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Golden Goose Ürünleri

 
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Golden Goose Pamuklu Loose Fit Yüksek Bel Jeans Kadın Kot Pantolon GWP02079.P000980.10190 BEYAZ - Golden Goose Golden Goose Pamuklu Loose Fit Yüksek Bel Jeans Kadın Kot Pantolon GWP02079.P000980.10190 BEYAZ - Golden Goose (1) Yeni Sezon
Renk
Beden
Golden Goose Pamuklu Loose Fit Yüksek Bel Jeans Kadın Kot Pantolon
22.999,00 TL
Golden Goose Pamuklu Loose Fit Yüksek Bel Jeans Kadın Kot Pantolon GWP02079.P000621.50100 LACİVERT - Golden Goose Golden Goose Pamuklu Loose Fit Yüksek Bel Jeans Kadın Kot Pantolon GWP02079.P000621.50100 LACİVERT - Golden Goose (1) Yeni Sezon
Renk
Beden
Golden Goose Pamuklu Loose Fit Yüksek Bel Jeans Kadın Kot Pantolon
22.999,00 TL
Golden Goose Pamuklu Loose Fit Logo Detaylı Kadın T Shirt GWP01874.P001576.11560 EKRU - Golden Goose Golden Goose Pamuklu Loose Fit Logo Detaylı Kadın T Shirt GWP01874.P001576.11560 EKRU - Golden Goose (1) Yeni Sezon
Renk
Beden
Golden Goose Pamuklu Loose Fit Logo Detaylı Kadın T Shirt
10.999,00 TL
Golden Goose Logolu Deri Sneaker Kadın Ayakkabı GWF00118.F008128.10961 BEYAZ - Golden Goose Golden Goose Logolu Deri Sneaker Kadın Ayakkabı GWF00118.F008128.10961 BEYAZ - Golden Goose (1) Yeni Sezon
Renk
Beden
Golden Goose Logolu Deri Sneaker Kadın Ayakkabı
26.999,00 TL
Golden Goose Süet Detaylı Logolu Sneaker Erkek Ayakkabı GMF00328.F003028.10283 BEYAZ - Golden Goose Golden Goose Süet Detaylı Logolu Sneaker Erkek Ayakkabı GMF00328.F003028.10283 BEYAZ - Golden Goose (1) Yeni Sezon
Renk
Beden
Golden Goose Süet Detaylı Logolu Sneaker Erkek Ayakkabı
26.999,00 TL
Golden Goose % 100 Pamuk Relaxed Yüksek Bel Jeans Kadın Kot Pantolon GWP00844.P000980.10190 Beyaz - Golden Goose Golden Goose % 100 Pamuk Relaxed Yüksek Bel Jeans Kadın Kot Pantolon GWP00844.P000980.10190 Beyaz - Golden Goose (1)
Renk
Beden
Golden Goose % 100 Pamuk Relaxed Yüksek Bel Jeans Kadın Kot Pantolon
18.999,00 TL
Golden Goose % 100 Pamuk Relaxed Fit Yüksek Bel Jeans Kadın Kot Pantolon GWP00844.P000625.90100 Siyah - Golden Goose Golden Goose % 100 Pamuk Relaxed Fit Yüksek Bel Jeans Kadın Kot Pantolon GWP00844.P000625.90100 Siyah - Golden Goose (1)
Renk
Beden
Golden Goose % 100 Pamuk Relaxed Fit Yüksek Bel Jeans Kadın Kot Pantolon
18.999,00 TL
Golden Goose Deri Logolu Sneaker Erkek Ayakkabı GMF01038.F008133.90511 KOYU GRİ - Golden Goose Golden Goose Deri Logolu Sneaker Erkek Ayakkabı GMF01038.F008133.90511 KOYU GRİ - Golden Goose (1)
Renk
Beden
Golden Goose Deri Logolu Sneaker Erkek Ayakkabı
31.499,00 TL
Golden Goose Hakiki Deri Logolu Sim Detaylı Sneaker Kadın Ayakkabı GWF00101.F008056.65224 GÜMÜŞ - Golden Goose Golden Goose Hakiki Deri Logolu Sim Detaylı Sneaker Kadın Ayakkabı GWF00101.F008056.65224 GÜMÜŞ - Golden Goose (1)
Renk
Beden
Golden Goose Hakiki Deri Logolu Sim Detaylı Sneaker Kadın Ayakkabı
29.999,00 TL
Golden Goose Hakiki Deri Logolu Sneaker Erkek Ayakkabı GMF00101.F008113.10502 BEYAZ-YEŞİL - Golden Goose Golden Goose Hakiki Deri Logolu Sneaker Erkek Ayakkabı GMF00101.F008113.10502 BEYAZ-YEŞİL - Golden Goose (1)
Renk
Beden
Golden Goose Hakiki Deri Logolu Sneaker Erkek Ayakkabı
26.999,00 TL
Golden Goose Eskitme Detaylı Deri Logolu Sneaker Kadın Ayakkabı GWF00117.F000783.80608 BEYAZ - Golden Goose Golden Goose Eskitme Detaylı Deri Logolu Sneaker Kadın Ayakkabı GWF00117.F000783.80608 BEYAZ - Golden Goose (1)
Renk
Beden
Golden Goose Eskitme Detaylı Deri Logolu Sneaker Kadın Ayakkabı
26.999,00 TL
Golden Goose Logolu Süet Sneaker Erkek Ayakkabı GMF00101.F007531.50937 MAVİ - Golden Goose Golden Goose Logolu Süet Sneaker Erkek Ayakkabı GMF00101.F007531.50937 MAVİ - Golden Goose (1)
Renk
Beden
Golden Goose Logolu Süet Sneaker Erkek Ayakkabı
25.999,00 TL
Golden Goose Logolu Hakiki Deri Sim Detaylı Bilekli Sneaker Kadın Ayakkabı GWF00230.F002192.80185 BEYAZ - Golden Goose Golden Goose Logolu Hakiki Deri Sim Detaylı Bilekli Sneaker Kadın Ayakkabı GWF00230.F002192.80185 BEYAZ - Golden Goose (1)
Renk
Beden
Golden Goose Logolu Hakiki Deri Sim Detaylı Bilekli Sneaker Kadın Ayakkabı
31.199,00 TL
Golden Goose Logolu Hakiki Deri Sneaker Kadın Ayakkabı GWF00101.F007558.10698 Gümüş-Lacivert - Golden Goose Golden Goose Logolu Hakiki Deri Sneaker Kadın Ayakkabı GWF00101.F007558.10698 Gümüş-Lacivert - Golden Goose (1)
Renk
Beden
Golden Goose Logolu Hakiki Deri Sneaker Kadın Ayakkabı
26.999,00 TL
Golden Goose Deri Eskitme Detaylı Sneaker Erkek Ayakkabı GMF00841.F006866.10973 BEJ - Golden Goose Golden Goose Deri Eskitme Detaylı Sneaker Erkek Ayakkabı GMF00841.F006866.10973 BEJ - Golden Goose (1)
Renk
Beden
Golden Goose Deri Eskitme Detaylı Sneaker Erkek Ayakkabı
24.799,00 TL
Golden Goose Deri Eskitme Detaylı Sneaker Kadın Ayakkabı GWF00101.F006889.10273 BEYAZ - Golden Goose Golden Goose Deri Eskitme Detaylı Sneaker Kadın Ayakkabı GWF00101.F006889.10273 BEYAZ - Golden Goose (1)
Renk
Beden
Golden Goose Deri Eskitme Detaylı Sneaker Kadın Ayakkabı
28.599,00 TL
Golden Goose Vintage Deri Sneaker Erkek Ayakkabı GMF00103.F006902.82869 BEYAZ-LACİVERT - Golden Goose Golden Goose Vintage Deri Sneaker Erkek Ayakkabı GMF00103.F006902.82869 BEYAZ-LACİVERT - Golden Goose (1)
Renk
Beden
Golden Goose Vintage Deri Sneaker Erkek Ayakkabı
23.299,00 TL
Golden Goose Simli Hakiki Deri Kalın Tabanlı Sneaker Kadın Ayakkabı GWF00118.F006389.90179 SİYAH - Golden Goose Golden Goose Simli Hakiki Deri Kalın Tabanlı Sneaker Kadın Ayakkabı GWF00118.F006389.90179 SİYAH - Golden Goose (1)
Renk
Beden
Golden Goose Simli Hakiki Deri Kalın Tabanlı Sneaker Kadın Ayakkabı
28.799,00 TL
Golden Goose Yünlü Logolu Loose Fit Kolej Yaka Kadın Ceket GWP00832.P000618.50486 LACİVERT - Golden Goose Golden Goose Yünlü Logolu Loose Fit Kolej Yaka Kadın Ceket GWP00832.P000618.50486 LACİVERT - Golden Goose (1)
Renk
Beden
Golden Goose Yünlü Logolu Loose Fit Kolej Yaka Kadın Ceket
33.899,00 TL
23.729,30 TL
-%30
Golden Goose Logolu Hakiki Deri Sneaker Erkek Ayakkabı GMF00370.F004118.90179 SİYAH - Golden Goose Golden Goose Logolu Hakiki Deri Sneaker Erkek Ayakkabı GMF00370.F004118.90179 SİYAH - Golden Goose (1)
Renk
Beden
Golden Goose Logolu Hakiki Deri Sneaker Erkek Ayakkabı
26.999,00 TL
Golden Goose Taşlı % 100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Kadın Sweat GWP01223.P000672.60318 ANTRASİT - Golden Goose Golden Goose Taşlı % 100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Kadın Sweat GWP01223.P000672.60318 ANTRASİT - Golden Goose (1)
Renk
Beden
Golden Goose Taşlı % 100 Pamuk Regular Fit Bisiklet Yaka Kadın Sweat
16.299,00 TL
11.409,30 TL
-%30
Golden Goose Pamuklu Regular Fit Bisiklet Yaka Kadın T Shirt GWP01220.P000670.60318 ANTRASİT - Golden Goose Golden Goose Pamuklu Regular Fit Bisiklet Yaka Kadın T Shirt GWP01220.P000670.60318 ANTRASİT - Golden Goose (1)
Renk
Beden
Golden Goose Pamuklu Regular Fit Bisiklet Yaka Kadın T Shirt
9.899,00 TL
6.929,30 TL
-%30
Golden Goose Çıkarılabilir Zincir Askılı Hakiki Deri Kadın Çanta GWA00228.A000591.50661 GRİ - Golden Goose Golden Goose Çıkarılabilir Zincir Askılı Hakiki Deri Kadın Çanta GWA00228.A000591.50661 GRİ - Golden Goose (1)
Renk
Beden
Golden Goose Çıkarılabilir Zincir Askılı Hakiki Deri Kadın Çanta
24.299,00 TL
18.224,25 TL
-%25
Golden Goose Pamuklu Kadın Şapka GUP01038.P000597.20103 BEYAZ - Golden Goose Golden Goose Pamuklu Kadın Şapka GUP01038.P000597.20103 BEYAZ - Golden Goose (1)
Renk
Beden
Golden Goose Pamuklu Kadın Şapka
6.999,00 TL
Golden Goose Hakiki Deri Sneaker Kadın Ayakkabı GWF00118.F000329.80185 BEYAZ - Golden Goose Golden Goose Hakiki Deri Sneaker Kadın Ayakkabı GWF00118.F000329.80185 BEYAZ - Golden Goose (1)
Renk
Beden
Golden Goose Hakiki Deri Sneaker Kadın Ayakkabı
26.999,00 TL
Golden Goose Pamuklu Yüksek Bel Wide Leg Jeans Kadın Kot Pantolon GWP00844.P000621.50100 LACİVERT - Golden Goose Golden Goose Pamuklu Yüksek Bel Wide Leg Jeans Kadın Kot Pantolon GWP00844.P000621.50100 LACİVERT - Golden Goose (1)
Renk
Beden
Golden Goose Pamuklu Yüksek Bel Wide Leg Jeans Kadın Kot Pantolon
18.999,00 TL
Golden Goose Logolu Simli Deri Sneaker Kadın Ayakkabı GWF00128.F002185.80185 GÜMÜŞ - Golden Goose Golden Goose Logolu Simli Deri Sneaker Kadın Ayakkabı GWF00128.F002185.80185 GÜMÜŞ - Golden Goose (1)
Renk
Beden
Golden Goose Logolu Simli Deri Sneaker Kadın Ayakkabı
32.999,00 TL
Golden Goose Logolu Hakiki Deri Kadın Ayakkabı GWF00128.F002187.80185 BEYAZ - Golden Goose Golden Goose Logolu Hakiki Deri Kadın Ayakkabı GWF00128.F002187.80185 BEYAZ - Golden Goose (1)
Renk
Beden
Golden Goose Logolu Hakiki Deri Kadın Ayakkabı
24.499,00 TL
Golden Goose Pamuklu Regular Fit Parlak Taşlı Sıfır Yaka Kadın T Shirt GWP01220.P000673.10363 BEYAZ - Golden Goose Golden Goose Pamuklu Regular Fit Parlak Taşlı Sıfır Yaka Kadın T Shirt GWP01220.P000673.10363 BEYAZ - Golden Goose (1)
Renk
Beden
Golden Goose Pamuklu Regular Fit Parlak Taşlı Sıfır Yaka Kadın T Shirt
14.499,00 TL

Sokak modası, son yıllarda dünya genelinde büyük bir popülerlik kazanmış durumdadır. Özellikle gençler arasında tercih edilen bu tarz, özgünlüğü ve rahatlığıyla öne çıkıyor. Türkiye’de sokak modasının yükselen bir yıldızı haline gelen Golden Goose, Exxeselection'da yer alan ürünleriyle insanlara ilham vermeye devam ediyor.

Golden Goose markası, İtalyan moda dünyasının önemli bir temsilcisi olarak biliniyor. Markanın sokak modasına getirdiği yenilikçi ve cesur yaklaşım, onu dünya çapında bir fenomen haline getirmiştir.

Türkiye'deki moda severlerin gözdesi olan bu marka, Exxeselection ile iş birliği yaparak Türk müşterilerine orijinal ürünler sunmaya devam ediyor. Bu markanın Türkiye'deki önemi giderek artıyor. Sokak modasının yükselen trendlerini yakından takip eden moda tutkunları, bu markanın tasarım ürünleri içerisinde kendilerine ait bir tarzı rahatlıkla bulabiliyorlar.

Exxeselection, bu markanın Türkiye'deki en güvenilir satış noktalarından birisi olarak öne çıkıyor. Bu platform, moda severlere orijinal ve kaliteli ürünleri sunma konusunda kendini kanıtlamıştır. Bu markanın eşsiz koleksiyonuna Exxeselection üzerinden ulaşılabilir. Tarza uygun parçalar keşfedilebilir.

Bu markanın ürünleri Exxeselection'da, özgün tarzın tamamlanması için çok sayıda seçenek sunuyor. Ayakkabılarında kullanılan vintage detaylar, markanın imzası haline gelmiş durumdadır.

Sneaker'lar, çizmeler ve sandaletler, markanın özgünlüğü baz alınarak tasarlanmıştır. Ayrıca çanta ve aksesuar koleksiyonu da stilin ya da tarzın tamamlanması farklı seçenekler oluşturma konusunda moda severlere yardımcı olur.

Golden Goose Üst Giyim Ürün Modelleri

Golden Goose orjinal markasının, sokak modasının yıldızları arasında yer almasının bir nedeni de üst giyim ürünlerindeki benzersiz tasarımlarıdır. Bu marka, özgün tarzıyla dikkat çeken ve kendine özgü detaylarla süslenen üst giyim koleksiyonuyla moda severleri etkilemeyi başarmıştır.

Golden Goose t-shirt ürünleri, sokak modasının vazgeçilmez parçalarından birisidir. Markanın tişörtleri, kaliteli malzemelerden üretilmiş olup, rahat ve şık bir görünüm sağlar. Özellikle özgün baskıları, grafikleri ve logolarıyla dikkat çeken tişörtler, giyim tarzına farklılık katar. Bu tişörtler hem günlük giyimde hem de özel bir etkinlikte şıklığın tamamlanması için mükemmel bir seçenek oluşturur.

Markanın sweatshirtleri, sokak modasının rahatlığını ve şıklığını bir araya getiren harika parçalardır. Kaliteli kumaşları ve özenle tasarlanmış detaylarıyla sweatshirtler, her stildeki kombinlere uyum sağlar.

Golden Goose ceket ürünleri, stilin ve tarzın tamamlanması açısından oldukça şık ve dikkat çekici ürünlerdir. Özgün tasarımları, farklı kesimleri ve detaylarıyla dikkat çeken bu ceketler, sokak modasının enerjisini yansıtır. Bomber ceketler, deri ceketler, denim ceketler ve daha fazlası bu markanın üst giyim koleksiyonu arasında yer alır.

Golden Goose Alt Giyim Ürün Modelleri

Golden Goose Türkiye, sokak modasının öncülerinden biri olmanın yanı sıra alt giyim ürünleriyle Türk vatandaşlarına hizmet veriyor. Alt giyimdeki benzersiz ve özgün tasarımları ile ilgi gören bu marka, sıradanlıktan uzak ve dikkat çekici parçalar sunuyor.

Golden Goose sneaker ayakkabı ürünleri, son 5 yıla damga vurmuş ayakkabı modellerinden birisidir. Özellikle genç neslin ilgisine mahzar olmuş olan bu ürünler, çeşitlilik ve tarz açısından son trendlere uygun olarak dizayn ediliyor. Farklı renkler ve çeşitler arasında seçim yapılacak kadar zor bir geniş yelpazesi bulunan bu ürünlere yönelik ilgi günbegün artmaya devam ediyor.

Golden Goose terlik ürünleri, kaliteli olmalarıyla ön plana çıkıyor. Özellikle yüksek ısıya karşı dayanıklı ham maddeye sahip olması bu terliklerin uzun süreli kullanımlarına imkan tanıyor. Yaz aylarının yalnızca belirli günlerinde tercih edilen terlik ürünleri, halihazırdaki seyrek kullanımına istinaden bir de yüksek kalite içerince ömürlük bir kullanım imkanı veriyor.

Markanın alt giyim ürünleri arasında; kot pantolonlar, eşofman altları ve şortlar da bulunuyor. Kot pantolonlar özelinde skinny, vintage ve yırtık modellemeler bulunuyor. Hemen hemen her ürününde vintage dokunuşları olan farklı çeşitlilikte ürünler bulunuyor. Bu durumda da eskiye duyulan özleme yönelik kişisel bir tahmin de yaşanmasına olanak sağlıyor.

Golden Goose Aksesuar Ürün Modelleri

Markanın aksesuar ürünleri, kişilerin kendisin ifade edebilmesi için mükemmel seçenekler sunuyor. Markanın özgün tasarımları ve dikkat çekici detaylarıyla aksesuarlar, sokak modasının enerjisini ve gücünü yansıtması bakımından birebir ürünler olarak görülüyor.

Golden Goose erkek şapkaları, erkek kişiler tarafından sık bir şekilde satın alıma tabi tutuluyor. Bu şapkalar, tarza havalı bir dokunuş katan aksesuarlar olarak biliniyor. Şık ve özgün tasarımlarıyla ön plana çıkan şapkalar, her mevsim için rahat bir kullanım vaat ediyor.

Ayakkabı Tutkunlarının Gözdesi Golden Goose Ayakkabılar

Golden Goose ayakkabı ürünleri, ayakkabı tutkunlarının gözdesi haline gelerek sokak modasının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Orijinal tasarımları ve markanın imza detaylarıyla süslenen Golden Goose kadın ayakkabı ürünleri, tarzın tamamlanması ve kişinin sıradanlıktan uzaklaşması açısından muazzam bir seçenek sunuyor.

Markanın bot ürünleri hem tarz sahibi bir görünüm hem de dayanıklılık arayanlar için mükemmel bir seçenek oluşturuyor. Deri veya süet gibi yüksek kaliteli malzemelerden üretilen botlar, Golden Goose erkek ayakkabı ürünleri arasında en çok tercih edilen 2023 ürünleri olarak biliniyor. Markanın imzası olan yıldız işlemeleri, çeşitli renk ve desen seçenekleriyle botlara özgünlük katıyor.

Golden Goose Ürünleri İle Kombin Önerileri

Golden Goose yeni sezon ürünleri, kendine has işlemeleri ve tarzıyla kombinler için farklı eşleştirmeler yapılabilmesini mümkün kılıyor. Bu eşleştirmeler sonucunda da kişi tarz sahibi olmuş oluyor. Tarz sahibi olmak isteyen kişilerin tercih ettiği bir marka olan bu marka ürünleri arasında farklı çeşitlilikte kombinler oluşturulabiliyor.

Bu markanın sneaker ürünleri ile skinny kot pantolonları ya da eşofman altları kombin edilmeye müsait ürünlerdir. Tercihlerin ön plana çıktığı kombin eşleştirmeleri için herhangi bir ayrıma gidilmeksizin deneme yöntemiyle bunların gerçekleştirilmesi öneriliyor. Çünkü her insanın hatları ve yüz görünümü birbirinden farklı olduğu için en olmaz denilen kombinlerin bile yakıştığı insanlar bulunabiliyor.

Bu marka rahatlık üzerine kurulu olduğu için ürünleri de bu minvalde üretiliyor. Ürünlerin kesimleri ve renkleri konusunda genel olarak iyi bir kombin oluşturulabilmesine dikkat ediliyor. Son modayı ve trendleri daima takip eden bu marka, sezon trendlerinin belirlenmesinde de ciddi bir rol oynuyor.

Golden Goose Markasını Öne Çıkaran Özellikleri Nelerdir?

Bu marka, pek çok özelliğiyle ön plana çıkarak moda dünyasında kendine özgü bir konum etmiştir. Marka; rahatlık, şıklık ve trend olma konularında öne çıkan özelliklere sahiptir. Bu markanın ürünlerinin kalitesine ve özgünlüğüne göre fiyatlandırılması, aynı zamanda müşterilere cazip bir seçenek sunuyor.

Bu markanın ürünleri, tarzın yanı sıra rahatlık sunmasıyla da öne çıkıyor. Özellikle sneakerlar ve sandaletler, ayak sağlığını koruyan ve gün boyu konfor sağlayan özelliklere sahiptir. Kaliteli malzemelerin kullanımı ve ergonomik tasarımları, bu ayakkabıların rahat bir kullanım sunmasını sağlamıştır.

Bu marka, tasarımıyla dikkat çeken ve sokak modasının ruhunu yansıtan parçalara odaklanır. Markanın sneakerları, özgün detaylar ve yıpranmış efektlerle dikkat çekerken, botları ve sandaletleri benzersiz tasarımlarıyla stilleri tamamlar.

Markanın ürünleri, kaliteli ve özgün olması özellikleriyle öne çıkarırken, Golden Goose fiyat konusunda da dikkate değer bir noktadır. Kaliteli malzemelerin kullanımı, özenli tasarımlar ve özgün detaylar göz önüne alındığında, Golden Goose satın al işlemi ile makul kabul edilen fiyatlardan yararlanılabilir.

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