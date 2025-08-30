Marka : UGG



Model : W Classic Ultra Mini Bot

Sezon : Sonbahar/Kış

Materyal : Koyun Derisi





Astar : Koyun Derisi





Taban Bilgisi : Treadlite





Detay :

-Yünden yapılan astar soğuk kış günlerinde ayağınızı sıcak tutar.

-Yastıklamayı, dayanıklılığı ve rahatlığı artırmak için hafif bir tabana sahiptir.

