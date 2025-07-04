























TerlikGünlük/CasualLogolu/İncili% 100 TermoplastikEVA-Ayarlanabilir kayışında inci detayı-Kokuya dayanıklı, temizlenmesi kolay ve hızlı kuruma-Gelişmiş nefes alabilirlik için havalandırma delikleri-Hafif yastıklama ve rahatlık için tamamen kalıplanmış Croslite ™ malzemesi(Croslite™ köpük yastıklama, gün boyu konfor ve destek sunar)Vietnam