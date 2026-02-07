Model: Çanta

Desen: Logolu

Ortam: Günlük/Casual

Materyal: % 100 Poliüretan

Boyut: 25 x 15 x 9 cm

Kapama Şekli: Manyetik Klips

Yaş Grubu: Yetişkin

Askı Türü: Sabit saplı , Ayarlanabilir ve Çıkarılabilir Askılı

Menşei: Kamboçya

Detaylar: - İç kısımda, iki geniş bölme ve iki fermuarlı cep