.

Rahatlık ön plandadır,

Hareket özgürlüğü sağlar,

Günlük kullanımlarda sıkma ve terleme yapmadığı için konforludur,

Katmanlı giyimler için uygundur,

Cinsiyetsiz bir tarz sunabiliyor,

Sokak modasına uyumludur,

Vücut kusurlarını gizlediği için giyimde önemli avantajlar sağlayabiliyor. Spor ve şık kombinlerin oluşturulabilmesini sağlıyor. Geniş kalıp özelliğinden dolayı tüm vücut tiplerine uyumludur. Tüm kıyafetlerde, bol ve salaş seçenekler bulunuyor ve exxeselection sitesinde her yaş için bulunabiliyor.

Oversize Ürünler Nelerdir?

Normalden büyük olan oversize ürünlerde çeşitlilik oldukça fazladır. Tüm kıyafet türlerini kapsıyor ve erkek, kadın modasında önemli bir yere sahiptir. Farklı stillerin oluşturulmasını sağlıyor ve sitenin ürün kategorisinde, ürün seçimleri kolaylıkla yapılabiliyor. Ürün çeşitleri, üst giyim ve alt giyim ürünleri olarak sunuluyor. Üst giyim ürünleri arasında şunlar yer alıyor;

Geniş kesimli tişört,

Sweatshirt,

Gömlek,

Ceket,

Mont – kaban,

Üst giyim ürünleri, düz renk ya da baskılı olabiliyor. Baskılar, farklı desenler ya da grafikler içerebiliyor. Sonbahar ve kış ayları için tercih edilen sweatshirt ürünler, bol, uzun ve rahat olurken, kumaş özellikleri daha kalın olabiliyor. Yaz ayları için gömlek ve tişört ürünleri daha ince kumaş özelliklerine sahip olabiliyor.

Yaz aylarında renkli giyim tarzı için oversize tişört ne demek sorusu, geniş kesim sevenler için geniş tişört seçenekleri arasından seçim yapabilmelerini sağlıyor. Tişört ürünleri, geniş kesimlidir ve omuzlar daha düşüktür. Salaş tişörtler olarak sunulur. Giyim tarzına ve yaş gruplarına göre seçenek sunmak isteyen markalar, tişörtlerinde düz renk ya da grafik desenli, baskı seçeneklerine de yer veriyor. Alt giyim ürünlerinde de oversize giyim seçenekleri kategorilere göre sunuluyor. Alt giyim ürünleri arasında şunlar yer alıyor;

Baggy pantolon,

Eşofman altı,

Geniş kesimli, dize kadar inebilen şortlar,

Üst ve alt giyim ürünleri haricinde, çeşitli aksesuar ürünleri de yer alıyor. Daha işlevsel sırt ve omuz çantalarını tercih edenler, normalden büyük kesimler ile yeni bir stil oluşturabiliyor.

Oversize Kaç Beden Büyük Olur?

Herkesin bir beden ölçüsü vardır ve normal beden ölçülerine göre kıyafetler tasarlanır. Normalden büyük olan oversize kıyafetler, normal bedenden 1 ile 3 beden büyük kesimler olarak tasarlanabiliyor ve değerlendiriliyor. Normal beden ölçüsünden 1, 2, 3 beden büyük kıyafetleri seçenler, salaş giyim tarzını oluşturabilecektir. Kıyafet seçiminde oversize beden tablosu incelenmeli ve normal ölçülere göre hangi ölçülerin seçilmesi gerektiği bilinmelidir.

Standart beden oversize beden

Xs S/M,

S M/L,

M L/XL,

L XL/XXL,

Bu tabloya göre kıyafet seçimi daha kolay yapılabilecektir. Kalıp tablosunu incelemeye başlamadan önce oversize kalıp ne demek hakkında bilgi edinmek önemlidir. Site üzerinden ürün arama seçenekleri kullanılırken, müşteri destek hizmetlerinden faydalanılarak, istenilen konularda da bilgi alınabiliyor.

Erkek giyiminde kullanılan oversize kalıp ürünlerin büyük bir bölümü kadın giyiminde de kullanılabiliyor. Geniş ve bol olması, cinsiyetsiz giyimin en önemli özelliklerinden birisidir. Yeni sezon ürünler için oversize giyim ürünlerini filtre seçeneklerini kullanarak arayanlar, her ürün için oluşturulan beden tablosunu da inceleyebiliyor. Herkes istediği ölçülere uygun kıyafetleri rahatlıkla bulabilecektir.

Oversize Beden Seçimi Nasıl Yapılır?

Kıyafet seçimlerinde, beden ölçülerine, ürünün kumaş kalitesine, kalıbına ve diğer özelliklerine dikkat edilir. Konfor ve stil açısından oversize ürünleri tercih edenler, beden seçimine önem vermelidir. Temel amaç rahat bir görünüm elde etmek ve bol görünümlü bir stil oluşturmaktır.

Bedene göre doğru ölçüler seçilmediğinde, görsellik istenildiği gibi oluşmayacaktır. Normal bedenini bilenler, oversize beden tablosu ile istedikleri ve kendilerine yakışacak en iyi ürünü seçebilecektir. Normal bedeni M olanlar, geniş kalıp için L ya da XL bedenleri rahatlıkla seçebilirler.

Ürün seçiminde, ürün açıklamalarına dikkat edenler, oversize kalıp olarak üretildiğini görebilecektir. Bu kalıplarda, ölçüler, normal ölçülerden büyük belirleniyor ve kişiler, kendi beden ölçü numara ya da simgelerine göre seçim yaptıklarında da, aradıkları bol ürünlere sahip olabilecektir.

Vücut tipine göre kıyafet seçimi yapmak önemlidir. Kısa boylu olanlar, oversize giyim ürünü seçimlerinde, aşırı büyük parçaları seçmemelidir. Bu kendilerinin daha kısa boylu gösterilmesine neden olacaktır. Kısa boylu olanlar, hafif bol ürünleri seçerek dengeli bir kombin oluşturabilirler.

Uzun boylu olanlar ise daha bol kesimleri rahatlıkla seçebilir ve kullanabiliyor. Vücudunun üst bölümü geniş olanlar, bol kesim kalıplar ile dengeyi oluşturabilir ve daha şık görüntü elde edebilir. Bol giyimi tercih edenler, kalın kumaş yerine daha ince kumaşlı kıyafetleri tercih etmelidir. Kalın kumaşlar, hacmi artıracak ve görüntü bozukluğuna neden olabilecektir.