Model: Çanta

Desen: Logolu

Ortam: Günlük/Casual

Materyal: Poliüretan

Boyut: 24 x 19 x 12 cm

Kapama Şekli: Fermuarlı

Yaş Grubu: Yetişkin

Askı Türü: Sabit saplı , Ayarlanabilir ve Çıkarılabilir Askılı

Menşei: Endonezya

Detaylar: - İki saplı (Uzunluk yaklaşık 11 cm)- Çıkarılabilir ve ayarlanabilir omuz askısı (Uzunluk yaklaşık 110-130 cm)- Parlatılmış gümüş metal bağlantı parçaları- Bir ana bölme- Bir adet fermuarsız cep