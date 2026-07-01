Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -        Yaz İndirimi        -       
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim
Guess
Kadın Sweatshirt
Tahmini Kargoya Teslimat Tarihi : 30.07.2026 - 02.08.2026
Renk:
SİYAH
Stoğa Gelince Haber Ver
Guess

Logolu Bisiklet Yaka Regular Fit Pamuklu Roxi Bayan Sweat W2BQ07K9Z21 JBLK SİYAH

Stoğa Gelince Haber Ver
Marka : Guess

Model : Sweat

Giyim Tarzı : Günlük/Casual

Materyal : % 64 Organik Pamuk % 36 Geri Dönüştürülnüş Polyester

Yaka Bilgisi : Bisiklet Yaka

Kol Bilgisi : Uzun Kol

Kalıp Bilgisi : Regular Fit

Üretim Yeri : Türkiye
5DK2W2BQ07K9Z21JBLK.07
Ödeme Seçenekleri
Beden Tablosu
Kampanyalar
Kampanya Ürünleri
SİZE ÖZEL ÖNERİLERİMİZ
Guess Jakarlı Logolu Kolej Yaka Fermuarlı V6GL01K2960 Kadın Sweat V6GL01 K2960 FW07 KREM - Guess Guess Jakarlı Logolu Kolej Yaka Fermuarlı V6GL01K2960 Kadın Sweat V6GL01 K2960 FW07 KREM - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Sweatshirt
7.200,00 TL
5.040,00 TL
-%30
Guess Jacquard Pamuk Karışımlı Regular Fit 4G Logolu Dik Yaka V6GQ06K2957 Kadın Sweat V6GQ06 K2957 FMC4 SÜTLÜ KAHVE - Guess Guess Jacquard Pamuk Karışımlı Regular Fit 4G Logolu Dik Yaka V6GQ06K2957 Kadın Sweat V6GQ06 K2957 FMC4 SÜTLÜ KAHVE - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Sweatshirt
6.600,00 TL
4.620,00 TL
-%30
Guess Rosal Ajurlu Regular Fit Kalın Askılı Örme W6GR08Z0589 Kadın Triko W6GR08 Z0589 SM2K MAVİ - Guess Guess Rosal Ajurlu Regular Fit Kalın Askılı Örme W6GR08Z0589 Kadın Triko W6GR08 Z0589 SM2K MAVİ - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Sweatshirt
4.200,00 TL
3.360,00 TL
-%20
Guess Rosal Ajurlu Regular Fit V Yaka W6GR07Z0588 Kadın Triko W6GR07 Z0588 SM2K MAVİ - Guess Guess Rosal Ajurlu Regular Fit V Yaka W6GR07Z0588 Kadın Triko W6GR07 Z0588 SM2K MAVİ - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Sweatshirt
4.800,00 TL
3.840,00 TL
-%20
Guess Sarah Yün Karışımlı Slim Fit 4G Logolu Yuvarlak Yaka Kadın Triko W4BR0C Z3JD2 FNJS KREM - Guess Guess Sarah Yün Karışımlı Slim Fit 4G Logolu Yuvarlak Yaka Kadın Triko W4BR0C Z3JD2 FNJS KREM - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Top
3.600,00 TL
2.520,00 TL
-%30
Guess Logolu Regular Fit Klasik Yaka Scuba V6RQ17KD822 Kadın Ceket V6RQ17 KD822 G9L9 BEJ - Guess Guess Logolu Regular Fit Klasik Yaka Scuba V6RQ17KD822 Kadın Ceket V6RQ17 KD822 G9L9 BEJ - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Ceket
6.000,00 TL
4.500,00 TL
-%25
Guess Berthe Taş Detaylı Modal Karışımlı Regular Fit Fermuarlı V6RQ01KCAY2 Kadın Sweat V6RQ01 KCAY2 G018 BEYAZ - Guess Guess Berthe Taş Detaylı Modal Karışımlı Regular Fit Fermuarlı V6RQ01KCAY2 Kadın Sweat V6RQ01 KCAY2 G018 BEYAZ - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Sweatshirt
6.600,00 TL
4.620,00 TL
-%30
Guess Gabry Logolu Slim Fit Yarım Fermuarlı Kısa Kollu Polo Yaka V6GR04Z0725 Kadın Triko V6GR04 Z0725 G1V1 KREM - Guess Guess Gabry Logolu Slim Fit Yarım Fermuarlı Kısa Kollu Polo Yaka V6GR04Z0725 Kadın Triko V6GR04 Z0725 G1V1 KREM - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Polo Yaka
5.400,00 TL
4.320,00 TL
-%20
Guess Aggie Scuba Regular Fit Logo Baskılı Dik Yaka shirt V5YQ03KB212 Kadın Sweat V5YQ03 KB212 P0OR KREM - Guess Guess Aggie Scuba Regular Fit Logo Baskılı Dik Yaka shirt V5YQ03KB212 Kadın Sweat V5YQ03 KB212 P0OR KREM - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Sweatshirt
6.600,00 TL
Guess Berthe Taş Detaylı Modal Karışımlı Regular Fit Fermuarlı V6RQ01KCAY2 Kadın Sweat V6RQ01 KCAY2 JBLK SİYAH - Guess Guess Berthe Taş Detaylı Modal Karışımlı Regular Fit Fermuarlı V6RQ01KCAY2 Kadın Sweat V6RQ01 KCAY2 JBLK SİYAH - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Sweatshirt
6.600,00 TL
4.950,00 TL
-%25
Guess Britney Regular Fit Dik Yaka Fermuarlı V2YQ16KB3P2 Kadın Sweat V2YQ16 KB3P2 G1CA BEJ - Guess Guess Britney Regular Fit Dik Yaka Fermuarlı V2YQ16KB3P2 Kadın Sweat V2YQ16 KB3P2 G1CA BEJ - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Sweatshirt
6.000,00 TL
4.200,00 TL
-%30
Guess Jakarlı Logolu Regular Fit Dik Yaka Fermuarlı V6RQ08K2042 Kadın Sweat V6RQ08 K2042 FNN0 BEJ - Guess Guess Jakarlı Logolu Regular Fit Dik Yaka Fermuarlı V6RQ08K2042 Kadın Sweat V6RQ08 K2042 FNN0 BEJ - Guess (1)
Renk
Beden
Guess Kadın Sweatshirt
6.600,00 TL
4.620,00 TL
-%30
Beden Tablosu Kadın
Göğüs

Gömleğin oturduğu noktadan boyun etrafını ölçün.

Bel

Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunuduğu nokta bel noktanızdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.

Basen

Mezurayı kalçanızın en geniş yerine yerleştirerek, baseninizin çevresini ölçün.

İç bacak Boyu

Bacak içini en üst çatal noktasından bilek kemiğine kadar ölçün.

  • Giyim
    Beden Göğüs Bel Basen İç Boy
    XS 92 86 90 84
    S 96 90 96 84
    M 100 94 102 84
    L 104 98 108 84
    XL 110 104 114 84
    XXL 118 112 120 84
    3XL 126 120 126 84
    4XL 134 128 132 84
  • Pantolon
    TR-EU Beden Bel(cm)
    36 S 66
    38 M 71
    40 L 76
    42 XL 81
    44 XXL 86
    46 XXXL 91,5
  • Kot Pantolon
    TR-EU Bel(cm) Basen(cm)
    24 58 88
    25 61 90
    26 64 93
    27 66 95
    28 69 98
    29 71 100
    30 74 103
    31 76 105
    32 79 108
    33 81 110
    34 84 113
    36 86 115
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
  • Ayakkabı
    TR-EU US UK Ayak Uzunlugu(cm) Ayak Genisliği(cm)
    35 5 2 22,5 21,4
    35,5 5,5 2,5 22,8 21,7
    36 6 3 23 22
    36,5 6,5 3,5 23,3 22,3
    37 7 4 23,5 22,6
    37,5 7,5 4,5 24 23
    38 8 5 24,5 23,3
    38,5 8,5 5,5 24,8 23,7
    39 9 6 25 24
    39,5 9,5 6,5 25,3 24,3
    40 10 7 25,5 24,6
    40,5 10,5 7,5 26 25
    41 11 8 26,5 25,3
    42 12 9 27,5 25,9
  • Sütyen
    Beden Göğüs Altı Bedeni (cm) A Cup(cm) B Cup(cm) C Cup (cm) D Cup (cm) E Cup (cm)
    65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87
    70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92
    75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97
    80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102
    85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
    90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
    95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117
    100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122
  • Şapka
    Standart XS XS S S M M L L XL XL
    US 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8
    UK 6 3/8 6 1/2 6 5/8 6 3/4 6 7/8 7 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2
    EU 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
  • Uluslararası Beden Tablosu
    TR FR US UK DE IT JP 123
    XS-34-24 34 2 6 36 38 7 0
    S-36-26 36 4 8 38 40 9 1
    M-38-28 38 6 10 40 42 11 2
    L-40-30 40 8 12 42 44 13 3
    XL-42-32 42 10 14 44 46 15 4
    XXL-44-34 44 12 16 46 48 17 5
    3XL-46-36 46 14 18 48 50 19 6
    4XL-48-38 48 16 20 50 52 21 7
    5XL-50-40 50 18 22 52 54 23 8
Beden Tablosu Erkek
Göğüs

Mezurayı kol altına yakın, göğsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek göğsünüzün çevresi için ölçüm yapın.

Bel

Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunduğu nokta bel noktasızdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.

İç Bacak Boyu

Bacak içini en üst çatal noktasından ucuna kadar ölçün. Mezurayı düz tutmaya; yere paralel olacak şekilde, kaydırmamaya dikkat etmelisiniz. Ölçü alırken kendinizi rahat bırakmalı, nefesinizi tutmamalı ve göğüs kafesini şişirmeden ölçü almalısınız. Ölçü alırken çıplak beden üzerinden almalısınız.

  • Giyim
    TR-EU UK-US S-M-L Gögüs(cm) Yaka(cm)
    38 28 XS 81-91 37
    40 30 S 91-96 38
    42 32 M 96-101 41
    44 34 L 101-106 43
    46 36 XL 106-111 44
    48 38 XXL 111-116 46
    50 40 XXXL 116-121 48
  • Pantolon
    Beden Bel(cm) Boy(cm)
    XXS - 36 76 90
    XS - 38 80 94
    S - 40 84 98
    M - 42 88 102
    L - 44 92 106
    XL - 46 96 110
    XXL - 48 100 114
    3XL - 50 104 118
    52 108 122
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
    36 91
  • Kot Pantolon
    TR-EU Bel (cm)
    29 74
    30 76
    31 79
    32 81
    33 84
    34 86
    36 89
    38 91
    40 94
    42 96
    44 99
    46 101
    48 104
    50 106
    Boy Beden(cm)
    30 76
    32 81
    34 86
    36 91
  • Ayakkabı
    TR-EU US UK Ayak Uzunlugu(cm)
    39 6 5 23,7
    39,5 6,5 5,5 24,1
    40 7 6 24,6
    40,5 7,5 6,5 25
    41 8 7 25,4
    41,5 8,5 7,5 25,6
    42 9 8 26,2
    42,5 9,5 8,5 26,7
    43 10 9 27,1
    43,5 10,5 9,5 27,5
    44,5 11,5 10,5 28,4
    45 12 11 28,8
    46 13 12 29,6
    46,5 13,5 12,5 30,1
    47 14 13 30,5
  • Uluslararası Beden Tablosu
    TR FR US UK DE IT JP 123
    XS-34-24 34 2 6 36 38 7 0
    S-36-26 36 4 8 38 40 9 1
    M-38-28 38 6 10 40 42 11 2
    L-40-30 40 8 12 42 44 13 3
    XL-42-32 42 10 14 44 46 15 4
    XXL-44-34 44 12 16 46 48 17 5
    3XL-46-36 46 14 18 48 50 19 6
    4XL-48-38 48 16 20 50 52 21 7
    5XL-50-40 50 18 22 52 54 23 8
  • Ayakkabı (Okul Öncesi)
    TR-EU US UK CM
    27,5 10,5C 10 16,5
    28 11C 10,5 17
    28,5 11,5C 11 17,5
    29,5 12C 11,5 18
    30 12,5C 12 18,5
    31 13C 12,5 19
    31,5 13,5C 13 19,5
    32 1Y 13,5 20
    33 1,5Y 1 20,5
    33,5 2Y 1,5 21
    34 2,5Y 2 21,5
    35 3Y 2,5 22
  • Ayakkabı (İlkokul)
    TR-EU US UK CM
    35,5 3,5Y 3 22,5
    36 4Y 3,5 23
    36,5 4,5Y 4 23,5
    37,5 5Y 4,5 23,5
    38 5,5Y 5 24
    38,5 6Y 5,5 24
    39 6,5Y 6 2
    40 7Y 6 25
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.