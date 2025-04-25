Gömleğin oturduğu noktadan boyun etrafını ölçün.Bel
Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunuduğu nokta bel noktanızdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.Basen
Mezurayı kalçanızın en geniş yerine yerleştirerek, baseninizin çevresini ölçün.İç bacak Boyu
Bacak içini en üst çatal noktasından bilek kemiğine kadar ölçün.
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Giyim
Beden Göğüs Bel Basen İç Boy XS 92 86 90 84 S 96 90 96 84 M 100 94 102 84 L 104 98 108 84 XL 110 104 114 84 XXL 118 112 120 84 3XL 126 120 126 84 4XL 134 128 132 84
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Pantolon
TR-EU Beden Bel(cm) 36 S 66 38 M 71 40 L 76 42 XL 81 44 XXL 86 46 XXXL 91,5
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Kot Pantolon
TR-EU Bel(cm) Basen(cm) 24 58 88 25 61 90 26 64 93 27 66 95 28 69 98 29 71 100 30 74 103 31 76 105 32 79 108 33 81 110 34 84 113 36 86 115 Boy Beden(cm) 30 76 32 81 34 86
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Ayakkabı
TR-EU US UK Ayak Uzunlugu(cm) Ayak Genisliği(cm) 35 5 2 22,5 21,4 35,5 5,5 2,5 22,8 21,7 36 6 3 23 22 36,5 6,5 3,5 23,3 22,3 37 7 4 23,5 22,6 37,5 7,5 4,5 24 23 38 8 5 24,5 23,3 38,5 8,5 5,5 24,8 23,7 39 9 6 25 24 39,5 9,5 6,5 25,3 24,3 40 10 7 25,5 24,6 40,5 10,5 7,5 26 25 41 11 8 26,5 25,3 42 12 9 27,5 25,9
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Sütyen
Beden Göğüs Altı Bedeni (cm) A Cup(cm) B Cup(cm) C Cup (cm) D Cup (cm) E Cup (cm) 65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122
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Şapka
Standart XS XS S S M M L L XL XL US 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8 UK 6 3/8 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 EU 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
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Uluslararası Beden Tablosu
TR FR US UK DE IT JP 123 XS-34-24 34 2 6 36 38 7 0 S-36-26 36 4 8 38 40 9 1 M-38-28 38 6 10 40 42 11 2 L-40-30 40 8 12 42 44 13 3 XL-42-32 42 10 14 44 46 15 4 XXL-44-34 44 12 16 46 48 17 5 3XL-46-36 46 14 18 48 50 19 6 4XL-48-38 48 16 20 50 52 21 7 5XL-50-40 50 18 22 52 54 23 8
Mezurayı kol altına yakın, göğsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek göğsünüzün çevresi için ölçüm yapın.Bel
Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunduğu nokta bel noktasızdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.İç Bacak Boyu
Bacak içini en üst çatal noktasından ucuna kadar ölçün. Mezurayı düz tutmaya; yere paralel olacak şekilde, kaydırmamaya dikkat etmelisiniz. Ölçü alırken kendinizi rahat bırakmalı, nefesinizi tutmamalı ve göğüs kafesini şişirmeden ölçü almalısınız. Ölçü alırken çıplak beden üzerinden almalısınız.
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Giyim
TR-EU UK-US S-M-L Gögüs(cm) Yaka(cm) 38 28 XS 81-91 37 40 30 S 91-96 38 42 32 M 96-101 41 44 34 L 101-106 43 46 36 XL 106-111 44 48 38 XXL 111-116 46 50 40 XXXL 116-121 48
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Pantolon
Beden Bel(cm) Boy(cm) XXS - 36 76 90 XS - 38 80 94 S - 40 84 98 M - 42 88 102 L - 44 92 106 XL - 46 96 110 XXL - 48 100 114 3XL - 50 104 118 52 108 122 Boy Beden(cm) 30 76 32 81 34 86 36 91
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Kot Pantolon
TR-EU Bel (cm) 29 74 30 76 31 79 32 81 33 84 34 86 36 89 38 91 40 94 42 96 44 99 46 101 48 104 50 106 Boy Beden(cm) 30 76 32 81 34 86 36 91
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Ayakkabı
TR-EU US UK Ayak Uzunlugu(cm) 39 6 5 23,7 39,5 6,5 5,5 24,1 40 7 6 24,6 40,5 7,5 6,5 25 41 8 7 25,4 41,5 8,5 7,5 25,6 42 9 8 26,2 42,5 9,5 8,5 26,7 43 10 9 27,1 43,5 10,5 9,5 27,5 44,5 11,5 10,5 28,4 45 12 11 28,8 46 13 12 29,6 46,5 13,5 12,5 30,1 47 14 13 30,5
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Uluslararası Beden Tablosu
TR FR US UK DE IT JP 123 XS-34-24 34 2 6 36 38 7 0 S-36-26 36 4 8 38 40 9 1 M-38-28 38 6 10 40 42 11 2 L-40-30 40 8 12 42 44 13 3 XL-42-32 42 10 14 44 46 15 4 XXL-44-34 44 12 16 46 48 17 5 3XL-46-36 46 14 18 48 50 19 6 4XL-48-38 48 16 20 50 52 21 7 5XL-50-40 50 18 22 52 54 23 8
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Ayakkabı (Okul Öncesi)
TR-EU US UK CM 27,5 10,5C 10 16,5 28 11C 10,5 17 28,5 11,5C 11 17,5 29,5 12C 11,5 18 30 12,5C 12 18,5 31 13C 12,5 19 31,5 13,5C 13 19,5 32 1Y 13,5 20 33 1,5Y 1 20,5 33,5 2Y 1,5 21 34 2,5Y 2 21,5 35 3Y 2,5 22
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Ayakkabı (İlkokul)
TR-EU US UK CM 35,5 3,5Y 3 22,5 36 4Y 3,5 23 36,5 4,5Y 4 23,5 37,5 5Y 4,5 23,5 38 5,5Y 5 24 38,5 6Y 5,5 24 39 6,5Y 6 2 40 7Y 6 25