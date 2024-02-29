Model : Ayakkabı

Giyim Tarzı : Günlük Spor





Desen :&Logolu







Materyal : Tekstil





Taban Bilgisi : Kauçuk





Taban Kalınlığı :&3 cm





Ayakkabının Toplam Yüksekliği : 10 cmDetay :

- Yuvarlak, yumuşak burun.

- Arkadaki halka, ayakkabının ayağınıza giyilmesini kolaylaştırır ve çıkarmanıza yardımcı olur.

- Sertleştirilmiş topuk, topuğu sabitler ve hareket sırasında kaymaması için ayağı ayakkabının içinde tutar.

- Tekstil iç kısım ayak için rahattır ve ayakkabıların temiz tutulmasını kolaylaştırır.

- Rahat iç taban.

- Platform modeli.

- Kauçuk dış taban dayanıklıdır ve hasara karşı dayanıklıdır.

- Platform yüksekliği: 6 cm.

- Ek parçanın uzunluğu: 25,5 cm.







Üretim Yeri : Vietnam

