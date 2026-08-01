Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -       
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim
Emporio Armani
Erkek Şort
Tahmini Kargoya Teslimat Tarihi : 09.08.2026 - 12.08.2026
Renk:
LACİVERT
Stoğa Gelince Haber Ver
Emporio Armani

Deniz Şortu Belden Bağlamalı Cepli Erkek Mayo Short 211740 3R419 06935 LACİVERT

Stoğa Gelince Haber Ver
Marka : Emporio Armani

Model : Mayo Short

Sezon : İlkbahar/Yaz

Materyal : % 100 Polyester

Kapama Bilgisi : Belden Bağlamalı

Cep Bilgisi : Cepli

Manken Ölçüsü : Kilo : 79 kg / Boy : 1.89 cm / Göğüs : 103 cm / Bel : 80 cm / Basen : 102 cm / Beden : 48

Üretim Yeri :&Çin
5DY12117403R41906935.12
Ödeme Seçenekleri
Beden Tablosu
Kampanyalar
Kampanya Ürünleri
SİZE ÖZEL ÖNERİLERİMİZ
Emporio Armani Tamamı Logolu Bağlamalı Erkek Mayo Short EM000583 AF20444 FB198 LACİVERT - Emporio Armani Emporio Armani Tamamı Logolu Bağlamalı Erkek Mayo Short EM000583 AF20444 FB198 LACİVERT - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Erkek Şort
10.999,00 TL
9.349,15 TL
-%15
Emporio Armani Mayo Logo Baskılı Short Erkek Deniz Şortu EM000583 AF20439 F0026 LACİVERT BEYAZ - Emporio Armani Emporio Armani Mayo Logo Baskılı Short Erkek Deniz Şortu EM000583 AF20439 F0026 LACİVERT BEYAZ - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Erkek Şort
7.199,00 TL
6.119,15 TL
-%15
Emporio Armani Logolu Bağlamalı Mayo Short Erkek Deniz Şortu EM000686 AF20432 UC001 SİYAH - Emporio Armani Emporio Armani Logolu Bağlamalı Mayo Short Erkek Deniz Şortu EM000686 AF20432 UC001 SİYAH - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Erkek Şort
6.499,00 TL
5.199,20 TL
-%20
Emporio Armani Logolu Mayo Short Erkek Deniz Şortu EM000686 AF20432 U0002 BEYAZ - Emporio Armani Emporio Armani Logolu Mayo Short Erkek Deniz Şortu EM000686 AF20432 U0002 BEYAZ - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Erkek Şort
6.499,00 TL
5.199,20 TL
-%20
Emporio Armani Çizgili Mayo Short Erkek Deniz Şortu EM000583 AF20445 F1039 SİYAH-BEJ - Emporio Armani Emporio Armani Çizgili Mayo Short Erkek Deniz Şortu EM000583 AF20445 F1039 SİYAH-BEJ - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Erkek Şort
6.799,00 TL
5.779,15 TL
-%15
Emporio Armani Tamamı Logolu Bağlamalı Erkek Mayo Short EM000583 AF20442 FB335 SİYAH-SAKS - Emporio Armani Emporio Armani Tamamı Logolu Bağlamalı Erkek Mayo Short EM000583 AF20442 FB335 SİYAH-SAKS - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Erkek Şort
6.799,00 TL
5.439,20 TL
-%20
Emporio Armani Tamamı Logolu Bağlamalı Erkek Mayo Short EM000583 AF20442 FC102 HAKİ - Emporio Armani Emporio Armani Tamamı Logolu Bağlamalı Erkek Mayo Short EM000583 AF20442 FC102 HAKİ - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Erkek Şort
6.799,00 TL
5.439,20 TL
-%20
Emporio Armani Logo Baskılı Erkek Mayo Short EM000688 AF20442 FC026 SİYAH - Emporio Armani Emporio Armani Logo Baskılı Erkek Mayo Short EM000688 AF20442 FC026 SİYAH - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Erkek Şort
7.199,00 TL
5.759,20 TL
-%20
Emporio Armani % 100 Pamuk Regular Fit Logolu Normal Bel Short Erkek Şort EM000591 AF20428 U0002 BEYAZ - Emporio Armani Emporio Armani % 100 Pamuk Regular Fit Logolu Normal Bel Short Erkek Şort EM000591 AF20428 U0002 BEYAZ - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Erkek Şort
9.499,00 TL
7.124,25 TL
-%25
Emporio Armani % 100 Pamuk Regular Fit Logolu Normal Bel Short Erkek Şort EM000591 AF20428 UB102 LACİVERT - Emporio Armani Emporio Armani % 100 Pamuk Regular Fit Logolu Normal Bel Short Erkek Şort EM000591 AF20428 UB102 LACİVERT - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Erkek Şort
9.499,00 TL
6.649,30 TL
-%30
Emporio Armani Logolu Mayo Short Erkek Deniz Şortu EM000686 AF20432 UB102 LACİVERT - Emporio Armani Emporio Armani Logolu Mayo Short Erkek Deniz Şortu EM000686 AF20432 UB102 LACİVERT - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Erkek Şort
6.499,00 TL
5.199,20 TL
-%20
Emporio Armani Logolu Erkek Mayo Short EM000583 AF20440 FB356 LACİVERT - Emporio Armani Emporio Armani Logolu Erkek Mayo Short EM000583 AF20440 FB356 LACİVERT - Emporio Armani (1)
Renk
Beden
Emporio Armani Erkek Şort
6.799,00 TL
5.439,20 TL
-%20
Beden Tablosu Kadın
Göğüs

Gömleğin oturduğu noktadan boyun etrafını ölçün.

Bel

Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunuduğu nokta bel noktanızdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.

Basen

Mezurayı kalçanızın en geniş yerine yerleştirerek, baseninizin çevresini ölçün.

İç bacak Boyu

Bacak içini en üst çatal noktasından bilek kemiğine kadar ölçün.

  • Giyim
    Beden Göğüs Bel Basen İç Boy
    XS 92 86 90 84
    S 96 90 96 84
    M 100 94 102 84
    L 104 98 108 84
    XL 110 104 114 84
    XXL 118 112 120 84
    3XL 126 120 126 84
    4XL 134 128 132 84
  • Pantolon
    TR-EU Beden Bel(cm)
    36 S 66
    38 M 71
    40 L 76
    42 XL 81
    44 XXL 86
    46 XXXL 91,5
  • Kot Pantolon
    TR-EU Bel(cm) Basen(cm)
    24 58 88
    25 61 90
    26 64 93
    27 66 95
    28 69 98
    29 71 100
    30 74 103
    31 76 105
    32 79 108
    33 81 110
    34 84 113
    36 86 115
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
  • Ayakkabı
    TR-EU US UK Ayak Uzunlugu(cm) Ayak Genisliği(cm)
    35 5 2 22,5 21,4
    35,5 5,5 2,5 22,8 21,7
    36 6 3 23 22
    36,5 6,5 3,5 23,3 22,3
    37 7 4 23,5 22,6
    37,5 7,5 4,5 24 23
    38 8 5 24,5 23,3
    38,5 8,5 5,5 24,8 23,7
    39 9 6 25 24
    39,5 9,5 6,5 25,3 24,3
    40 10 7 25,5 24,6
    40,5 10,5 7,5 26 25
    41 11 8 26,5 25,3
    42 12 9 27,5 25,9
  • Sütyen
    Beden Göğüs Altı Bedeni (cm) A Cup(cm) B Cup(cm) C Cup (cm) D Cup (cm) E Cup (cm)
    65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87
    70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92
    75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97
    80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102
    85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
    90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
    95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117
    100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122
  • Şapka
    Standart XS XS S S M M L L XL XL
    US 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8
    UK 6 3/8 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2
    EU 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
  • Uluslararası Beden Tablosu
    TR FR US UK DE IT JP 123
    XS-34-24 34 2 6 36 38 7 0
    S-36-26 36 4 8 38 40 9 1
    M-38-28 38 6 10 40 42 11 2
    L-40-30 40 8 12 42 44 13 3
    XL-42-32 42 10 14 44 46 15 4
    XXL-44-34 44 12 16 46 48 17 5
    3XL-46-36 46 14 18 48 50 19 6
    4XL-48-38 48 16 20 50 52 21 7
    5XL-50-40 50 18 22 52 54 23 8
Beden Tablosu Erkek
Göğüs

Mezurayı kol altına yakın, göğsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek göğsünüzün çevresi için ölçüm yapın.

Bel

Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunduğu nokta bel noktasızdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.

İç Bacak Boyu

Bacak içini en üst çatal noktasından ucuna kadar ölçün. Mezurayı düz tutmaya; yere paralel olacak şekilde, kaydırmamaya dikkat etmelisiniz. Ölçü alırken kendinizi rahat bırakmalı, nefesinizi tutmamalı ve göğüs kafesini şişirmeden ölçü almalısınız. Ölçü alırken çıplak beden üzerinden almalısınız.

  • Giyim
    TR-EU UK-US S-M-L Gögüs(cm) Yaka(cm)
    38 28 XS 81-91 37
    40 30 S 91-96 38
    42 32 M 96-101 41
    44 34 L 101-106 43
    46 36 XL 106-111 44
    48 38 XXL 111-116 46
    50 40 XXXL 116-121 48
  • Pantolon
    Beden Bel(cm) Boy(cm)
    XXS - 36 76 90
    XS - 38 80 94
    S - 40 84 98
    M - 42 88 102
    L - 44 92 106
    XL - 46 96 110
    XXL - 48 100 114
    3XL - 50 104 118
    52 108 122
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
    36 91
  • Kot Pantolon
    TR-EU Bel (cm)
    29 74
    30 76
    31 79
    32 81
    33 84
    34 86
    36 89
    38 91
    40 94
    42 96
    44 99
    46 101
    48 104
    50 106
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
    36 91
  • Ayakkabı
    TR-EU US UK Ayak Uzunlugu(cm)
    39 6 5 23,7
    39,5 6,5 5,5 24,1
    40 7 6 24,6
    40,5 7,5 6,5 25
    41 8 7 25,4
    41,5 8,5 7,5 25,6
    42 9 8 26,2
    42,5 9,5 8,5 26,7
    43 10 9 27,1
    43,5 10,5 9,5 27,5
    44,5 11,5 10,5 28,4
    45 12 11 28,8
    46 13 12 29,6
    46,5 13,5 12,5 30,1
    47 14 13 30,5
  • Uluslararası Beden Tablosu
    TR FR US UK DE IT JP 123
    XS-34-24 34 2 6 36 38 7 0
    S-36-26 36 4 8 38 40 9 1
    M-38-28 38 6 10 40 42 11 2
    L-40-30 40 8 12 42 44 13 3
    XL-42-32 42 10 14 44 46 15 4
    XXL-44-34 44 12 16 46 48 17 5
    3XL-46-36 46 14 18 48 50 19 6
    4XL-48-38 48 16 20 50 52 21 7
    5XL-50-40 50 18 22 52 54 23 8
  • Ayakkabı (Okul Öncesi)
    TR-EU US UK CM
    27,5 10,5C 10 16,5
    28 11C 10,5 17
    28,5 11,5C 11 17,5
    29,5 12C 11,5 18
    30 12,5C 12 18,5
    31 13C 12,5 19
    31,5 13,5C 13 19,5
    32 1Y 13,5 20
    33 1,5Y 1 20,5
    33,5 2Y 1,5 21
    34 2,5Y 2 21,5
    35 3Y 2,5 22
  • Ayakkabı (İlkokul)
    TR-EU US UK CM
    35,5 3,5Y 3 22,5
    36 4Y 3,5 23
    36,5 4,5Y 4 23,5
    37,5 5Y 4,5 23,5
    38 5,5Y 5 24
    38,5 6Y 5,5 24
    39 6,5Y 6 2
    40 7Y 6 25
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.