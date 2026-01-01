Şıklığın Adresi Dsquared2

Dsquared2 1969'ın 19 Aralık tarihinde Kanada’da dünyaya gelen ikizler Dan ve Dean Caten kardeşlerin oluşturduğu bir moda markasıdır. 80’li yıllarda dünya çapında moda sektörüne ayak atmasıyla birden devleşen firma, İtalyan ve İngiliz stilini yansıtıyor. Özellikle 90’lı yıllarda Milano’da ününe ün katan Dsquared2 tüketiciler tarafından tam puan alıyor. Son birkaç yılda ve 2015 Milano Moda haftasında Dsquared2 tüm sektörü kasıp kavururken, koleksiyonlarında lüks ve kalitesinin başarılı çizgisini hiç bozmadan devam ediyor.

Dsquared2 elegant ve İtalyan sartorial işçiliğini yansıtmasının yanında vamp ve cazibenin çağrışımını yapıyor. Genel olarak Kanada kültüründen etkilenilerek tasarlanan ürünler, sıra dışı ve farklı kumaşlarla yapılıyor. Üstelik detayları ve süslemeleriyle Retro bir hava sunuyor. Aykırı görünmek ve fark edilmek isteyen herkese hitap eden Dsquared2 özellikle Jeanlarıyla göz dolduruyor. Kadın ve erkek çizgilerinde Kanada Hint kabilelerinin ilhamıyla ve İngilizlerin kendine has çizgisinden harmanlanarak oluşturulan kıyafetler, herkesi büyülüyor. Zarif, asil ve ayrıcalıklı görünmek isteyenlerin ilk tercihlerinden olan Dsquared2 ürünlerine sitemizden ulaşabilirsiniz. Tüm ayrıcalıklardan ve indirimlerden faydalanmak için sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Jeanlar her zaman günlük hayatta kurtarıcıların başında gelir. Hatta özel bir günün kombinini bile bir jean üstüne blazer ceketle yapabilirsiniz. Kadınlar bu kombinin içine düz beyaz bir basic ile erkeklerde sade beyaz bir gömlek ile tüm gün rahatlıkla toplantılara katılabilir ya da özel davetlere gidebilir. Ancak burada önemli olan hususların başında jean seçimi geliyor. Kalitesiz ve vücudunuza oturmayan bir jean tercih ederseniz arzu ettiğiniz görünüme kavuşamayıp basit bir imaj çizebilirsiniz. Bunu aşmak için Dsquared2 kot pantolon modellerine göz atmanızı tavsiye ederiz.



Özellikle erkekler için kot pantolon vazgeçilmez tercihlerin başında geliyor. Dsquared2 kumaşı, çizgisi, deseni ve dikişiyle kullanıcısına her zaman kalitenin ve lüksün havasını katıyor. Her vücut tipine uygun modelin bulunduğu Dsquared2 ürünlerini satın aldığınızda şık görünmemeniz neredeyse imkânsız. Hemen hemen her stile uyum sağlayan Dsquared2 jeans erkek kot pantolon modelleri pantolon ölçülerinizle senkron olarak üretilmiştir. Bel boyunuzun ve vücudunuza oturacak nitelikle üretilen bu kot pantolonlar kararsız zamanlarınızın kurtarıcısı olacaktır. Eğer beden ölçünüzü bilmiyorsanız esnek bir metre yardımıyla kendiniz belirleyebilirsiniz. Belinizin en ince olduğu kısmı ölçerek beden numaranızı öğrenebilirsiniz.

Hareketlerinizi Kısıtlamayan Kot Pantolonları Tercih Edin

Kadınların özellikle tercihi genelde dar kot pantolonlar oluyor. Hem kış aylarında hem de yaz mevsimlerinde bir tişört ya da bir hırka ile kolaylıkla giyip sokağa çıkabilme imkânı sunan Dsquared2 jeans kadın kot pantolon modellerinin streç lifleri sayesinde istenilen etkiyi dışarıya yansıtıyor. Doğru kullanımda zamanla herhangi bir yıpranma yapmayan bu kot pantolonlar uzun süre kullanımda bile kalitesinden ödün vermeyecektir. Hem düşük hem de yüksek bel seçeneğinin bulunduğu Dsquared2 jeans kadın kot pantolon ve Dsquared2 jeans erkek kot pantolon modelleri standart bel olarak da tasarlanıyor. Eğer düşük bel bir pantolon almak istiyorsanız tam bedeninize uygun olanı seçmelisiniz. Şayet bu sizi rahatsız bir görünümden uzaklaştıracaktır. Normal standart bel kot pantolonlar her zaman ilk tercihiniz olmalıdır. Çünkü hem rahat hareket etmenizi sağlayacak hem de kontörünüzü daha doğru şekillendirecektir.



Bir kot pantolon aldığınızda hiç takılmamanız gereken bir husus varsa o da boyudur. En kolay aşılabilen bir sorundur. Boy ölçüsü sürekli giydiğiniz veya sık tercih ettiğiniz ayakkabıya göre alınabilir. Ancak bol paça ve dar paça kot pantolonlar için bunu söylemek pek mümkün değil. O nedenle kendi ölçünüze göre kestirmeniz daha doğru olacaktır. Bol paçaları yüksek dolgu topuklarla tercih edecekseniz aşağı yukarı tahmini bir ölçü kullanabilirsiniz.

İçinize Sinen Parçalardan Vazgeçmeyin

Hemen hemen her ayakkabıyla uyum sağlayan Dsquared2 jeans erkek kot pantolon ve dsquared2 jeans kadın kot pantolonDsquared2 jeans kadın kot pantolon modelleri şekil bakımından ve kalite anlamında aranılan tüm nitelikleri karşılıyor. Örneğin kalçasını küçültmek ve bacaklarını daha uzun göstermek isteyen kadınlar Dsquared2 jeans kadın kot pantolon modellerinden koyu renk ve klasik kesim hatta uzun paçalı kot pantolonları seçebilir. Eğer bacaklarınıza güvenen bir kadınsanız detaylarla süslenmiş ya da taşlanmış açık renk kot pantolonlara da yönelebilirsiniz. Eğer sporcu bir fiziğiniz varsa ince bacaklarınızı ortaya çıkarmak istiyorsanız kalem paça kotları tercih edebilirsiniz.



Bir kot pantolonundan beklenen rahat olması, esnekliği ve renginin atmamasıdır. Dsquared2 jeans erkek kot pantolon modellerinde ve Dsquared2 jeans kadın kot pantolon modellerinde tüm bu özellikler mevcuttur. Sürekli gardırobunuzda her zaman içinize sinen bir parça olarak yer alacağından emin olabilirsiniz.

Her Mevsimde Kullanılan Ve Kurtarıcı T-Shirtler

Aynı kot pantolonlarda olduğu gibi t shırt seçiminde de detaycı ve ince eleme yapmak gerekiyor. T shırt kumaşı dışardan kalitesini sandığınızdan daha fazla belli ediyor. Özellikle erkek t shırt hem yazın hem de kışın tercih edildiğinden dolayı sık yıkanıyor ve hızlı yıpranıyor. Tam da bu noktada Dsquared2 erkek t shırt modelleri ön plana çıkıyor. %88 Pamuk %12 Viskoz kumaştan üretilen Dsquared2 erkek t shırt modelleri genelde %100 Pamuk malzemeden oluşuyor. Sıfır yaka ve kısa kol modelleriyle alıcısının gözlerini kamaştıran Dsquared2 erkek t shırt ilkbahar / Yaz ve Sonbahar / Kış sezonunda kullanılabiliyor.



T-shırtlerde uygun bedeni satın aldığınızda vücudunuzu daha tok ve iyi gösteren kumaşı sayesinde kusursuz bir görünüme kavuşacaksınız. Eğer atletik bir vücudunuz varsa bir beden küçük alıp hatlarınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Eğer Dsquared2 erkek t shırtünüzü bir kazak içine ya da ceket içine tercih edecekseniz standart boyları tercih etmeniz her zaman daha iyi görünmenizi sağlayacaktır. Ne çok uzun ne de çok kısa boy ölçüsüyle satın alacağınız Dsquared2 erkek t shırt modelleri biçim olarak arzu ettiğiniz kusursuzluğa ulaştıracaktır. Bir t shırt de standart boy hemen hemen herkese uyum sağlar. Ancak erkekler için kalça kemiğinizin altında sonlanan bir boya erişmişse doğru bir seçim yapmışsınız demektir. Eğer minyon bir tipli erkek iseniz enine çizgili ve desenli Dsquared2 erkek t shırt modelleri sizin için doğru tercih olacaktır. Ya da tam tersi iri yapılı ve kilolu bir erkek iseniz boyuna çizgili ve düz renk Dsquared2 erkek t shırt modelleri kullanmalısınız. Aynı zamanda göbek bölgesinde yağlanma yaşayan erkekler, kalın penye ve vücut hatlarını çıkarmayan hafif bolluk yansıtan Dsquared2 erkek t shırt ile fazlalıklarınızı saklayabilir. Kalitesiz bir t shırt, maksumum bir iki yıkamadan sonra kullanılmayacak hale gelecektir. Bir kenara atmadan uzun süre o t shırtü kullanmak istiyorsanız doğru adres Dsquared2 erkek t shırt ürünleri. Bir smokin içine, ceket içine bile basic t shırt kullanan onlarca moda ikonu var. Plajda, sporda, sokakta, jeanların üstüne, elbiselerin içine her alanda şıklığınızı tamamlayan parçalardan olan Dsquared2 erkek t shırt ürünleri için sayfamızı inceleyebilirsiniz. Bu basic t shırtleri kombinleyeceğiniz harika Dsquared2 jeans erkek kot pantolon modellerinde ve Dsquared2 jeans kadın kot pantolon modellerinde de yine sitemizden ulaşabilirsiniz. Yaklaşık %50’lere varan indirimden yararlanmak istiyorsanız Exxe Selection’dan ayrılmayın…

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