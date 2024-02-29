Model : Bot

Giyim Tarzı : Günlük/Casual





Materyal : Sentetik





Taban Bilgisi : Kauçuk, 4 cm





Detay :

-Su geçirmez özellikler

-Su itici malzemeler

-Arka çekme halkası

-TPE dış taban

-Şunun için en iyisi : Günlük, hafif veya orta dereceli yağmur.





Üretim Yeri : Vietnam