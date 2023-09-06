Model : Tayt Pantolon

Giyim Tarzı : Günlük/Spor





Desen : Desensiz



Materyal : % 56 Poliamid % 37 Viskon % 7 Elastan





Kapama Bilgisi : Düğme ve Fermuar







Kalıp : Yüksek Bel, Slim Fit





Detay :

-Şerit detaylı

-Standart uzunluk

-S beden için bel genişliği 31 cm

-S beden için bacak uzunluğu 97 cm

-S beden için üst bacak genişliği 24 cm





Üretim Yeri : Kamboçya