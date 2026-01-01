McQueen, 1992 yılında İngilitere’de kurulmuş olan dünyaca ünlü bir markadır. Kurucusu ile aynı adı taşıyan marka, dünya çapında pek çok farklı tasarıma imza attı. Pek çok farklı kategoride ürünleri olan marka herkese en iyi tasarımları sunmak için çalışıyor.

McQueen ürünlerine bakıldığı zaman oldukça çeşitli olduğu görülür. Bu anlamda marka şurada yer alan kategorilerde ürünler tasarlar;

Ayakkabı

Sneakers

Çanta

Burada yer alan ürün gruplarında tasarımları mevcut olan McQueen markası bu tür ürünleri en iyi şekilde üretmeye çalışıyor. Özellikle de ayakkabı modelleri ile dikkat çeken McQueen markası ülkemizde de en popüler markalar arasında yer alıyor.

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McQueen Modelleri

McQueen Modelleri konusu herkes tarafından merak ediliyor. Burada markaya ait her türlü model ürünü bulabilirsiniz. Exxe Selection olarak ayakkabı ve erkek giyim ürünlerinde dünya üzerinde yer alan diğer markalara göre çok daha iyi tasarımlara sahip olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu anlamda da havalı bir görünüme kavuşmak ve kaliteli bir ayakkabıya sahip olmak için yapmanız gereken sitemiz üzerinde yer alan McQueen modellerine bakarak istediğiniz modeli seçebilirsiniz.

Bu tür modelleri satın almak istiyorsanız tek yapmanız gereken sitemizde McQueen Modelleri sekmesini tıklayarak modeller hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Exxe Selection olarak sizlere en iyi McQueen ayakkabı ve erkek giyim modellerini seçerek sıralayabiliyorsunuz. Bu amaçla da filtreleme seçenekleri ve sıralama seçenekleri mevcut olup istediğiniz McQueen modellerini kolaylıkla bulabilirsiniz.

McQueen Modelleri dendiği zaman akla ilk gelen ürün grubu ayakkabı ürünleridir. Çok fazla sayıda ayakkabı ürününe sahip olan markanın ayakkabı ana kategorisinde çok fazla sayıda ürüne sahiptir. Burada yer alan ürünler şunlardır;

Sneakers

Terlik

Sandalet

Loafer

Plaj Terliği

Bot

Espadril

Driver

Çizme

Burada yer alan ayakkabı ürün gruplarını ayakkabı ana kategorisi üzerinden bulabilirsiniz. Kategorilerin kendi altlarında çeşitli filtreleme seçenekleri ile tam olarak istemiş olduğunuz ayakkabıyı bulmanız mümkün. Bu anlamda sitemizde yer alan filtreleme seçenekleri ile istenilen ayakkabıya çok hızlı bir şekilde ulaşmak mümkün.

Bu anlamda da farklı ürün grupları da yine McQueen Modelleri arasında yer alıyor. Diğer ana kategorisi ise çanta ana kategorisidir. Bu anlamda çanta dendiği zaman McQueen çanta modelleri arasında şunlar yer alıyor;

Cüzdan

Sırt Çantası

El Portföyü

Laptop Çantası

Evrak Çantası

Çanta ürünleri hem erkekler hem kadınlar tarafından rahatlıkla kullanılabilecek ürünler arasında yer alır. Bu anlamda McQueen ürünlerinin çoğunun unisex olduğunu söyleyebilirsiniz. Hemen hemen her türlü çanta türünü burada bulabilirsiniz.

Burada yer alan ürün grupları çanta ana kategorisinin altında yer alan alt kategoriler arasında yer alır. Bu anlamda McQueen Modelleri arasında yer alan çanta modellerine bakarak istediğiniz çanta modelinden birini satın alabilirsiniz. Bu anlamda marka oldukça hoş çanta tasarımlarına sahip olup herkes tarafından beğenilen bir markadır.

Markanın diğer bir ürün grubu ise erkek giyim olup erkek giyim modelleri arasında pek çok alt model mevcuttur. Burada yer alan erkek giyim modellerine göz atmak gerekiyor;

T-Shirt

Gömlek

Sweatshirt

Pantolon

Polo Yaka T-Shirt

Bermuda ve Şort

Plaj Grubu

Jean Pantolon

Spor Giyim

İç Giyim ve Pijama

Ceket

Takım Elbise

Jean montlar

Smokin

McQueen erkek giyim modelleri dendiği zaman akla gelen model türleri bu şekildedir. Siz de erkek giyim ana kategorisi altında yer alan bu modellerden hangisini satın almak istiyorsanız onlara tıklayarak kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Marka özellikle ülkemizde erkek giyim anlamında oldukça fazla popülariteye sahip olup siz de markanın erkek giyim ürünlerini tercih ederek havalı bir görünüm kazanabilirsiniz.

McQueen markası bu anlamda çok fazla sayıda ürünü olan bir markadır. Ancak genel olarak ayakkabı ürünleri ile tanınır. Ancak görüldüğü üzere çok fazla sayıda ürünü mevcuttur. Bu anlamda da herkes tarafından diğer ürünlerinin de tercih edildiğini görüyorsunuz. Oldukça hoş tasarımlara sahip olan erkek giyim ürünleri ile dünya üzerinden yer alan çoğu erkek giyim markasından daha iyi tasarımlara imza atıyor.

McQueen T-Shirt

McQueen Tişört dendiği zaman dünya üzerinden yer alan en tişört markalarından birinden söz ettiğimiz anlaşılır.

Bu anlamda hem erkekler hem de kadınlar için oldukça fazla sayıda tişörtler McQueen Tişört modelleri altında sıralanır. Yalnızca tişörtlerin tek bir türü değil her türlü tişört türünde ürünleri mevcut olup bu anlamda geniş bir ürün yelpazesine sahip olması ile öne çıkan markalar arasında yer alıyor. Diğer ürünlerinde olduğu gibi en kaliteli şekilde ürünlerini üretmeye çalışan marka olabildiğince sentetik kumaş kullanmadan neredeyse yüzde yüz pamuklu kumaşlar kullanarak yaptığı tişörtler ile insan sağlığına zarar vermemeyi amaçlıyor.

Tişörtlerinin tasarımlarına bakıldığı zaman da en kaliteli tişört markalarından biri olduğu söylenebilir. Tişört tasarımı konusunda ünlü ve uzman tasarımcılar ile çalışan marka her zaman en iyi tişört tasarımlarını hedefleyerek insanlara tişört giyerken iyi hissedebilecekleri ürünler sunmaya çalışıyor.

McQueen Tişört dendiği zaman çeşitli tişört grupları mevcuttur. Bu anlamda çeşitli seçeneklere göre tişörtleri sıralamak mümkündür. Bu sıralama kriterlerini sıralamak mümkündür;

Sezona göre tişörtler

Kol uzunluğuna göre tişörtler

Yaka modeli

Renk

Bedene göre tişörtler

Bu anlamda oldukça fazla sayıda tişört özelliği mevcut olup sitemiz üzerinde yer alan filtreleme seçenekleri ile bu özelliklere ulaşarak kendi zevkinize göre bu seçenekleri değiştirerek istediğiniz tişört türüne kolayca ulaşabilirsiniz.

Tişört özelliklerine baktığımız zaman ilk özellik sezondur. Bu anlamda sonbahar ve kış, ilkbahar ve yaz olmak üzere iki farklı sezon grubu mevcuttur. Kol uzunluğuna göre tişörtlere bakıldığı zaman ise Kısa kol, uzun kol ve ¾ kol olmak üzere üç farklı kol uzunluğunun olduğu görülür. Yaka modellerine bakıldığı zaman ise Yuvarlak ya da polo yakalı tişört modellerine rastlamak mümkündür.

Renklerde ise büyük bir çeşitlilik mevcuttur. Bu anlamda bej, beyaz, mavi, lacivert, gri ve sarı gibi pek çok renk mevcuttur. Bunun haricinde de beden özelliklerine göre tişörtleri sıralamak mümkün. Beden özelliklerinde S,M,L ya da XL gibi beden boyutlarına göre tişörtleri satın almak mümkündür.

McQueen Ayakkabı

McQueen Ayakkabı dendiği zaman akla gelen ilk markalardan biridir. Zaten dünya üzerinde ve ülkemizde de genel olarak ayakkabı ürünleri ile tanınan marka bu anlamda dünya üzerindeki en iyi ayakkabı tasarımlarına sahip olan markalardan bir tanesidir. Bu nedenle de herkes tarafından yeni modelleri merak edilen ve satın alınmak istenen bir marka olarak öne çıkar.

Bu anlamda McQueen yeni ayakkabı modellerine ulaşmak isterseniz Exxe Selection olarak bize başvurabilirsiniz. Sitemiz üzerinde yer alan McQueen Ayakkabı seçenekleri ile markanın çıkarmış olduğu en yeni ayakkabı modellerini sizlere sunuyoruz.

Bu anlamda ayakkabı modellerine daha iyi bir şekilde bakmak gerekiyor. Bu anlamda da McQueen Ayakkabı modellerine de tekrardan bakmak gerekiyor;

Ayakkabı

Plaj Terliği

Sandalet

Bot

Topuklu ayakkabı

Gece ayakkabısı

Sneakers

Loafer

Terlik

Babet

Burada yer alan ayakkabı türleri McQueen Ayakkabı modelleri arasında yer alan ürünlerdir. Sitemizde de markaya ait olan burada sayılmış olan tüm ayakkabı modellerini bulabilirsiniz. Herkes tarafından ilgiyle merak edilen bu tür ayakkabılar ülkemizde en popüler ayakkabı modelleri arasında yer alıyor. Sitemizde en iyi tasarımlara sahip olan markalara baktığımız zaman McQueen modelleri doğrudan öne çıkar.

Ayakkabı ürünlerinde yer alan renk seçeneklerine bakıldığı zaman ise şunları görüyoruz;

Altın

Gri

Lacivert

Sarı

Bej

Hâkî

Mavi

Siyah

Beyaz

Kahverengi

Mor

Yeşil

Çok renkli

Burada yer alan renkler markanın ayakkabı modellerinde yer alan renklerdir.

McQueen Ayakkabı modellerine bakıldığı zaman en kaliteli kumaşlardan üretilen ayakkabı türleri arasında yer aldığı görülüyor. Kalitesiz ayakkabı üretmeyen marka aynı zamanda tasarımlara da imza atar. Bu anlamda da kalitesi ile herkes tarafından tercih nedeni olan ayakkabı markaları arasında yer alıyor.

Ayakkabı modellerine bakıldığı zaman ise 26’dan başlayarak 48’e kadar ayakkabı numaralarının olduğu görülecektir. Bu anlamda ayakkabı numaraları açısından oldukça geniş bir çeşitliliğe sahip olan bir marka olarak öne çıkar. Ayakkabı ürünlerine bakıldığı zaman erkek, kadın, kız çocuk ve erkek çocuk olmak üzere dört farklı türde ayakkabı türü mevcuttur.

McQueen Ayakkabı Modelleri

McQueen Ayakkabı Modelleri dendiği zaman insanların aklına pek çok şey geliyor. Marka yalnızca klasik spor ayakkabı modelleri değil aynı zamanda ayağa giyilebilecek olan her türlü şeyin de tasarımını ve üretimini yapıyor. Bu anlamda tek bir ürün gamına odaklanmada pek çok ürün üreten bir firma olarak öne çıkıyor.

Bu anlamda da örnek vermek gerekirse terlik, plaj terliği ve Espadril gibi terlik seçenekleri ile öne çıkan terlik seçenekleri arasındadır. Terlik ürünlerinde görüldüğü üzere çok farklı sayıda çeşit mevcuttur. Sitemiz üzerinde bunlardan bir tanesini seçerek kolayca sipariş edebilirsiniz.

McQueen Ayakkabı Modelleri dendiği zaman diğer akla gelen bir ürün ise bot ve çizme ürünleridir. Bot ve çizme kış aylarında giyilen ürünler olup hem kadınlar hem de erkekler için giyilebilecek olan kışlık ayakkabı ürünleri üretir. Bu anlamda da herkes tarafından kaliteli bir kışlık ayakkabı ürünü tercih etmesi gerektiği zaman McQueen markasına başvurması gerektiği söylenebilir.

McQueen markasını ülkemizde en iyi şekilde temsil eden ve pazarlayan Exxe Selection olarak çok çeşitli şeyler sunarak insanların bizi tercih etmesini sağlıyoruz. Fiyat anlamında markanın ürünlerini diğer firmalara göre çok daha uygun fiyatlara sizlere sunuyoruz. Herhangi bir sıkıntı durumunda ise iade etmek istediğiniz zaman ürünlerinizi kolayca iade edebiliyorsunuz.

Kargolama işlemleri ise oldukça hızlı gerçekleştirilip sizlere sipariş ettikten sonra en kısa zaman içerisinde sunulmaya çalışılır.