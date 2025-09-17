



















SütyenLogolu% 53 Pamuk % 35 Modal % 12 ElastanAskılı-Nefes alabilen ve şık bir stil için süper yumuşak pamuklu streç kumaş karışımı-Geleneksel veya çapraz kullanım için ayarlanabilir askılar-Kusursuz konfor için dikişsiz bandı-Yastıklı kopçalı sırt kapatma- Ekstra kaldırma ve destek için nefes alabilen kalıplı kaplarSri Lanka