Model: Sırt Çantası

Desen: Logolu

Ortam: Günlük/Casual

Materyal: % 100 Poliüretan

Boyut: 48 x 30 x 12 cm

Kapama Şekli: Tokalı

Yaş Grubu: Yetişkin

Askı Türü: Ayarlanabilir Askılı

Menşei: Çin

Detaylar: - Suya dayanıklı ve kolay temizlenebilir yüzey - Geniş iç hacim ve düzenli çoklu bölmeler - Ergonomik, ayarlanabilir omuz askıları - Hafif ve dayanıklı tasarım