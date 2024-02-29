Model : T-shirt

Giyim Tarzı : Günlük/Casual

Desen :&Baskılı



Materyal : % 100 Pamuk

Yaka Bilgisi : Bisiklet Yaka

Kol Bilgisi : Kısa Kol

Kalıp Bilgisi : Regular Fit

Detay :

-Kalça hizasında uzunluk

-Manken 177 cm boyunda S beden giymektedir

-70'li yıllardan ilham alan bu koleksiyon, her duruma ve görünüme uygun





Üretim Yeri :&İtalya