







- Standart

- UV-400 Işık Koruma

- Polikarbon

- Ekartman; 57

- Köprü genişliği 17 mm



- Sap uzunluğu 145 mm



- Cam yüksekliği 42



- Işık geçirgenliği 15,3

- Ön malzeme metal, lensler polikarbon



- Çerçeve rengi mat mavi



- Cam rengi koyu mavi

- 2 ( İki ) Yıl Garanti

- Orijinal Kılıf





Güneş GözlüğüPolikarbon, güneş gözlüğü camı için göze çarpan güçlü bir plastik malzemedir. Hafif bir yapıya sahip olmasına karşın darbelere karşı en dayanıklı güneş camıdır. 160km/saat hızla hareket eden bir çelik bilyenin etkisine dayanabilir. Bu cam çeşidi, dayanıklı güneş gözlüğü için mükemmel bir seçimdir. Ayrıca yerleşik ultraviyole (UV) filtreleme de sunarlar. Polikarbon camlar, çocuk güneş gözlüğü, spor, açık hava etkinlikleri ve güvenlik gözlükleri için iyi bir seçimdir.Brezilya