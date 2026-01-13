Model: Cüzdan

Desen: Logolu

Ortam: Günlük/Casual

Materyal: % 100 Poliüretan

Boyut: 11 x 8 x 3,5 cm

Kapama Şekli: Fermuarlı

Yaş Grubu: Yetişkin

Menşei: Kamboçya

Detaylar: - Fermuar kapama , bozuk para yeri

Kaliteli ve şık bir görünüm arayanlar için ideal bir seçenek olan Calvin Klein Cüzdan LV04F1103G3JH, günlük ve casual kullanım için mükemmel bir tercihtir. %100 poliüretan materyali sayesinde hem hafif hem de dayanıklı bir yapı sunarak, günlük hayatınızın dinamiklerine uyum sağlar. Logolu desen detayı ile stilinize zarif bir dokunuş ekleyen bu cüzdan, 11 x 8 x 3,5 cm boyutlarıyla cebinizde kolayca taşınabilir. Fermuarlı kapama özelliği sayesinde eşyalarınızı güvende tutarken, pratik bozuk para yeri ile de kullanışlı bir deneyim sunar. Calvin Klein ile tarzınızı yansıtırken, fonksiyonelliği de elden bırakmayın.5DE2LV04F1103G3JH.118