































AyakkabıGünlük/CasualLogoluSentetik, TekstilBağcıklıKauçuk4 cm-ABZORB orta taban, yastıklama ve sıkıştırma direncini bir araya getirerek darbeyi emer-Nefes alabilen file ve sentetik malzeme ek parçalarından üretilen bu ayakkabılar, yüksek dayanıklılık ve mükemmel havalandırma sağlarVietnam