



















































Şişme MontGünlük/CasualKapitoneliSonbahar/Kış% 100 PolyesterPolyesterPolyesterDik YakaFermuar ve Çıtçıt DüğmeliUzun KolCepliRelaxed Fit-Su itici-Lastikli manşetler ve etek ucu-Renk blooklu ve logo detaylı yaka kısmıÇin