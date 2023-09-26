Marka : Giorgio Armani





Model : Güneş Gözlüğü





Photochromic / Fotokromik : Photochromic güneş gözlükleri, bu teknoloji ile UV ışınlarına maruz kaldığında yapısını değiştirerek rengini koyulaştırır. En basit tabiriyle fotokromik güneş gözlükleri, “ışığa duyarlı camlar”a sahip güneş gözlükleridir. İç mekanlarda daha şeffaf iken dış mekanlarda koyu renkli bir hal alır.



NXT : NXT teknolojisi kullanılarak yapılan bir fotokromik lens, değişen ışık koşullarına tam olarak uyum sağlayabilir: parlak güneşte koyulaşır, bulutlu havalarda parlar.







Detay :





- Dikdörtgen





- UV-400 Işık Koruma





- Polarize değil





- Ekartman; 49





- Köprü genişliği 20 mm



- Sap uzunluğu 145 mm



- Ön malzeme metal, lensler nxt, sap malzeme metal



- Işık geçirgenliği 13,4



- Cam genişliği 49



- Çerçeve rengi siyah



- Sap rengi siyah



- Cam rengi gri





- 2 ( İki ) Yıl Garanti





- Orijinal Kılıf

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