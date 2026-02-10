Model: Çanta

Desen: Logolu

Ortam: Günlük/Casual

Materyal: % 100 Poliamid

Boyut: 21 x 11 x 6 cm

Kapama Şekli: Fermuarlı

Yaş Grubu: Yetişkin

Askı Türü: Sabit saplı , Ayarlanabilir ve Çıkarılabilir Askılı

Menşei: Çin

Detaylar: - Fermuarlı kapama ve toka kapamalı bir üst sap- Çıkarılabilir çapraz askı- Bir adet ana bölme- Bir adet fermuarlı iç cep