































AyakkabıGünlük/CasualLogolu% 100 Dana Derisi% 60 Dana Derisi % 40 PamukBağcıklıKauçukİtalya-El yapımı-Vintage kaplama-Eskitme görünümlü-Zebra desenli logo tasarımı-Kum rengi süet burun ve dil-Gümüş lamine kaplamalı arka bilek kısmı-Buz grisi bağcıklar ve kontrast oluşturan siyah logo-Ayağın nefes alabilmesi için tasarlanmış delik detayları