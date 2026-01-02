Model: Bot

Giyim Tarzı: Günlük/Casual

Desen: Logolu

Materyal: Poliamid

Kapama Şekli: Kapamasız

Taban Materyali: % 100 Kauçuk

Burun Tipi: Yuvarlak Burun

Astar Durumu: Astarlı

Yaş Grubu: Yetişkin

Menşei: Çin

Detaylar: - Polyester Taklit Kürk Astar ile Sıcaklık ve Yumuşaklık- Kalıplı Ayak Tabanı ile Geliştirilmiş Destek ve Konfor- Yüzeylerde Ekstra Kayma Önleyici Taban Tasarım