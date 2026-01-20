Model: Kemer

Desen: Logolu

Materyal: % 100 Poliüretan

Yaş Grubu: Yetişkin

Menşei: Çin

Detaylar: - Altın metal aksam - Logo detaylı ön toka kapama - Genişlik 2 cm - 5 kuş gözü

Guess Not Coordinated Kadın Kemer BW9336P6120, şıklığı ve zarafetiyle her kombinizi tamamlamak için tasarlandı. %100 poliüretan malzemeden üretilen bu kemer, logolu desen detayıyla dikkat çekiyor. Altın metal aksanları ve logo detaylı ön toka kapaması, klasik ve modern stilinizi mükemmel şekilde birleştirirken, 2 cm genişliğindeki tasarımıyla her giysiye uyum sağlıyor. 5 kuş gözü sayesinde esnek bir kullanım sunan bu kemer, rahatlığı ve zarafeti bir arada arayan yetişkin kadınlar için ideal bir seçenek. Guess ile stilinizi bir adım öteye taşıyın!5DY2BW9336P6120LTL.03