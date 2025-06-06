Model: Ayakkabı

Giyim Tarzı: Günlük/Casual

Desen: Logolu

Materyal: % 54 Sentetik % 46 Tekstil

Kapama Şekli: Bağcıklı

Taban Materyali: Kauçuk

Menşei: Çin

Detaylar: -ABZORB orta taban, yastıklama ve sıkıştırma direncini bir araya getirerek darbeyi emer - Ayağın nefes alabilmesi için file detaylar -Dar kalıptır, yarım numara büyük almanızı tavsiye ederiz