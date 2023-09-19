Marka : Guess



Model : Çanta

Materyal : Poliüretan





Desen : Logolu







Ürün Ölçüsü : 37 x 23 x 13 cm

Detay :

-Marka logosu

-Fermuar kapama

-İç tarafı üç bölmeli

-Fermuarlı arka ve iç cepler

-İkiz kulplar, uzunluk yaklaşık 35 cm

-Çıkarılabilir ve ayarlanabilir omuz askısı yaklaşık 110-130 cm





Üretim Yeri : Vietnam