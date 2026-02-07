Model: Sırt Çantası

Desen: Logolu

Ortam: Günlük/Casual

Materyal: % 100 Poliüretan

Boyut: 37 x 36 x 12 cm

Yaş Grubu: Yetişkin

Askı Türü: Ayarlanabilir Askılı

Menşei: Kamboçya

Detaylar: - Çift fermuarlı- Üstte tek saplı- Ayarlanabilir omuz askıları- Bir adet ana bölme- Bir adet fermuarlı iç cep- Bir adet fermuarlı dış cep