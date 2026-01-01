Tommy Hilfiger Kadın Sneaker

Günlük hayatta sık kullanılan ve her kıyafetle uyum sağlayan Tommy Hilfiger kadın sneaker koleksiyonu Exxe Selection sitesinde sizleri bekliyor. Kaliteli materyaller kullanılarak üretilen ve özgün tasarıma sahip olan bu ürünlere sahip olabilirsiniz. Dolabınızda yer almasını isteyeceğiniz bu ürünleri giyim stiliniz ve zevkinize göre alabilirsiniz. Bunun için koleksiyonu ve kategoriyi incelemeye başlayabilirsiniz.

Tommy Hilfiger Kadın Sneaker: Şıklık Ve Konfor Bir Arada

Koleksiyonda bulabileceğiniz kadın sneaker modelleri şıklık ve konforu bir arada hissetmenize yardımcı olur. Ürünlerde kullanılan renk tercihleri, tasarım detayları, taban özellikleri ve ip renkleri aradığınız şıklığı yakalayabilirsiniz. Seçeceğiniz modeli iş ortamından, spor salonuna, sokak ortamından davet ortamına kadar her alanda kullanabilirsiniz.

Her ortamda şık olmanızı kolaylaştıran ve konforlu kullanım sağlayabileceğiniz Tommy Hilfiger sneaker modelleri şunlardır;

Deri sneaker: siyah, beyaz, açık pembe, ekru-mavi, beyaz-bej, bej ve pembe renk seçenekleriyle

Süet sneaker: bej ve pembe renk seçenekleriyle

Deri-süet sneaker: beyaz renkte

Pamuk sneaker: beyaz, açık pembe ve açık mavi renk seçenekleriyle

Çizgili sneaker: beyaz-mavi renkte

Hasır detaylı sneaker: beyaz ve lacivert renk seçenekleriyle

Dokulu snekar: bej, beyaz ve gri renk seçenekleriyle

Canvas sneaker: beyaz renkte

Bunların yanı sıra kategoriyi incelediğinizde monogramlı ve retro sneaker modellerini de görebilirsiniz. Tarzınıza bu modellerin daha çok uyacağını düşünüyorsanız ayak numaranıza göre alım yapabilirsiniz.

Tommy Hilfiger Kadın Sneaker Özellikleriyle Gün Boyu Rahatlık

Gün boyu ayakta kaldığınız ya da hareket zorunluluğunuzun olduğu durumlarda iyi bir ayakkabı sizlere rahatlık sağlar. Bunun için Tommy Hilfiger sneaker kadın modellerini değerlendirebilirsiniz. Ayakkabıların sahip olduğu özellikler aradığınız rahatlığı size vereceğini ortaya koyar.

Tommy Hilfiger koleksiyonunda bulunan kadın sneaker özellikleri şunlardır;

Taban: platform, orta, klasik ve kalın taban seçenekleri bulunur. Deri sneaker modellerinde platform ve klasik tabanlar öne çıkarken süet sneaker modellerinde kalın taban öne çıkar. Platform tabanlı sneaker tercih ediyorsanız beyaz, siyah ve açık pembe gibi renklerden seçebilirsiniz.

Materyal: %100 deri, %100 pamuk, %100 polyester ve %100 süet üretim materyaline sahip modeller bulunur. Ayrıca ürünlerde deri-süet veya deri-poliamid-poliüretan malzemelerin birlikte kullanıldığını görebilirsiniz.

Kapama: Sneaker modellerinde kapama genellikle bağcıklı olarak tercih edilmiştir. Uzun bağcıklar sayesinde ayak ölçüsüne göre ayarlama yaparak kullanabilirsiniz.

Desen: Sneaker modellerini seçmenizi kolaylaştıracak desenler vardır. Bu desenler arasında logo desen, çizgili desen, halat kenarlık desen ve hasır desen vardır. Ayrıca modellerin bazılarında gold ve metal süslemeler görebilirsiniz. Bu süslemeler topuk ve gövde bölümlerinde tercih edilmiştir.

Giyim tarzı: Günlük, casual ve spor giyim için sneakerleri kullanabilirsiniz.

Bilek: Sneaker modellerini bilek tipine göre seçebilirsiniz. Tommy Hilfiger sneakerlerinde 3 farklı bilek tipinde hazırlanan ürünler vardır. Bunlar yüksek bilek, düşük bilek ve klasik bilektir. Bilek kavramı ayakkabıların arka boy uzunluğunu ifade eder ve ayaklarınızın rahat olmasına yardımcı olur.

Taban materyali: Rahat kullanım için ayakkabınızı taban materyalini dikkate alarak seçebilirsiniz. Modellerde termoplastik kauçuk, kauçuk, eva ve ince kauçuk taban materyalleri kullanılmıştır. Beğendiğiniz ürünün sayfasını inceleyerek taban materyali bilgisini alabilirsiniz.

Burun tipi: Sneaker kullanırken konforu hissetmek istiyorsanız alacağınız ürünün burun tipini öğrenebilirsiniz. Kategoride satışa sunulan ürünlerde 3 farklı burun tipi seçeneği vardır. Bunlar yuvarlak burun, sert yuvarlak burun ve yumuşak burun seçeneğidir. Parmaklarınızın uzunluğu, kısalığı, kalınlığı ve inceliğine göre ve rahat yürüyebileceğinizden emin olacağınız burun tipinde modeli seçebilirsiniz.

Taban ölçüsü: Sneaker modelleri farklı taban ölçülerine sahip olarak satışa sunulmuştur. Alacağınız ürünün çok iri görünmesini istemiyorsanız ince tabanlı ve düşük taban ölçülü modelleri seçebilirsiniz. Kalın veya yüksek taban sıkıntısı çekmiyorsanız 3 cm, 4,3 cm veya 4,5 cm taban ölçüsü bulunan modelleri inceleyebilirsiniz.

Beden ölçüsü: Sneaker modellerinin beden ölçüleri 36, 37, 38, 39 ve 40 numaradan oluşur. Ayak ölçülerinizi dikkate alarak doğru sneakeri alarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayak ölçünüzü bilmiyorsanız beden tablosunu inceleyerek ayağınız için uygun bedeni bulabilirsiniz.

Satın alacağınız sneaker modellerinde astar bilgisine sahip olmanız önemlidir. Ayak yapınıza uygun olan ve rahatsızlık hissetmeyeceğiniz astar türünün kullanıldığı ürünü arayabilirsiniz. Tommy Hilfiger sneaker modellerinde kullanılan astar tipi polyester astardır. Polyester astar kullanmakta sıkıntı duymuyorsanız rahatlıkla seçim yapabilirsiniz.

Farklı Tasarımlar İle Kendi Stilini Oluştur

Tommy Hilfiger sneaker tasarımını kadın zevkine uygun olacak şekilde yapmıştır. Birbirinden ayrılan tasarım detayları sayesinde seçtiğiniz sneaker ile kendi stilinizi oluşturma imkanı verir.

Klasik giyim stiliniz bulunuyorsa Tommy Hilfiger kadın beyaz sneaker modelini satın alabilir ve klasik görünümünüzü eksiksiz hale getirebilirsiniz. Bu ürünü klasik giyim tercih ettiğinizde gideceğiniz ortamda kullanabilirsiniz.

Spor giyim stiliniz bulunuyorsa çizgili sneaker veya canvas sneaker satın alabilirsiniz. Bu ürünler süsleme ve logoları sayesinde spor giyiminizi tamamlar. Spor giyimde tercih ettiğiniz renge uygun seçimleri yapabilirsiniz.

Günlük giyim stiline uygun sneaker kullanmak isterseniz süet, hasır detaylı, dokulu veya çizgili sneaker modellerinden birini kullanabilirsiniz. Bu modeller kaliteli polyester astarları, kauçuk tabanları ve deri-süet materyalleri ile stil sahibi görünmenizi kolaylaştırır.

Tommy Hilfiger Kadın Sneaker İle Modern Kombin Önerileri

Materyal, model, desen, burun tipi ve taban özellikleri Tommy Hilfiger kadın sneakerleriyle modern kombin oluşturulmasına yardımcı olur. Ürünlerin popüler renkler kullanılarak tasarlanması her türlü modern kombine uygun kullanılmasına imkan verir. Ayrıca sahip oldukları renkler sayesinde her yaş grubundan kadına hitap eder.

Tommy Hilfiger sneakerleri kullanarak şu modern kombinleri oluşturabilirsiniz;

Sade: Beyaz sneaker kullanarak sade ve modern bir kombin oluşturabilirsiniz. Bunun için sneaker üzerine etek veya elbise giyebilirsiniz.

Spor: Siyah renkli bir sneaker tercih ederek modern ve spor kombin oluşturabilirsiniz. Sneaker üzerine ise şort ya da jean giyebilirsiniz.

Şık: Modern ve şık görünümünüzü siyah sneaker kullanarak oluşturabilirsiniz. Logo ve desen detaylı sneakerleri giyeceğiniz kıyafeti dikkate alarak seçebilirsiniz. Örneğin özel davetlere şık sneakerle gitmek isterseniz platform tabanlı modellerden kullanabilirsiniz.

Feminen: Çizgili, hasır ve halat detaylı sneaker kullanarak feminen ve modern kombinler yapabilirsiniz. Sneaker için hasır ya da halat detayları kullandığınızda kıyafetlerinizde de hasır süsleme veya renk uyumunun olmasını sağlayabilirsiniz.

Yaz: Yaz modernliği istiyorsanız düşük bilekli, süet ve kanvas sneaker kullanabilirsiniz. Bu sneakerler ince taban ve astarları sayesinde ayaklarınızın rahat etmesine ve hava almasına yardımcı olur. Böylece hava sıcaklığından olumsuz etkilenmemiş olursunuz. Yaz modernliği için sneaker ile birlikte şort ve tayt gibi ürünler ile tişört veya crop kullanabilirsiniz.

Kış: Kış mevsiminde modern kombinleriniz ile dışarıya çıkmak isterseniz sneaker kullanabilirsiniz. Bunun için yüksek bilek, kalın ve platform tabanlı modelleri kullanabilirsiniz. Ayrıca %100 deri modelleri kullanmanız soğuyan hava şartlarında sizlere avantaj sağlar. Kış için yapacağınız modern kombinlerde sneaker üzerine muline, serj veya yün kumaşlı pantolonları kullanabilirsiniz. Ayrıca ayaklarınızın üşümesini engellemek için yün çorap giyebilirsiniz. Üst giyim içinse kaban veya mont kullanarak modern görünebilirsiniz. Özellikle renk ve materyal uyumuna dikkat etmelisiniz.

Bu önerilerin dışında kendi modern görünüm anlayışınıza uygun kombinleri doğru sneaker modelini seçerek yapabilirsiniz. Kombin oluşturmaya Exxe Selection üzerinden satın alacağınız Tommy Hilfiger kadın sneakerleri ile başlayabilirsiniz.