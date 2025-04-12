



























AyakkabıGünlük / Casual% 100 DeriBağcıklıKauçuk2,5 cm-Eskitme detaylar-Yuvarlak burun-Kontrast renk tasarıma sahip deri bilek arka kısmında logo-Yazı ve logolu tasarım-Ayak iç ve dış yan kısımlarında ayağınızın hava alabilmesi için tasarlanmış deliklerİtalya