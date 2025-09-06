



































AyakkabıGünlük/CasualLogoluDomuz Derisi ve SentetikBağcıklıKauçuk-Topukta yarı saydam CR cihazı-ABZORB orta taban, yastıklama ve sıkıştırma direncinin birleşimiyle darbeyi emer-ABZORB ve SBS yastıklama özelliğine sahip çift yoğunluklu orta tabanSayanın kesilmeye karşı dirençli olduğunu gösterirABZORB ve SBS yastıklama teknolojileri ile donatılmış orta taban, darbe emilimini mükemmel şekilde gerçekleştirirken, yastıklama ve sıkıştırma direnci sunar. Orta tabandaki dalgalı çizgiler ve genişletilmiş salınım çubukları, ayakkabıya dinamik bir hareket hissi kazandırır ve her adımda destek sağlarÇin