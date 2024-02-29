Model : Spor Pantolon

Giyim Tarzı : Günlük/Spor

Desen : Yıldızlı



Materyal : % 100 Polyester

Cep Bilgisi : Cepli



Kalıp Bilgisi : Standart Fit, Geniş Paça





Detay :

-Yanlarda yıldız şeriti

-Pamuklu cep astarı

-Manken 177 cm boyunda S beden giymektedir

-70'li yıllardan ilham alan bu koleksiyon, her duruma ve görünüme uygun