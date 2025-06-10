Gömleğin oturduğu noktadan boyun etrafını ölçün.Bel
Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunuduğu nokta bel noktanızdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.Basen
Mezurayı kalçanızın en geniş yerine yerleştirerek, baseninizin çevresini ölçün.İç bacak Boyu
Bacak içini en üst çatal noktasından bilek kemiğine kadar ölçün.
|Beden
|Göğüs
|Bel
|Basen
|İç Boy
|XS
|92
|86
|90
|84
|S
|96
|90
|96
|84
|M
|100
|94
|102
|84
|L
|104
|98
|108
|84
|XL
|110
|104
|114
|84
|XXL
|118
|112
|120
|84
|3XL
|126
|120
|126
|84
|4XL
|134
|128
|132
|84
|TR-EU
|Beden
|Bel(cm)
|36
|S
|66
|38
|M
|71
|40
|L
|76
|42
|XL
|81
|44
|XXL
|86
|46
|XXXL
|91,5
|TR-EU
|Bel(cm)
|Basen(cm)
|24
|58
|88
|25
|61
|90
|26
|64
|93
|27
|66
|95
|28
|69
|98
|29
|71
|100
|30
|74
|103
|31
|76
|105
|32
|79
|108
|33
|81
|110
|34
|84
|113
|36
|86
|115
|Boy
|Beden(cm)
|30
|76
|32
|81
|34
|86
|TR-EU
|US
|UK
|Ayak Uzunlugu(cm)
|Ayak Genisliği(cm)
|35
|5
|2
|22,5
|21,4
|35,5
|5,5
|2,5
|22,8
|21,7
|36
|6
|3
|23
|22
|36,5
|6,5
|3,5
|23,3
|22,3
|37
|7
|4
|23,5
|22,6
|37,5
|7,5
|4,5
|24
|23
|38
|8
|5
|24,5
|23,3
|38,5
|8,5
|5,5
|24,8
|23,7
|39
|9
|6
|25
|24
|39,5
|9,5
|6,5
|25,3
|24,3
|40
|10
|7
|25,5
|24,6
|40,5
|10,5
|7,5
|26
|25
|41
|11
|8
|26,5
|25,3
|42
|12
|9
|27,5
|25,9
|Beden
|Göğüs Altı Bedeni (cm)
|A Cup(cm)
|B Cup(cm)
|C Cup (cm)
|D Cup (cm)
|E Cup (cm)
|65
|63-67
|77-79
|79-81
|81-83
|83-85
|85-87
|70
|68-72
|82-84
|84-86
|86-88
|88-90
|90-92
|75
|73-77
|87-89
|89-91
|91-93
|93-95
|95-97
|80
|78-82
|92-94
|94-96
|96-98
|98-100
|100-102
|85
|83-87
|97-99
|99-101
|101-103
|103-105
|105-107
|90
|88-92
|102-104
|104-106
|106-108
|108-110
|110-112
|95
|93-97
|107-109
|109-111
|111-113
|113-115
|115-117
|100
|98-102
|112-114
|114-116
|116-118
|118-120
|120-122
|Standart
|XS
|XS
|S
|S
|M
|M
|L
|L
|XL
|XL
|US
|6 1/2
|6 5/8
|6 3/4
|6 7/8
|7
|7 1/8
|7 1/4
|7 3/8
|7 1/2
|7 5/8
|UK
|6 3/8
|6 1/2
|6 5/8
|6 3/4
|6 7/8
|7
|7 1/8
|7 1/4
|7 3/8
|7 1/2
|EU
|52
|53
|54
|55
|56
|57
|58
|59
|60
|61
|TR
|FR
|US
|UK
|DE
|IT
|JP
|123
|XS-34-24
|34
|2
|6
|36
|38
|7
|0
|S-36-26
|36
|4
|8
|38
|40
|9
|1
|M-38-28
|38
|6
|10
|40
|42
|11
|2
|L-40-30
|40
|8
|12
|42
|44
|13
|3
|XL-42-32
|42
|10
|14
|44
|46
|15
|4
|XXL-44-34
|44
|12
|16
|46
|48
|17
|5
|3XL-46-36
|46
|14
|18
|48
|50
|19
|6
|4XL-48-38
|48
|16
|20
|50
|52
|21
|7
|5XL-50-40
|50
|18
|22
|52
|54
|23
|8
Mezurayı kol altına yakın, göğsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek göğsünüzün çevresi için ölçüm yapın.Bel
Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunduğu nokta bel noktasızdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.İç Bacak Boyu
Bacak içini en üst çatal noktasından ucuna kadar ölçün. Mezurayı düz tutmaya; yere paralel olacak şekilde, kaydırmamaya dikkat etmelisiniz. Ölçü alırken kendinizi rahat bırakmalı, nefesinizi tutmamalı ve göğüs kafesini şişirmeden ölçü almalısınız. Ölçü alırken çıplak beden üzerinden almalısınız.
|TR-EU
|UK-US
|S-M-L
|Gögüs(cm)
|Yaka(cm)
|38
|28
|XS
|81-91
|37
|40
|30
|S
|91-96
|38
|42
|32
|M
|96-101
|41
|44
|34
|L
|101-106
|43
|46
|36
|XL
|106-111
|44
|48
|38
|XXL
|111-116
|46
|50
|40
|XXXL
|116-121
|48
|Beden
|Bel(cm)
|Boy(cm)
|XXS - 36
|76
|90
|XS - 38
|80
|94
|S - 40
|84
|98
|M - 42
|88
|102
|L - 44
|92
|106
|XL - 46
|96
|110
|XXL - 48
|100
|114
|3XL - 50
|104
|118
|52
|108
|122
|Boy
|Beden(cm)
|30
|76
|32
|81
|34
|86
|36
|91
|TR-EU
|Bel (cm)
|29
|74
|30
|76
|31
|79
|32
|81
|33
|84
|34
|86
|36
|89
|38
|91
|40
|94
|42
|96
|44
|99
|46
|101
|48
|104
|50
|106
|Boy
|Beden(cm)
|30
|76
|32
|81
|34
|86
|36
|91
|TR-EU
|US
|UK
|Ayak Uzunlugu(cm)
|39
|6
|5
|23,7
|39,5
|6,5
|5,5
|24,1
|40
|7
|6
|24,6
|40,5
|7,5
|6,5
|25
|41
|8
|7
|25,4
|41,5
|8,5
|7,5
|25,6
|42
|9
|8
|26,2
|42,5
|9,5
|8,5
|26,7
|43
|10
|9
|27,1
|43,5
|10,5
|9,5
|27,5
|44,5
|11,5
|10,5
|28,4
|45
|12
|11
|28,8
|46
|13
|12
|29,6
|46,5
|13,5
|12,5
|30,1
|47
|14
|13
|30,5
|TR
|FR
|US
|UK
|DE
|IT
|JP
|123
|XS-34-24
|34
|2
|6
|36
|38
|7
|0
|S-36-26
|36
|4
|8
|38
|40
|9
|1
|M-38-28
|38
|6
|10
|40
|42
|11
|2
|L-40-30
|40
|8
|12
|42
|44
|13
|3
|XL-42-32
|42
|10
|14
|44
|46
|15
|4
|XXL-44-34
|44
|12
|16
|46
|48
|17
|5
|3XL-46-36
|46
|14
|18
|48
|50
|19
|6
|4XL-48-38
|48
|16
|20
|50
|52
|21
|7
|5XL-50-40
|50
|18
|22
|52
|54
|23
|8
|TR-EU
|US
|UK
|CM
|27,5
|10,5C
|10
|16,5
|28
|11C
|10,5
|17
|28,5
|11,5C
|11
|17,5
|29,5
|12C
|11,5
|18
|30
|12,5C
|12
|18,5
|31
|13C
|12,5
|19
|31,5
|13,5C
|13
|19,5
|32
|1Y
|13,5
|20
|33
|1,5Y
|1
|20,5
|33,5
|2Y
|1,5
|21
|34
|2,5Y
|2
|21,5
|35
|3Y
|2,5
|22
|TR-EU
|US
|UK
|CM
|35,5
|3,5Y
|3
|22,5
|36
|4Y
|3,5
|23
|36,5
|4,5Y
|4
|23,5
|37,5
|5Y
|4,5
|23,5
|38
|5,5Y
|5
|24
|38,5
|6Y
|5,5
|24
|39
|6,5Y
|6
|2
|40
|7Y
|6
|25