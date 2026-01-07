Model: Çanta

Desen: Logolu

Ortam: Günlük/Casual

Materyal: % 100 Polimer

Boyut: 18 x 12 x 5 cm

Kapama Şekli: Fermuarlı

Yaş Grubu: Yetişkin

Askı Türü: Ayarlanabilir Askılı

Menşei: Çin

Detaylar: - Hafif ve dayanıklı yapısı ile uzun ömürlü kullanım - Suya dayanıklı ve kolay temizlenebilir yüzey - Dokuma bantlı, ayarlanabilir çapraz askı - Geniş iç hacim ve pratik düzenleme cepleri