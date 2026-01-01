Erkeklerin giyim ürünlerinin temelini oluşturan pantolonlar Calvin Klein markası altında satışa sunuluyor. 1968 yıllarında kurulan marka erkekler için şık, cesur, yaratıcı ve çarpıcı tasarımlara sahip erkek pantolon modellerini bir araya getiriyor. Erkeklerin yaşam tarzına uygun olacak Calvin Klein erkek pantolon çeşitleri kategoride bir araya getirilerek alıcılarına sunuluyor.

İnsanların gözünü yormayan sade ancak dikkat çekici tasarımları bir araya getiren Calvin Klein erkek pantolon modelleri şunlardan oluşuyor;

Jeans pantolon

Jogger pantolon

Cargo pantolon

Jokar pantolon

Slim pantolon

Gabardine pantolon

Elastin pantolon

Streç pantolon

Casual pantolon

Tapered pantolon

Erkek pantolon çeşitliliği fazla olan Calvin Klein markasına ait erkek pantolon modelleri giyim tarzlarına uygun özellikleri taşıyor. Bu nedenle kategoriyi inceleyen her erkek bireyin tarzına uygun olabilecek modeli bulması mümkün oluyor.

Calvin Klein Erkek Jeans Pantolon

CK pantolon modelleri arasında jeans pantolonlar ağırlıklı olarak bulunuyor. Bu ürünler jeans ayrıcalığını yaşamak isteyen erkeklere hitap ediyor. Markanın jeans pantolonları skinny fit, slim fit, normal bel, düşük bel, standart kesim, dar paça ve regular fit modellerinde bulunuyor. Böylelikle markanın jean pantolonları kesim özelliklerine göre seçilebiliyor.

Skinny ve slim fit tarzlarında bulunan Calvin Klein pantolonları zayıf görünüm için tercih edilecek özellikleri barındırıyor. Rahatlıktan ödün vermeyenler içinse regular fit, standart kesim ve normal bel jeanslar uygun oluyor.

Pantolona ihtiyaç duyan erkek bireyin vücut tipi orantılı ile skinny fit jean modelleri uygun oluyor. Bilek hizalarında biten paçaları ile tercih edilebilecek skinny fit Calvin Klein modelleri spor ayakkabı, sneakers veya botlar ile kombin oluşturulabiliyorlar.

Calvin Klein jeansleri casual ve günlük giyim tarzına uygun olarak tasarlanıyor. Sahip olduğu özellikler sayesinde günlük hayatta da şıklık sağlanıyor. Ayrıca günlük hayata özel hazırlandıkları için rahatlık konusunda sıkıntı yaşanmıyor.

Model çeşitliliği fazla olan Calvin Klein erkek jeans pantolonlarının üretim malzemeleri ise pamuk, geri dönüştürülmüş pamuk, elastan ve polyesterden oluşuyor. Pamuk kullanıldığı için modellerin yıl boyu rahatlıkla kullanılması mümkün oluyor. Kumaşlar hava alma imkanı sunduğu için terleme, yapışma veya kaşındırma özellikleri bulunmuyor.

Calvin Klein Erkek Jogger Pantolon

CK pantolon modelleri kategorisinde jogger pantolonlar bulunuyor. Bu pantolonlar rahatlık arayan erkeklere hitap ediyor. Jogger pantolonlar spor aktiviteleri için rahatlıkla kullanılabildiği için spor yapan erkeklere uygun ürünler oluyor.

Calvin Klein jogger pantolonlar bel lastikli, bel bantlı, ribana ve lastik manşetli, regular fit ve relaxed fit kesimli, dar paçalı ve belden bağlamalı modellerde bulunuyor. Pamuklu üretim malzemesi kullanılan jogger pantolonlar renk seçenekleri sayesinde diğer spor veya rahat giyim ürünleriyle birlikte kullanılabiliyor.

Calvin Klein jogger pantolonların beli lastikli ve bel bantlı modellerinde lastikler üzerinde marka logosu yer alıyor. Bu logo sayesinde giyilen ürünün dünyaca ünlü olan CK markasına ait olduğunun anlaşılması sağlanıyor.

Calvin Klein Erkek Pantolon

Kategorideki Calvin Klein erkek pantolon çeşitleri günlük giyim için tasarlanan ürünlerden oluşuyor. Böylelikle erkekler kendilerini rahat hissedecekleri ve hareket kısıtlaması yaşayamayacakları pantolonlara sahip oluyorlar.

CK pantolon modelleri vücut özelliklerine göre tercih edilebilecek çeşitliliğe sahip oluyorlar. Regular fit pantolonlar geniş yapılı vücutlar için uygun modellerdir. Bol kesim oldukları için konforlu kullanım sağlıyorlar. Skinny ve slim fit pantolonlar ise dar kesimleri ile dikkat çekiyorlar. Bu pantolonlar aynı zamanda vücuda yapışarak vücut bölümlerinin ortaya çıkmasına yardımcı oluyorlar. Bu nedenle zayıf ve vücuduna tam yapışan pantolon arayan erkeklere hitap ediyorlar. Fit gösteren bu modeller tshirt veya polo yaka ürünleriyle kombin oluşturulabiliyorlar.

Calvin Klein erkek pantolon modelleri beden ölçülerine uygun tasarlanıyor. Bu nedenle beden ölçüsünü doğru bilen kişiler seçim yaptıklarında vücutlarına uygun olacak pantolona sahip olabiliyorlar. Beden ölçüleri pantolonların jeans, jogger veya diğer modellerine göre değişiyor.

Jeans CK pantolon modellerinde beden ölçüleri 30-30, 31-30, 32-30, 33-30, 30-32, 31-32, 32-32, 33-32, 34-32 ve 36-32 ölçülerinde bulunuyor. Jogger pantolonlarda ise beden ölçüleri klasik olarak S, M, L, XL ölçülerinde bulunuyor. Bu nedenle beden ölçüsünün satın alınmak istenen pantolon türüne göre seçilmesi gerekiyor. Ölçünün uygunluk durumu da modellerin incelenmesi sayesinde anlaşılabiliyor.

Calvin Klein Erkek Pantolon Fiyatları

Calvin Klein pantolon fiyatları pantolon modellerinde farklılık gösteriyor. Model çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle fiyatların sabit olması gibi durum yaşanmıyor. Ancak hemen her bütçenin alabileceği marka pantolonların bulunması mümkün oluyor.

Jeans modelleri ile jogger modellerinin arasında fiyat farklılığı bulunuyor. Bu nedenle satın alacağı modeli belirleyemeyen kişiler fiyatları dikkate alarak belirleme yapabiliyorlar.

Calvin Klein pantolon fiyatları erkeklerin satın almak istedikleri renk seçeneği dikkate alınarak da incelenebiliyor. Jeans pantolonlarda renk seçeneği lacivertle sınırlı bulunuyor. Bu nedenle jean tercih edenlerin lacivert olan orijinal rengi kullanmak istemeleri gerekiyor.

Jogger pantolonlar ise renk çeşitliliği olan ürün türünü oluşturuyor. Beli lastikli ve spor giyim için uygun olan jogger pantolonlar siyah, lacivert ve gri gibi renk seçeneklerini barındırıyor. Bu renk çeşitliliğinden istenilen tercih edilerek fiyatı ödenip sahip olunabiliyor. Ayrıca tercih edilen ürün sayfasında hangi renklerin bulunduğu öğrenilebildiği için renk seçimi de kolayca yapılabiliyor.

Calvin Klein Exxeselection farkıyla pantolon alışverişi yapmak isteyenler kategoriyi inceleyerek tarzlarına uygun modelin sahibi olabiliyorlar.